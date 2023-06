Reichtum: In Deutschland wohnen 500.000 Millionäre

28.6.2023

Das weltweite Finanzvermögen ist erstmals seit fast 15 Jahren wieder gesunken – um 3,5 Prozent von 264 auf 255 Billionen US-Dollar (rund 233 Billionen Euro). Besonders stark betroffen waren dabei Anleger aus Europa und Nordamerika. Zu diesen Ergebnissen kommt der „Global Wealth Report 2023“ der Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG).

Das Nettovermögen der Deutschen sank 2022 ebenfalls leicht auf 19,2 Billionen US-Dollar (minus 1,1 Prozent). Dazu gehören laut der Berater Finanzvermögen (8,8 Billionen USD) und Sachwerte (12,7 Billionen Dollar). Die Verbindlichkeiten betrugen 2,3 Billionen Dollar. Das höchste Gut für die Deutschen bleibt aber Bares und Sachwerte.

Über 40 Prozent des Finanzvermögens hierzulande liegt auf Sparkonten oder ist als Bargeld verwahrt. Laut BCG sind das knapp zehn Prozentpunkte mehr als der globale Schnitt. Danach folgen Versicherungen und Pensionsansprüche mit 35 Prozent sowie Aktien und Fonds (22 Prozent).

In Deutschland besitzen nach Auswertung der Berater insgesamt mehr als 500.000 Menschen über eine Million Dollar Finanzvermögen. Über 66 Millionen Bürger besitzen hingegen weniger als 250.000 Dollar Finanzvermögen. „Eine Verschiebung der Vermögensverteilung erwarten wir für Deutschland in den kommenden fünf Jahren nicht“, so BCG in einer Mitteilung.