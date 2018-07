Rentenkommission: 54 Verbände zur Stellungnahme gebeten

9.7.2018

Die neue Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“, der Vertreter der Koalitionsparteien der Tarifpartner sowie Wissenschaftler angehören (VersicherungsJournal 16.5.2018), hat in einer zweitägigen Anhörung 54 Vertreter von Sozialverbänden, Wohlfahrtsverbänden sowie die Akteure der Altersversorgung eingeladen. Die Kommission hatte den Beteiligten einen Fragenkatalog vorab zur Verfügung gestellt. Deren Stellungnahmen will die Kommission veröffentlichen, wie sie im Anschluss des Hearings vergangene Woche in Berlin mitteilte. Die ersten Fachgespräche bildeten den Auftakt für eine Vielzahl von Dialogen und weiterer Gesprächsformate.

Die Kommissionsvorsitzenden Karl Schiewerling (CDU) und Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) erklärten: „Uns ist eine breite Beteiligung im gesamten Dialogprozess wichtig, angefangen bei den Betroffenen bis hin zu den Institutionen der drei Säulen der Alterssicherung.“ Gegenstand der ersten Anhörung sei der Austausch von Positionen und Überlegungen zur Weiterentwicklung der Alterssicherungssysteme in Deutschland sowie die Erörterung unterschiedlicher Fragestellungen gewesen.

Im Mittelpunkt hätten hierbei die Themen Gerechtigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine zukünftige Alterssicherung, das Zusammenwirken der drei Säulen der Alterssicherung sowie einzelne besondere Personengruppen gestanden. Die hierbei deutlich gewordenen auch gegensätzlichen Positionen sollen jetzt in den kommenden Wochen ausgewertet werden. Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist wegen der besonderen Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung als gewichtigste Säule eng in die Arbeit der Kommission eingebunden.