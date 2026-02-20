Rechtfertigt starker Harndrang einen Geschwindigkeitsverstoß?

24.2.2026 – Leidet ein Autofahrer an einer Krankheit, die mit plötzlich auftretendem Harndrang einhergeht, so ist es ihm zumutbar, auf Autofahrten gänzlich zu verzichten oder währenddessen eine Windel zu tragen. Eine solche Krankheit rechtfertigt jedoch keinen Geschwindigkeitsverstoß, wenn der Erkrankte schnell eine Toilette aufsuchen muss. Das zeigt ein Beschluss des Amtsgerichts Dortmund.

Polizisten hatten in einer Tempo-30-Zone einen Autofahrer gestoppt, der rund 20 km/h zu schnell unterwegs war. Der Mann erklärte, er habe plötzlich starken Harndrang verspürt und dringend eine Toilette aufsuchen müssen. Wenn er nicht schnell ein WC finde, werde „ein Unglück“ passieren. Das sei der einzige Grund für seine Geschwindigkeitsüberschreitung.

Die Beamten begleiteten ihn daraufhin zur nächstgelegenen Polizeiwache, wo er die Toilette benutzen durfte. Trotzdem erhielt der Mann wenige Wochen später einen Bußgeldbescheid über 180 Euro. Dagegen legte er Einspruch ein.

Mann muss Bußgeld zahlen – gerade aufgrund seiner Erkrankung

In der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Dortmund hielt das Gericht die geschilderte Notsituation grundsätzlich für glaubhaft. Der Mann legte ein ärztliches Attest vor, aus dem sich eine Erkrankung ergibt, die mit plötzlichem, starkem Harndrang einhergeht. Auch die als Zeugen geladenen Polizeibeamten bestätigten seine Darstellung.

Dennoch entschied das Amtsgericht Dortmund mit Beschluss vom 3. Februar 2026 (729 OWi 2/26), dass der Mann das Bußgeld zahlen muss. Darauf weist Rechtsanwalt Detlef Burhoff auf seiner Webseite hin. Eine schriftliche Begründung veröffentlichte das Gericht nicht.

WERBUNG

Keine „notstandsähnliche Handlung“, wenn Folgen einer Krankheit bekannt

Nach den Feststellungen hatte der Betroffene lediglich rund 600 Meter zurückgelegt, bevor der starke Harndrang einsetzte. Das spreche dafür, dass die Beschwerden krankheitsbedingt nur schwer oder gar nicht kontrollierbar seien. Eine solche Erkrankung rechtfertige jedoch keine Gefährdung des Straßenverkehrs, so das Amtsgericht.

Und weil dem Betroffenen seine Erkrankung und deren Auswirkungen bekannt waren, verneinte es einen rechtfertigenden Notstand nach § 16 OWiG. Nach dieser Vorschrift kann eine an sich rechtswidrige Handlung ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn dadurch eine gegenwärtige Gefahr abgewendet wird und bei einer Interessenabwägung das geschützte Rechtsgut überwiegt. Diese Voraussetzungen sah das Gericht hier jedoch nicht als erfüllt an.

Verzicht auf Fahrt – oder Windeln tragen

In einem Urteilszusatz führte das Amtsgericht aus: „Ein unter dem ihm bekannten Krankheitsbild ‚plötzlicher Harndrang‘ leidender Betroffener muss gegebenenfalls auf Autofahrten gänzlich verzichten oder auch Windeln nutzen.“

Auch ein einfaches Einnässen auf dem Fahrersitz sei zur Vermeidung von Verkehrsverstößen unproblematisch möglich und zumutbar, wenn der Betroffene sich trotz des bekannten Problems eines jederzeit möglichen plötzlichen und unangekündigten Harndrangs zu der Fahrt entschieden habe, heißt es weiter.

In einem früheren Fall wurde ähnlich entschieden

In einem Beschluss vom 10. Oktober 2017 (4 RBs 326/17) hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm bereits ähnlich entschieden: Eine Notdurft rechtfertige nur in sehr seltenen Ausnahmefällen eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Andernfalls würde der betroffene Personenkreis einen „Freibrief“ für pflichtwidriges Verhalten im Straßenverkehr erhalten (VersicherungsJournal 6.11.2017).

Auch das OLG Hamm hatte es zum Nachteil des klagenden Autofahrers ausgelegt, dass ihm das Risiko eines plötzlich einsetzenden Harndrangs bereits bekannt war, als er seine Fahrt aufnahm. Nachdem dieser im Stau die Rettungsgasse blockiert hatte, um sich zu erleichtern, musste er ein Fahrverbot akzeptieren.