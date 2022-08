Rein oder raus – bleiben die Versicherer bei Riester dabei?

26.8.2022 – Aktienrente, Riester-Rente, Schweden – das sind die Schlagworte, welche die Diskussion über die Altersvorsorge-Reform beflügeln. Im August hat der Expertenbeirat des Finanzministeriums seine Gedankenspiele vorgelegt. Die Reaktionen von Politik und Verbänden fallen gemischt aus.

Die Zukunft der gesetzlichen Rente kippelt. Schließlich stehen immer weniger Werktätige einer wachsenden Zahl an Rentnern gegenüber – Tendenz steigend. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich in dem Papier „Kapitalgedeckte Rente: Ein neuer Anlauf?“ mit hypothetischen Auswegen aus der drohenden Krise befasst.

Ein unabhängig verwalteter und zehn Milliarden Euro starker Kapitalstock für die Rentenversicherung? Oder doch lieber Investitionen in Privatanbieter? Egal, Hauptsache verpflichtend! Die Gedankenmodelle sind eindeutig. Immerhin ist im Koalitionsvertrag von einer umfassenden Reform der bisherigen (privaten) Altersvorsorge die Rede (VersicherungsJournal 25.11.2021).

Beirat des Finanzministeriums stellt Vorschläge zur Debatte

Der Beirat empfiehlt der Politik im Fazit seiner Ausarbeitung (PDF 262 KB) insgesamt sechs konkrete Punkte:

„Es gibt gute Gründe, das gegenwärtige System der freiwilligen Riester-Rente zu reformieren und in Richtung eines verpflichtenden Beitrags zu einem kapitalgedeckten System zu entwickeln.

Der Staat kann dazu ein breit gestreutes Anlageprodukt anbieten, das in seinen Anlagen den Grundsätzen der modernen Portfoliotheorie folgt. Diese Grundsätze beinhalten vor allem einen Schutz gegenüber politischem Einfluss, zum Beispiel durch die Schaffung oder Nutzung einer entsprechend abgesicherten Institution.

Es sollte die Möglichkeit des Opt-out [Opting-out-Modells] in eine begrenzte Zahl von zertifizierten, ähnlich breit gestreuten Anlageprodukten geben, die transparent ihre Gebühren ausweisen.

Der über die Anlagedauer akkumulierte Wert des Vermögensbestands sollte wegen des Samariter-Dilemmas bei Eintritt in den Ruhestand verrentet werden.

Falls die Annuitäten in Abhängigkeit von der individuellen Lebenserwartung differenziert werden können, sind freiwillige Zusatzbeiträge in den Fonds möglich (Topping up). Wenn die Beitragszahler jedoch über deutlich bessere Einschätzungen der eigenen Lebenserwartung verfügen als die verrentende Gesellschaft oder wenn eine Differenzierung der Annuitäten (zum Beispiel zwischen Männern und Frauen) politisch nicht erwünscht ist, muss auf freiwillige Zusatzbeiträge verzichtet werden.

Zu prüfen ist, ob das kapitalgedeckte System durch eine mit den Fiskalregeln kompatible öffentliche Schuldenfinanzierung ausgebaut werden sollte. Aus Sicht des Beirats hat sich in der wissenschaftlichen Debatte noch kein abschließender Konsens herausgebildet, um eine klare Empfehlung zugunsten einer schuldenfinanzierten Rentenkomponente abzugeben.“

Private Anbieter der Riester-Rente auch in Zukunft dabei

Anja Schulz

(Bild: Felix Quittenbaum)

Ein Ansatz, der die bisher unbeliebte Riester-Rente (3.8.2022) in Zukunft lohnender werden lässt, könnte die Lockerung der Beitragsgarantie sein. Dieser Schritt ist seit langem eine Forderung der Versicherer.

