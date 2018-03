Rentenkommission in greifbarer Nähe

23.3.2018 – In der Aussprache im Deutschen Bundestag über die von der neuen großen Koalition verabredeten Reformprogramme kündigte Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) an, noch vor der Sommerpause die Rentenkommission zu berufen. Die soll Vorschläge für die Altersversorgung nach dem Jahr 2025 erarbeiten. Die Generationen dürften auf keinen Fall gegeneinander ausgespielt werden, sagte Heil. Nach den Plänen von CDU/CSU und SPD sollen bis 2025 Haltelinien beim Rentenniveau von 48 Prozent und beim Betrag von 20 Prozent nicht überschritten werden.

In der Aussprache im Deutschen Bundestag über die von der neuen großen Koalition verabredeten Reformprogramme machte der neue Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) deutlich, dass er die Koalitionsvereinbarung zügig umsetzen will.

Heil sagte, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sei die „Herzkammer der Bundesregierung“. Der Sozialstaat müsse für die Menschen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben öffnen. „Dafür werden wir arbeiten.“

Hubertus Heil (Bild: BMAS, Susi Knoll)

Er wolle noch vor der Sommerpause die Rentenkommission berufen, die Vorschläge erarbeiten soll, wie es mit der Altersversorgung nach dem Jahr 2025 weiter gehen soll.

Sie werden gehört; das sage ich Ihnen zu. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD), zur Opposition

Generationen nicht gegeneinander ausspielen

Die Generationen dürften auf keinen Fall gegeneinander ausgespielt werden, sagte Heil. Insbesondere dürften die Jüngeren nicht beim Rentenbeitrag überfordert werden.

Nach den Plänen von CDU/CSU und SPD sollen bis 2025 Haltelinien beim Rentenniveau von 48 Prozent und beim Betrag von 20 Prozent nicht überschritten werden.

Der Rentenkommission dürften zum einem die Sozialpartner (Arbeitgeber und Gewerkschaften) sowie zum anderen Wissenschaftler angehören. Und auch die Opposition könne Ideen, wenn sie denn realitätsnah wären, gerne einbringen. „Sie werden gehört; das sage ich Ihnen zu“, sagte Heil auf eine Zwischenfrage des linken Rentenpolitikers Mattias W. Birkwald.

Zentrales Ziel ist die Vollbeschäftigung

Minister Heil und auch der frühere CDU-Gesundheitsminister Hermann Gröhe machten deutlich, dass zentrale Ziel der Bundesregierung sei die Vollbeschäftigung. Dies werde man aber nur dann erreichen können, wenn es gelänge, die Langzeit-Arbeitslosigkeit nachhaltig zu reduzieren. Hierfür sollen neben anderem die Eingliederungshilfen aufgestockt werden.

Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) dürfte die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr in Deutschland um 650.000 auf den neuen Rekordstand von 44,94 Millionen weiter anwachsen.

Nach der gestern in Nürnberg vorgelegten Arbeitsmarktprognose werden dabei rund 100.000 nach Deutschland geflüchtete Menschen Arbeit finden. Die Zahl der Arbeitslosen wird im Jahresdurchschnitt um rund 200.000 auf noch 2,33 Millionen absinken.

Heil kündigte „Masterplan gegen Kinderarmut“ an

Als erste Gesetzesvorlage will Heil das Recht auf Rückkehr von Teilzeit auf Vollzeit umsetzen. „Das wird in den ersten 100 Tagen auf den Weg gebracht.“ Dies sei für ihn eine Frage der Fairness. Heil und Gröhe listeten die anderen Vorhaben in der Altersvorsorge (Mütterrente II, Grundrente, Erwerbsminderungsrente, Versicherungspflicht für Selbstständige) auf, ohne aber einen Zeitplan zu nennen.

Die Verbesserung der Lebensperspektive für Kinder sei ihm eine Herzensangelegenheit, sagte Heil. Er kündigte einen „Masterplan gegen Kinderarmut“ an. Hier soll der Kinderzuschlag ausgeweitet werden und die Teilhabe an den Bildungschancen verbessert werden.

Sie geben das Geld mit der Gießkanne […] aus. Johannes Vogel (FDP), an die Koalition gerichtet

FDP: Rentenwohltaten der Regierung mit dem Gartenschlauch

Scharfe Kritik übten Sprecher der FDP-Fraktion an dem Regierungskonzept für die Arbeits- und Sozialpolitik. Bis zum Jahr 2030 summierten sich die Wohltaten der großen Koalition auf 130 bis 170 Milliarden Euro, sagte Johannes Vogel (FDP).

„Sie geben das Geld mit der Gießkanne – nein mit dem Gartenschlauch aus.“ Scharf kritisierte Vogel auch die geplanten Eingriffe in die Rentenformel, um die Haltelinien stabilisieren zu können.

Linke will Hartz IV abschaffen

Für Die Linke forderte Katja Kipping einen Sozialpakt für Deutschland, durch den Hartz IV abgeschafft werden könne.

Auch der grüne Sozialpolitiker Markus Kurth kritisierte die seiner Ansicht nach „kläglichen“ Vorhaben der Neuauflage der großen Koalition.

Die AfD-Sozialexpertin Ulrike Schielke-Ziesing forderte eine völlige rentenrechtliche Gleichstellung aller Mütter und nicht nur von Müttern, die vor 1992 drei und mehr Kinder geboren haben. Die Aufstockung der Mütterrente müsse allerdings vom Staat finanziert werden.