Reformprozess kommt in Gang: „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ nimmt Arbeit auf

1.12.2022 – Staatssekretäre aus drei Bundesministerien sollen mit Vertretern von Anbieterverbänden, Sozialpartnern, Verbraucherschützern und Wissenschaftlern bis Sommer 2023 Empfehlungen für eine Reform der dritten Schicht ausarbeiten. Dies hat die Bundesregierung entschieden. Das Gremium wird von FDP-Politiker Florian Toncar geführt.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch dieser Woche die Einsetzung einer „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ beschlossen. Dies teilte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am gleichen Tag gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals mit. Der Start eines Prüfauftrags war kürzlich bereits von Regierungsvertretern angekündigt worden (VersicherungsJournal 16.11.2022).

Florian Toncar (Archivbild: Brüss)

Den Vorsitz übernimmt FDP-Politiker Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär beim BMF. Unter seiner Führung werde das Gremium zwei Aufträge aus dem Koalitionsvertrag zu möglichen Reformen der privaten Altersvorsorge (25.11.2021) prüfen und bewerten, heißt es in Berlin.

Fokusgruppe hat zwei Aufgaben

Zum einen soll die Möglichkeit eines öffentlich-verantworteten Fonds untersucht werden, der „Altersvorsorgenden ein kostengünstiges und effektives Angebot unterbreiten kann“. Zudem anderen hat die Gruppe die Aufgabe, eine gesetzliche Anerkennung privater Produkte, die eine höhere Rendite als Riester-Verträgen ermöglichen, auszuloten.

Die angestrebte Reform soll dem BMF zufolge die Attraktivität und Verbreitung der privaten Altersvorsorge steigern sowie Anreize insbesondere für untere Einkommensgruppen bieten, private Altersvorsorgeprodukte in Anspruch zu nehmen.

Ziel ist ein „breiteres Fundament“

„Wir sind eine alternde Gesellschaft und wir brauchen in der Altersvorsorge eine neue Balance hinsichtlich der Frage, was das Umlagesystem und was die Eigenvorsorge leisten können“, erläutert Toncar.

„Wir wollen erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Laufe ihres Erwerbslebens Vermögen bilden können, damit sie ihre eigene Altersvorsorge auf ein breiteres Fundament stellen können. Mit der Einsetzung der ‚Fokusgruppe private Altersvorsorge‘ leiten wir nun den dafür notwendigen Reformprozess ein, damit die Menschen besser individuell fürs Alter vorsorgen können“, so der FDP-Politiker.

Prüfauftrag endet im Sommer

Bis Mitte nächsten Jahres sollen Ergebnisse in Form eines Abschlussberichtes vorliegen. Die Fokusgruppe könne darin Empfehlungen abgeben, „die dann in die zu treffenden politischen Entscheidungen für eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge einfließen“, wird berichtet.

Im Gremium werden Anbieterverbände, Sozialpartner, Verbraucherschützer und Wissenschaftler vertreten sein. Hinzu kommen neben Toncar Entsandte aus dem Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Laut Börsenzeitung sind dies die Staatssekretäre Sven Giegold (Grüne) und Rolf Schmachtenberg (SPD).

Vertreter der Deutschen Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) und Deutsche Rentenversicherung Bund können als ständige Gäste an den Sitzungen teilnehmen, heißt es in der Wilhelmstraße.