Rentenniveau von 53 Prozent statt Privatvorsorge – Geht das?

14.12.2018 – Laut dem am Donnerstag vom Paritätischen Gesamtverband vorgelegten Armutsbericht für Deutschland sind mindestens 13,7 Millionen Menschen arm. Der Verband fordert die Rückkehr zu einem Rentenniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung von 53 Prozent. Der GDV hat die Berechnungen des Verbandes angezweifelt.

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. hat gestern vor der Presse in Berlin seinen Armutsbericht für Deutschland vorgestellt. Demnach sind mindestens 13,7 Millionen Menschen oder 16,8 Prozent der Bevölkerung nicht nur armutsgefährdet, sondern arm.

Dabei geht der Verband von der allgemeinen Definition aus, die den Grenzwert bei einem Einkommen von 60 Prozent des mittleren Einkommens (Median-Einkommen) setzt. Viele sprechen hier von drohender Armut.

Ab 40 Prozent unter dem Durchschnittseinkommen droht Armut

Ulrich Schneider (Bild: Brüss)

Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider zieht die Grenze straffer: Wer weniger als 60 Prozent habe, zähle zu den Armen. „Es ist Zeit, dass populäre, aber falsche Bilder über Armut in Deutschland korrigiert werden. Der Bericht zeigt, dass eine Neujustierung des armutspolitischen Instrumentariums dringend notwendig ist“, erklärte Schneider.

Nach den Befunden des Sozialverbands treffe Armut vor allem Mieter, die gut die Hälfte aller Haushalte ausmachen. Hier liege die Quote bei 29 Prozent. Armut von Eigenheimbewohnern (knapp die Hälfte) sei kein Thema. Nur etwa vier Prozent seien hier betroffen, erläuterte Schneider.

Ins Zentrum der Forderungen an die Politik stellte er die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung. Zudem sollte unter anderem der Mindestlohn auf 12,63 Euro je Stunde angehoben und eine Kindergrundsicherung geschaffen werden.

Wohlfahrtsverband fordert höheres Rentenniveau

Kernforderung ist die Rückkehr zu einem Rentenniveau von 53 Prozent, das allgemein als lebensstandartsichernd gilt. Derzeit liegt das Rentenniveau leicht über 48 Prozent und soll nach dem Willen der Bundesregierung bis zum Jahr 2025 bei mindestens 48 Prozent gehalten werden.

„Ein Rentenniveau von 53 Prozent ist für Einzelne auch künftig finanzierbar und günstiger als in der privaten Rentenversicherung“, heißt es in dem Armutsbericht. Dabei wird zunächst auf Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) verwiesen. Nach denen müssten die Beiträge im Jahr 2045 bei 23,6 Prozent liegen, um ein Rentenniveau von nur noch 41,7 Prozent finanzieren zu können. Auf die Versicherten würden dann 11,8 Prozent entfallen.

Zuzüglich einer „dann faktisch zwingenden privaten Vorsorge“ von weiteren vier Prozent wären es 15,8 Prozent. „Bei einem Rentenniveau von 53 Prozent wäre der Gesamtbetrag bei 29,4 Prozent, der für die Versicherten entsprechend bei 14,7 Prozent.“ Versicherte wären damit günstiger abgesichert. „Sie könnten sich die private Zusatzversorgung sparen“, rechnet der Sozialverband vor.

GDV zweifelt die Berechnungen an

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat an die Berechnungen des Wohlfahrtverbands angezweifelt.

„Selbst, wenn man die Mehrbelastung für den Arbeitgeber ausblendet und nur den Arbeitnehmer in den Blick nimmt, lässt sich ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag von vier Prozent in der Sozialversicherung keinesfalls dadurch finanzieren, dass man auf vier Prozent für Riester verzichtet“, erklärte der GDV gegenüber dem VersicherungsJournal.

Das gelte sowohl im Einzelfall als auch in einer Durchschnittsbetrachtung. Und wenn man die Gesamtheit aller Rentenversicherungs-Pflichtigen betrachte, werde die Absurdität der Berechnung noch deutlicher. Denn Riester-Sparer können nur bis zu einem Bruttoeinkommen von 52.500 Euro die volle Riester-Einzahlung von vier Prozent leisten.

Gut verdienende Riester-Sparer hält der GDV für benachteiligt

Arbeitnehmer mit höheren Einkommen würden die Fördergrenze von 2.100 Euro im Jahr überschreiten. Wer mehr als 52.500 Euro pro Jahr Sozialversicherungs-pflichtig verdiene – und das gelte immerhin für rund 5,8 Millionen Menschen in Deutschland – könne also rein logisch die Anhebung des Arbeitnehmeranteils nicht dadurch kompensieren, dass er auf seinen Riester-Beitrag verzichte.

Das gelte umso stärker, je näher das Einkommen an der Beitragsbemessungs-Grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (2019: 80.400 Euro in West- und 73.800 Euro in Ostdeutschland) liege.