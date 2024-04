Reisepreis-Erstattung: Ist ein Gutschein statt Geld erlaubt?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Durch den Fehler eines Pauschalreise-Veranstalters sollte ein Ehepaar statt in der von ihnen gebuchten Business-Class in der Economy-Klasse fliegen. Daraufhin traten sie von der Reise zurück. Ein Gericht entschied, ob die geforderte Rückerstattung der gesamten Reisekosten rechtens ist. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Ein Mann musste eine Flugreise stornieren und wollte anschließend seinen Versicherer in Anspruch nehmen. Den Flug hatte er durch den Einsatz von Bonusmeilen bezahlt. Die Assekuranz weigerte sich daher zu zahlen. Ob zu Recht, hat der Bundesgerichtshof entschieden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Bislang bot der Berufsunfähigkeits-Tarif so ziemlich alles auf, was der Kunde mal brauchen könnte. Dadurch war er allerdings auch teurer als Vergleichsangebote. Nun gibt es drei neue Varianten, die für mehr Passgenauigkeit sorgen sollen. Ein Gastbeitrag des Biometrie-Experten Philip Wenzel. (Bild: Doris Köhler) mehr ...

22.12.2021 –

Immer öfter werden Mehrkosten für „grünen“ Ersatz übernommen. Helden.de stellt dazu nun in der Hausratversicherung erstmals nennenswerte Summen bereit. Mehr bieten zudem die Alte Leipziger in Wohngebäude und Alteos. Die R+V liefert ein Update in der OP-Kostenversicherung für Hunde. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...