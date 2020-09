Rechtsschutz-Spezial live: Potenziale für mehr Geschäft

2.9.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter und Facebook.

WERBUNG

Am Donnerstag, den 3. September wird ein Rechtsschutz-Spezial gesendet. Um 9.30 Uhr sind Rainer Brune, Vorstandsvorsitzender bei Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, und Christoph Arnet, General Counsel bei Coop, zu Gast. Neben Fragen zu aktuellen Trends werden beide über konkrete Projekte in ihren Unternehmen berichten. Was wird hier getan, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und weitere Geschäftspotenziale zu heben?

Ein Blick über den Tellerrand und auf erfolgreiche Geschäftsansätze liefert eine weitere Spezialsendung über den Technologiestandort Israel mit spannenden Experten und Start-up-Vertretern am Mittwoch, den 9. September, 16.00 Uhr.

Es waren unter anderem bereits zu Gast (in zeitlicher Abfolge):

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Die „Elefantenrunde Live“ ist auf Deutsch. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die direkt von den Experten beantwortet werden. Beginn ist, wenn nicht anders angegeben, jeweils 16.00 Uhr Die Sendung ist auf Digitalscouting.de, Linkedin, Twitter oder zu sehen. Einen Erinnerung per Whatsapp gibt es hier.