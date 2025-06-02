Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Rechtsschutz-Beiträge: So schlugen sich die Platzhirsche

2.3.2026 (€) – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 200 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge) baute die Arag das Prämienvolumen auf Sechsjahressicht mit über einem Drittel am stärksten aus. Die Ergo wuchs mit unter fünf Prozent deutlich schwächer als der Markt, der um fast ein Viertel zulegte. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Rechtsschutzversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

