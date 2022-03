Reiseabbruch aus wichtigem Grund endet teuer

14.3.2022 – Bricht jemand eine Reise aus wichtigen Gründen ab, die nicht in die Sphäre des Reiseveranstalters sondern in seine eigene fallen, behält der Veranstalter in jedem Fall den Anspruch auf die volle Vergütung des Reisepreises. Er muss sich allerdings ersparte Aufwendungen anrechnen lassen. Das hat das Oberlandesgericht Köln mit Urteil vom 25. August 2021 entschieden (16 U 169/20).

Der Kläger hatte bei einem Reiseveranstalter für sich und seine Ehefrau eine Flugpauschalreise gebucht. Zum Reisepaket gehörte neben den Flügen und Übernachtungen auch die Nutzung von Mietwagen. Der Reisepreis betrug rund 11.600 Euro.

Kündigung des Reisevertrags aus wichtigem Grund

Wegen des unerwarteten Todes seiner Mutter musste der Kläger die Reise drei Tage nach Reisebeginn abbrechen. Daher kündigte er den Reisevertrag aus wichtigem Grund im Sinne von § 314 BGB. Gleichzeitig verlangte er von dem Reiseveranstalter, ihm den Reisepreis zu erstatten.

Der Veranstalter erteilte ihm daraufhin eine Gutschrift in Höhe von rund 1.200 Euro. Einen darüber hinausgehenden Anspruch hielt er für unbegründet.

Dem wollte sich das Kölner Oberlandesgericht nur bedingt anschließen. Es gab der Klage teilweise statt.

Ersparte Aufwendungen werden angerechnet

Das Gericht stimmte zwar mit dem Kläger darin überein, dass er den Reisevertrag wegen des Todes seiner Mutter aus wichtigem Grund hatte kündigen dürfen. Werde eine Reise jedoch aus Gründen abgebrochen, die nicht in der Sphäre des Reiseveranstalters liegen, stehe diesem grundsätzlich die vollständige Vergütung des Reisepreises zu.

Der Veranstalter müsse sich jedoch Aufwendungen, die durch den Reiseabbruch bedingt erspart wurden – etwa die Kosten für Übernachtungen und die Mietwagen –, anrechnen lassen. Die veranschlagte das Gericht in dem entschiedenen Fall mit rund 5.000 Euro. Der Kläger bleibt daher auf dem überwiegenden Teil des Reisepreises sitzen.