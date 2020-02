Rentenberater: Von den Grenzen der Berufsfreiheit

28.2.2020 – Rentenberater dürfen Menschen, die einen höheren Grad der Behinderung begehren, in dieser Angelegenheit nur dann vor den Sozialgerichten vertreten, wenn die Feststellung des Grades der Behinderung einen konkreten Bezug zu einer gesetzlichen Rente aufweist. Davon ist nicht auszugehen, wenn der frühestmögliche Beginn einer Altersrente für Schwerbehinderte noch länger als drei Jahre in der Zukunft liegt. Dies entschied das Sozialgericht Stuttgart in einem Urteil vom 10. April 2019 (S 22 SB 6940/17).

Der Entscheidung lag der Fall eines Rentenberaters zugrunde, der die Erlaubnis zur Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet des Schwerbehindertenrechts innehatte. Er vertrat einen seinerzeit 54-jährigen Mandanten, dessen Grad der Behinderung abgesenkt worden war. Daraufhin erhob der Kläger in dessen Namen Widerspruch beim zuständigen Versorgungsamt.

Fehlender Bezug zur Altersrente

Das Versorgungsamt hielt den Rentenberater nicht dazu berechtigt, für seinen Mandanten in dieser Sache Widerspruch, geschweige denn Klage einreichen zu dürfen. Er zog daher vor Gericht. Das wies seine Klage als unbegründet zurück.

Nach Auffassung des Gerichts dürfen registrierte Rentenberater nur dann Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet des Schwerbehindertenrechts erbringen, wenn ein konkreter Bezug zu einer gesetzlichen Rente besteht. Die Richter beriefen sich dabei auf das seit Juli 2008 geltende Rechtsdienstleistungs-Gesetz.

„Von einem derartigen Bezug ist jedoch nur dann auszugehen, wenn zum Zeitpunkt des Tätigwerdens des Rentenberaters in einer Angelegenheit des Schwerbehindertenrechts ein Antrag auf Gewährung von Altersrente für schwerbehinderte Menschen bereits gestellt ist oder bald nach Abschluss des Verfahrens gestellt werden kann“, so das Stuttgarter Sozialgericht.

Weit von der Altersgrenze entfernt

Letzteres sei höchstens drei Jahre vor dem frühestmöglichen Beginn einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen, also frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahrs möglich. Bei Beamten im Dienste des Landes Baden-Württemberg sogar frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahrs.

Da der Mandant des Klägers bei Erlass des angefochtenen Verwaltungsakts gerade mal 54 Jahre alt gewesen sei, sei er noch weit von der Dreijahresgrenze entfernt. Die Klage des Rentenberaters war daher kein Erfolg beschieden.