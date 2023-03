Rendite bei Indexpolicen 2022 reine Glückssache

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Assekurata hat in ihrer Marktstudie erstmals auch Produkte mit Garantien analysiert. Bei Fondstarifen werden besonders hohe Geschäftserwartungen gesehen. Die Stellschrauben sind hier aber so vielfältig, dass sich hochgerechnete Werte nur eingeschränkt vergleichen lassen. (Bild: Guido Schiefer) mehr ...

Die Stimmung wird trotz drohenden Zinsdebakels besser. Die aktuelle Marktstudie schlüsselt wieder alle Deklarationswerte auf und wagt einen Blick in die Zukunft. Wie sich die bevorstehende Rechnungszinssenkung auswirkt, zeigen brisante Modellrechnungen. (Bild: Lier) mehr ...

Assekurata hat verglichen, wie gut sich die in Policen eingezahlten Beiträge in der Vergangenheit tatsächlich verzinst haben. Per Ende 2018 zeigen sich bei zwölf bis 30 Jahren Laufzeit enorme Unterschiede. (Bild: Assekurata) mehr ...