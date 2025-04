Rentenforscher präsentiert Altersvorsorge nach Talsperren-Prinzip

7.4.2025 – Auf Einladung des Bundes der Versicherten diskutierten Branchenexperten, wie die private Altersvorsorge in Deutschland umgestaltet werden sollte. Außerdem ging es um die Frage, welche Kundenbedürfnisse dabei im Vordergrund stehen müssen.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) kritisiert seit Langem, dass Deutschlands Lebensversicherer mit unfair kalkulierten Sterbetafeln rechnen, die ihre Kunden benachteiligen (1.4.2022).

Aktuell hat Professor Dr. Karl Michael Ortmann vom Wissenschaftlichen Beirat des rund 43.000 Mitglieder zählenden Vereins das Dauerstreitthema auf der BdV-Wissenschaftstagung (2.4.2025) aufgegriffen.

Wer ein langes Leben erwartet, sorgt mehr vor

[Karl Michael Ortmann (Bild: Achenbach)]

Der rund 6.700 Versicherungs- und Finanzmathematiker in Deutschland vertretende Berufsverband Deutsche Aktuarvereinigung e.V. geht von einer Lebenserwartung aus, die etwa siebeneinhalb Jahre über dem Vergleichswert des Statistischen Bundesamts liegt. Als Folge fielen die Leistungen zu niedrig aus, so der Aktuar und Professor für Mathematik an der Berliner Hochschule für Technik.

Bei ihren speziellen Sterbetafeln berücksichtigen die deutschen Lebensversicherer den sogenannten Selektionseffekt. Diesen Faktor begründen sie damit, dass nur solche Personen einen Rentenvertrag abschließen, die für sich selbst eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung (21.8.2024) annehmen. Damit begründen sie die abweichenden Sterblichkeitsannahmen.

Um diese These zu stützen, verweist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf eine internationale Studie von Insurance Europe, dem Dachverband der nationalen Versicherungsverbände Europas. Hierfür wurden aktuell insgesamt 15.700 Menschen aus 15 Ländern in zwei Gruppen unterteilt und repräsentativ befragt (15.1.2025).

Von den Teilnehmern aus Deutschland, die ihre Lebenserwartung oberhalb des statistischen Durchschnitts ansetzen, treffen 77 Prozent Vorsorgemaßnahmen für das Alter. Das sind rund zehn Prozentpunkte mehr als bei denjenigen, die persönlich mit einem relativ kurzen Leben rechnen und durchschnittlich 0,95 Vorsorgeprodukte besitzen. In der ersten Gruppe sind es hingegen 1,14.

Nur wenige Rentner erhalten alle Beiträge zurück

Das von der Assekuranz ermittelte Ende des Rentenbezugs von 92,5 Jahren erreichen laut Ortmann aber lediglich 18 Prozent der Senioren. Und nur drei Prozent der heute 67-Jährigen erleben ihren 100. Geburtstag, ab dem erst manche Rentenempfänger laut Verbraucherzentrale Hamburg e.V. den angesparten Betrag als monatliche Renten ausgezahlt bekommen haben (29.6.2022).

Hiervon profitieren mit Blick auf die sozioökonomischen Daten der Rentner im biblischen Alter vorwiegend Reichere, deren Alterseinkommen faktisch von den tendenziell früher verstorbenen Ärmeren quersubventioniert werden. „Eine reiche Frau lebt deutlich länger als ein armer Mann“, beschreibt Ortmann den in der Rente weiter vertieften Graben zwischen Arm und Reich.

Zukünftig noch mehr Alleinstehende im Alter

Claudia Vogel (Bild: Hilmes)

Diesen Befund bestätigte auf der Tagung Dr. Claudia Vogel, Professorin für Soziologie sowie Methoden der quantitativen Sozialforschung an der Hochschule Neubrandenburg. Sie skizzierte auf Einladung der Verbraucherschutzorganisation in einem Vortrag die „Vielfalt der Lebenssituationen älterer Menschen als Herausforderung für die Altersvorsorge“.

Vogel zitierte hierin unter anderem das Robert-Koch-Institut (RKI), wonach Männer in der höchsten Einkommensgruppe eine um 8,6 Jahre höhere Lebenserwartung haben als Gleichaltrige in der niedrigsten Gruppe. Finanzielle Probleme im Alter erwartet Vogel aber verstärkt bei Frauen, die oftmals weniger in die Rentenkasse eingezahlt und somit weniger Entgeltpunkte gesammelt haben.

