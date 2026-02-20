Rechtfertigt starker Harndrang einen Geschwindigkeitsverstoß?

24.2.2026 – Leidet ein Autofahrer an einer Krankheit, die mit plötzlich auftretendem Harndrang einhergeht, so ist es ihm zumutbar, auf Autofahrten gänzlich zu verzichten oder währenddessen eine Windel zu tragen. Eine solche Krankheit rechtfertigt jedoch keinen Geschwindigkeitsverstoß, wenn der Erkrankte schnell eine Toilette aufsuchen muss. Das zeigt ein Beschluss des Amtsgerichts Dortmund.
Polizisten hatten in einer Tempo-30-Zone einen Autofahrer gestoppt, der rund 20 km/h zu schnell unterwegs war. Der Mann erklärte, er habe plötzlich starken Harndrang verspürt und dringend eine Toilette aufsuchen müssen. Wenn er nicht schnell ein WC finde, werde „ein Unglück“ passieren. Das sei der einzige Grund für seine Geschwindigkeitsüberschreitung.
Die Beamten begleiteten ihn daraufhin zur nächstgelegenen Polizeiwache, wo er die Toilette benutzen durfte. Trotzdem erhielt der Mann wenige Wochen später einen Bußgeldbescheid über 180 Euro. Dagegen legte er Einspruch ein.
In der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Dortmund hielt das Gericht die geschilderte Notsituation grundsätzlich für glaubhaft. Der Mann legte ein ärztliches Attest vor, aus dem sich eine Erkrankung ergibt, die mit plötzlichem, starkem Harndrang einhergeht. Auch die als Zeugen geladenen Polizeibeamten bestätigten seine Darstellung.
Dennoch entschied das Amtsgericht Dortmund mit Beschluss vom 3. Februar 2026 (729 OWi 2/26), dass der Mann das Bußgeld zahlen muss. Darauf weist Rechtsanwalt Detlef Burhoff auf seiner Webseite hin. Eine schriftliche Begründung veröffentlichte das Gericht nicht.
Nach den Feststellungen hatte der Betroffene lediglich rund 600 Meter zurückgelegt, bevor der starke Harndrang einsetzte. Das spreche dafür, dass die Beschwerden krankheitsbedingt nur schwer oder gar nicht kontrollierbar seien. Eine solche Erkrankung rechtfertige jedoch keine Gefährdung des Straßenverkehrs, so das Amtsgericht.
Und weil dem Betroffenen seine Erkrankung und deren Auswirkungen bekannt waren, verneinte es einen rechtfertigenden Notstand nach § 16 OWiG. Nach dieser Vorschrift kann eine an sich rechtswidrige Handlung ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn dadurch eine gegenwärtige Gefahr abgewendet wird und bei einer Interessenabwägung das geschützte Rechtsgut überwiegt. Diese Voraussetzungen sah das Gericht hier jedoch nicht als erfüllt an.
In einem Urteilszusatz führte das Amtsgericht aus: „Ein unter dem ihm bekannten Krankheitsbild ‚plötzlicher Harndrang‘ leidender Betroffener muss gegebenenfalls auf Autofahrten gänzlich verzichten oder auch Windeln nutzen.“
Auch ein einfaches Einnässen auf dem Fahrersitz sei zur Vermeidung von Verkehrsverstößen unproblematisch möglich und zumutbar, wenn der Betroffene sich trotz des bekannten Problems eines jederzeit möglichen plötzlichen und unangekündigten Harndrangs zu der Fahrt entschieden habe, heißt es weiter.
In einem Beschluss vom 10. Oktober 2017 (4 RBs 326/17) hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm bereits ähnlich entschieden: Eine Notdurft rechtfertige nur in sehr seltenen Ausnahmefällen eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Andernfalls würde der betroffene Personenkreis einen „Freibrief“ für pflichtwidriges Verhalten im Straßenverkehr erhalten (VersicherungsJournal 6.11.2017).
Auch das OLG Hamm hatte es zum Nachteil des klagenden Autofahrers ausgelegt, dass ihm das Risiko eines plötzlich einsetzenden Harndrangs bereits bekannt war, als er seine Fahrt aufnahm. Nachdem dieser im Stau die Rettungsgasse blockiert hatte, um sich zu erleichtern, musste er ein Fahrverbot akzeptieren.
|
Wer haftet nach einem Unfall? Wie werden dabei Fahrfehler, Technikprobleme am Fahrzeug oder Drogenkonsum des Fahrers gewertet? Welche Parksünden können als Straftat gewertet werden? Wann können Richter von einem Fahrverbot absehen – und wann ist eine solche Ermessensentscheidung rechtlich ausgeschlossen?
Diese und andere Fragen beantwortet das neueste Dossier des VersicherungsJournals. Es gibt unter anderem einen fundierten Überblick über relevante Urteile im Verkehrsrecht – von Tempoverstößen bis Fahrerassistenzsystemen.
Anhand zahlreicher Praxisfälle zeigt die 54-seitige Publikation, wie Gerichte komplexe Unfallhergänge bewerten, welche Rechtsfolgen drohen und inwieweit Regelverstöße eine negative Auswirkung auf den Kfz-Versicherungsschutz haben können. Diverse weitere Themen rund um das Verkehrsrecht wie das Fahreignungsregister, häufige Verkehrsverstöße oder rechtliche Entwicklungen hinsichtlich von Fahrerassistenzsystemen werden verständlich aufbereitet.
Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.