Regierung: Keine Eingriffe in PKV-Tarife

2.10.2018

Die Bundesregierung hat sich gegen Beitragsentlastungen von geringverdienenden Selbstständigen in der privaten Krankenversicherung (PKV) ausgesprochen (Bundestagsdrucksache 19/4552). Der Bundesrat hatte im Rahmen der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VEG) die Bundesregierung um eine Prüfung gebeten. Zu prüfen war, ob es nicht aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit geboten wäre, auch für die in der PKV versicherten Selbstständigen mit geringem Einkommen entsprechende Erleichterungen wie in der GKV zukommen zu lassen (Bundesratsdrucksache 375/18 (Beschluss)).

Die Bundesregierung erklärte jetzt im Rahmen ihrer Gegenäußerung, die beabsichtigte Halbierung der Mindestbemessungs-Grundlage für freiwillig in der GKV versicherte Selbstständige mit geringem Einkommen lasse sich nicht auf in der PKV versicherte Selbstständige übertragen. Die Versicherungsprämien in der PKV würden sich für alle Versicherten ausschließlich nach dem vereinbarten Leistungsumfang und dem individuellen Krankheitsrisiko bemessen. Das jeweilige Einkommen habe hingegen keinen Einfluss auf die Beitragshöhe.

„Insofern gibt es keinen Bedarf für besondere Beitragsbemessungs-Regelungen für Selbstständige mit niedrigem Einkommen“, heißt es in dem Papier. Die Regierung verweist zudem auf die in der PKV bestehenden Sozialtarife (Basistarif, Standardtarif, Notlagentarif). Damit werde sichergestellt, dass kein Versicherter durch die Prämien finanziell überfordert werde.