Ein besonders hohes Armutsrisiko im Ruhestand sieht sie insbesondere für alleinlebende Frauen. Denn es gibt aufgrund der knapp fünf Jahre kürzeren Lebenserwartung der Männer einerseits bereits heute mehr Witwen als Witwer hierzulande. Andererseits rechnet sie im Zuge des gesellschaftlichen Trends der Singularisierung zukünftig mit mehr ledig gebliebenen oder geschiedenen Rentnerinnen.

Bemerkbar mache sich die Rentenlücke vor allem im nicht seltenen Fall von Frauen, die als Hinterbliebene nach dem Tod des Ehemanns allein in einer zu großen Mietwohnung leben. Hier stellen die tendenziell steigenden Wohnkosten eine so hohe Belastung dar, dass kaum noch Geld für gesunde Ernährung oder Freizeitaktivitäten übrigbleibt.

Altersvorsorge nach dem Prinzip einer Talsperre

Als Alternative zu den bestehenden Vorsorgesystemen sieht der BdV sein mit Garantien ausgestattetes Modell „Vorsorgekonto“ (12.5.2021) an, das eine Variante seiner „Basisdepot-Vorsorge“ (3.3.2021) ist. Dieses Standardprodukt (2.4.2025) wurde unter anderem mit Vertretern der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg entwickelt und setzt auf kollektives Sparen.

Oskar Goecke (Bild: Hilmes)

Zu diesem Themengebiet forscht Professor Dr. Oskar Goecke von der Technischen Hochschule Köln bereits seit mehreren Jahren. Auf der BdV-Konferenz präsentierte der Volkswirt und Mathematiker sein Konzept, das Garantien ohne Lebensversicherer ermöglichen soll. Um das Prinzip zu erklären, benutzt er ein Bild der Möhnetalsperre in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen.

Denn nach dem Prinzip einer Talsperre fließt an die Leistungsempfänger in dem von ihm entwickelten Modell ein stetiger Strom an Renten aus einem kollektiven Reservoir. Gespeist wird es zum einen aus einer Vielzahl individueller Sparguthaben, die dem einzelnen Menschen zuzurechnen sind. Andererseits besteht es zudem aus einem gemeinsamen Vermögen aller Beteiligten.

Letzteres dient dazu, kurzfristige Wertschwankungen der am Kapitalmarkt investierten Sparvermögen auszugleichen. Bei einer überdurchschnittlich guten Performance der Börsen fließt ein Teil der Kapitalerträge in die kollektive Reserve. Bei eher schlechten Erträgen werden hingegen Teile des gemeinsamen Vermögens abgepumpt, um die individuellen Guthaben zu stützen.

Riester-Nachfolger solle verpflichtend für alle sein

Talsperre (Bild: Tama66, Pixabay-Inhaltslizenz)

Durch den Auf- und Abbau der kollektiven Reserve sollen somit zwischenzeitliche Kursschwankungen ausgeglichen werden. Dies ermögliche Garantien bei gleichzeitiger Nutzung der Kapitalmärkte für den langfristigen Vermögensaufbau – auch für die von Vogel skizzierten Geringverdiener, die bei der aktuellen Ausgestaltung der Riester-Rente vor allem von den staatlichen Zulagen profitieren.

Zu den Konstruktionsmängeln dieser laut BdV dringend reformbedürftigen Vorsorgeform zählt nach Ansicht vieler Tagungsteilnehmer, dass sie vor 23 Jahren als freiwillige Option eingeführt wurde. Denn bei einer verpflichtenden Zusatzvorsorge für alle sei es nicht mehr notwendig, dass die Lebensversicherer hohe Sicherheitspuffer für ihre besonders alt werdenden Kunden einkalkulieren.

Am bisherigen System kritisiert Ortmann: „Die Langlebigkeitsannahmen sind zu konservativ – insbesondere für die ärmere Bevölkerung.“ Deren statistisch gesehen oft viel kürzere Leistungsphase würde bei einem Obligatorium dazu führen, dass die privaten Renten im Durchschnitt über einen kleineren Zeitraum verteilt werden.

Das sogenannte Langlebigkeitsrisiko könnten die Lebensversicherer abgeben und sich auf den Vertrieb ihrer Produkte konzentrieren.