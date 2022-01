Reiserücktritt: Kostenlose Stornierung wegen außergewöhnlicher Umstände

24.1.2022 – Einem Reisenden, der von einem Reisevertrag zurücktritt, die kurz darauf von dem Veranstalter abgesagt wird, dürfen keine Stornokosten in Rechnung gestellt werden. Das hat das Amtsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 11. Mai 2021 entschieden (50 C 358/20).

Der Kläger hatte bei dem beklagten Reiseveranstalter am 10. Februar 2020 eine Flugpauschalreise nach Palma de Mallorca gebucht. Die zehntägige Reise sollte am 23. Juni 2020 beginnen.

Am 20. Mai 2020 erklärte der Mann seinen Rücktritt vom Reisevertrag. Dabei verwies er auf die seit Anfang März 2020 wegen der Corona-Pandemie geltenden weltweiten Reisebeschränkungen sowie auf die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes.

25 Prozent Stornogebühr verlangt

Der Rücktritt wurde zwar vom Veranstalter akzeptiert. Unter Hinweis auf die Bedingungen des Vertrages stellte er dem Kläger jedoch pauschal 25 Prozent des Reisepreises in Rechnung. Drei Tage nach dem Rücktritt des Kunden teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit, dass es sämtliche Flugreisen mit Anreise bis zum 25. Juni 2020 absagen müsse.

Da auch der Kläger von dieser Absage betroffen gewesen wäre, hielt er die Forderung, Stornokosten zu zahlen, für ungerechtfertigt. Er zog daher gegen den Reiseveranstalter vor Gericht. Mit Erfolg: Das Düsseldorfer Amtsgericht gab seiner Klage auf Rückzahlung des vollständigen Reisepreises statt.

Außergewöhnliche Umstände

Ob ein Reiseveranstalter Stornogebühren verlangen könne, richte sich ausschließlich nach § 651h Absatz 3 BGB. Nach dieser Vorschrift stehe einem Veranstalter keine Entschädigung zu, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, welche die Durchführung einer Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen.

Von einem solchen außergewöhnlichen Umstand sei im Hinblick auf die Corona-Pandemie auszugehen.

Unabhängig davon habe der Reiseveranstalter die Reise kurz nach dem Reiserücktritt seines Kunden selbst abgesagt. Diesem stehe daher auch aus diesem Grund ein Recht auf eine kostenfreie Stornierung zu. Denn es mache keinen Unterschied, welche der Vertragsparteien als Erste den Rücktritt vom Vertrag erklärt.

Unzulässige Geschäftsbedingungen

Nach Ansicht des Gerichts hätte der Kläger auch noch aus einem weiteren Grund das Recht gehabt, keine Stornogebühren zahlen zu müssen. Die Geschäftsbedingungen des Veranstalters sahen nämlich vor, dass dieser im Fall eines Reiserücktritts entweder eine Pauschale oder bei wesentlich höheren Aufwendungen eine konkret berechnete Entschädigung als Stornokosten in Rechnung stellen durfte.

Ein solches Wahlrecht verstoße gegen das Transparenzgebot gemäß § 307 BGB. Der Reiseveranstalter könne dann nämlich stets die für ihn günstigere Möglichkeit wählen, während dieses einem Reisenden verwehrt sei. Darin liege eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des Gesetzes.

Einseitige unzulässige Regelung zu dessen Lasten des Kunden

„[…] anders als vom Gesetz vorgesehen, müsste nicht der Reiseveranstalter die Höhe seines Entschädigungsanspruchs darlegen und beweisen, was ihm durch die Vereinbarung einer Pauschale erheblich erleichtert wird.

Vielmehr müsste dann der Reisende beweisen, dass ein niedrigerer Schaden entstanden sei, während der Reiseveranstalter sich stets auf die leichter durchsetzbare Pauschale berufen könnte und lediglich in den Fällen, in denen ihm der Nachweis einer höheren Entschädigung gelingt, diese beanspruchen könnte“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Ein Reisender wisse im Fall einer Stornierung folglich nicht, welche Kosten auf ihn zukommen würden. Das stelle eine einseitige unzulässige Regelung zu dessen Lasten dar.

Das Stuttgarter Amtsgericht hatte im Oktober 2020 in einem ähnlichen Fall ebenfalls zugunsten eines Reisenden entschieden (VersicherungsJournal 21.5.2021).