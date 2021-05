Reiserücktritt wegen umfangreicher Maskenpflicht

18.5.2021 – Stellt sich erst nach der Reisebuchung heraus, dass am Urlaubsort wegen Corona wesentlich strengere Regeln bezüglich des Tragens von Schutzmasken bestehen als am Heimatort, ist der Reisende zum kostenlosen Rücktritt vom Reisevertrag berechtigt. Das hat das Amtsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 12. Februar 2021 entschieden (37 C 420/20).

Der Kläger hatte für sich und seine Familie für den Juli 2020 eine Pauschalreise nach Mallorca gebucht. Als sich gut fünf Wochen vor Reisebeginn herausstellte, dass am Urlaubsort aller Voraussicht nach wesentlich strengere Regeln bezüglich des Tragens von Schutzmasken bestehen würden als in seiner deutschen Heimat, trat der Kläger vom Reisevertrag zurück.

Das nahm der Reiseveranstalter zum Anlass, dem Kläger Stornokosten in Höhe von 25 Prozent des Reisepreises in Rechnung zu stellen. Dagegen setzte sich der Mann zur Wehr. Sein Argument: Wegen der gegenüber Deutschland deutlich verschärften Pflicht zum Tragen von Schutzmasken auf Mallorca im Sinne von § 651 h Absatz 3 BGB stehe ihm ein kostenloses Rücktrittsrecht zu.

Zur kostenlosen Stornierung des Reisevertrages berechtigt

Das sah der Anbieter anders. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitt der Reiseveranstalter eine Niederlage.

Das Düsseldorfer Amtsgericht hielt es für erwiesen, dass am Bestimmungsort der Reise zum Zeitpunkt des Rücktritts außergewöhnliche Umstände herrschten, die den Kläger zur kostenlosen Stornierung des Reisevertrages berechtigten.

Denn es habe sich eine erhebliche Beeinträchtigung der Reise ergeben. Der Kläger habe nämlich zum Zeitpunkt des Rücktritts davon ausgehen können, dass im Reisezeitraum auf Mallorca eine allgemeine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bestehen werde.

Erhebliche Beeinträchtigung des urlaubstypischen Tagesablaufs

Zwar stelle nicht jede Verpflichtung zum Tragen eines solchen Schutzes eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Das gelte zum Beispiel dann, wenn eine Maske nur innerhalb eines Restaurants oder in Supermärkten zu tragen sei. „Anders verhält es sich jedoch dann, wenn die Verpflichtung so ausgestaltet ist, dass sie den typischen Tagesablauf eines Urlaubs wesentlich berührt“, so das Gericht.

Nach der spanischen Regelung musste auch in innerstädtischen Bereichen sowie auf Strandpromenaden eine Maske getragen werden. Das hätte bedeutet, dass die Urlaubsreisenden bei zu erwartenden Tagestemperaturen von 30 Grad Celsius und mehr innerhalb kürzester Zeit einen schweißgetränkten Mund-Nasen-Schutz hätten tragen müssen. Darin liegt nach Ansicht des Gerichts eine erhebliche Beeinträchtigung eines urlaubstypischen Tagesablaufs.

Keine Berufung auf typisches Lebensrisiko

Der Reiseveranstalter könne sich auch nicht darauf berufen, dass sich durch die umfangreiche Maskenpflicht ein typisches Lebensrisiko verwirklicht habe. Denn zum Zeitpunkt der Kündigung des Reisevertrages durch den Kläger seien die strengen spanischen Bestimmungen keineswegs weltweit typisch gewesen. Derartige Bedingungen seien zum damaligen Zeitpunkt auch nicht in der Heimat des Mannes üblich gewesen.

„Gerade der Vergleich zu den üblichen Beschränkungen im Sommer 2020 am Heimatort der Kläger oder an einem typischen inländischen Urlaubsort am Meer zeigt, dass die Maskenpflicht in der spanischen Ausgestaltung über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht und das Leben des Klägers und seiner Familie ausgerechnet zur Urlaubszeit, die der Entspannung und Regeneration dienen soll, mehr beschränkt gewesen wäre als bei Verbleib am Heimatort“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Der Kläger habe daher ohne Stornokosten zahlen zu müssen von dem Reisevertrag zurücktreten dürfen.