Anja Schulz, Berichterstatterin der FDP zum Thema Rente, sieht hier einen Konsens der Beteiligten. „Die private Altersvorsorge muss vereinfacht und der bürokratische Aufwand dahingehend auf das Wesentliche reduziert werden. Da sind sich Politik und Anbieter einig. Auch eine Absenkung der Beitragsgarantien ist bei langlaufenden Sparplänen sinnvoll, da es den Anbieter Flexibilität und Spielraum für Anlagemöglichkeiten bietet.“

Die Politikerin bekräftigt die Wichtigkeit privater Anbieter in den kommenden Reformen. Sie nähme einen wesentlichen Platz im System der privaten Altersvorsorge ein. „Ferner gilt – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – der Bestandschutz für laufende Riester-Verträge“, unterstreicht die Bundestagsabgeordnete.

Den Bestandsschutz begrüßt auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). Allerdings seien im Beirat-Papier keine konkreten Vorschläge zu finden, wie die Riester-Rente einer Reform unterzogen werden kann. Der BVK selbst hatte für eine solche Reform Vorschläge unterbreitet.

Wettbewerbsverzerrungen gilt es zu vermeiden. Anja Schulz, FDP

Wo der Pflichtbeitrag investiert wird, soll frei wählbar sein

Kommt der verpflichtende Investitionsbeitrag, so solle zumindest wählbar sein, bei welchem Anbieter das Geld landet, fordert der Beirat. Wessen Beitrag nicht bei einem selbst gewählten Anbieter investiert wird, könnte automatisch in einen Staatsfonds kommen. Es bleibt die Frage, ob private Anbieter mit einem solchen Fonds konkurrieren müssen – und können.

„Wettbewerb ist wichtig und Wettbewerbsverzerrungen gilt es zu vermeiden. Der Blick nach Schweden zeigt, dass das obligatorische System mit Opt-out-Möglichkeit in der Tendenz jedoch dazu führt, dass das Gros der Anlegerinnen und Anleger bei der staatlichen Default-Lösung bleibt“, erklärt Schulz.

Das wirke sich auf die Kostenstruktur aus, bei der private Anbieter ins Hintertreffen geraten könnten. Stattdessen sei eine Wahlmöglichkeit zwischen vielen verschiedenen privaten Anlageanbietern der bessere Weg, so die FDP-Politikerin. Auch der BVK sieht im Wettbewerb eine Chance. Zur Wahl stehen solle neben den privaten Anbietern aber auch ein Staatsfonds, so der Berufsverband.

Reformierbar oder nicht?

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte schon vor Jahren eine Reform der Riester-Rente verlangt, um diese zukünftig attraktiv zu halten (21.7.2020). Eine staatliche Förderung sei maßgeblich, so Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen damals.

Für bereits gescheitert erklärt Ramona Pop, Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen e.V., derlei Bestrebungen. Sie meint, dass die Riester-Rente nicht reformierbar sei. Mit ihrer Forderung, die private Altersvorsorge müsse in eine öffentlich-rechtliche Organisationsform gegeben werden, steht sie einer grundsätzlichen Änderung offen gegenüber.

Weg für die Aktienrente noch dieses Jahr ebnen

Die rentenpolitischen Sprecher der Koalitionspartner Bündnis90/Die Grünen und SPD wollten sich auf Anfrage des VersicherungsJournals zu dem Thema gar nicht beziehungsweise nur bedingt äußern.

Grünen-Bundestagsabgeordneter Markus Kurth ließ lediglich verlautbaren, dass er die vorgestellten Denkmodelle in Teilen kritisch und in Teilen neutral bewerte. Dr. Tanja Machalet von der SPD wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.

Einen ersten Schritt gen Veränderung in der Rententhematik könnte es bereits in diesem Jahr geben. Schulz dazu: „Erfreulicherweise hat die Debatte um eine Reform des privaten Altersvorsorgesystems mit dem Bericht des Beirats wieder an Fahrt gewonnen. Diesen Schwung sollten wir mitnehmen und das Thema zeitnah auf die Agenda setzen. Indes gilt es die geplante Einführung der ‚Aktienrente‘ anzugehen – idealerweise noch dieses Jahr.“

Keinen Jubel löst dies bei der Deutschen Rentenversicherung Bund aus. Die Schaffung der Aktienrente wäre aus Sicht dessen Sicht weder ein Fortschritt noch eine Lösung (1.7.2021). Auch die Lockerung der Beitragsgarantie sieht der gesetzliche Versicherungsträger kritisch. An der Beitragsgarantie der Riester-Rente dürfe nicht gerüttelt werden.