Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Rechtfertigt starker Harndrang einen Geschwindigkeitsverstoß?

24.2.2026 – Leidet ein Autofahrer an einer Krankheit, die mit plötzlich auftretendem Harndrang einhergeht, so ist es ihm zumutbar, auf Autofahrten gänzlich zu verzichten oder währenddessen eine Windel zu tragen. Eine solche Krankheit rechtfertigt jedoch keinen Geschwindigkeitsverstoß, wenn der Erkrankte schnell eine Toilette aufsuchen muss. Das zeigt ein Beschluss des Amtsgerichts Dortmund.

Polizisten hatten in einer Tempo-30-Zone einen Autofahrer gestoppt, der rund 20 km/h zu schnell unterwegs war. Der Mann erklärte, er habe plötzlich starken Harndrang verspürt und dringend eine Toilette aufsuchen müssen. Wenn er nicht schnell ein WC finde, werde „ein Unglück“ passieren. Das sei der einzige Grund für seine Geschwindigkeitsüberschreitung.

Die Beamten begleiteten ihn daraufhin zur nächstgelegenen Polizeiwache, wo er die Toilette benutzen durfte. Trotzdem erhielt der Mann wenige Wochen später einen Bußgeldbescheid über 180 Euro. Dagegen legte er Einspruch ein.

Mann muss Bußgeld zahlen – gerade aufgrund seiner Erkrankung

In der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Dortmund hielt das Gericht die geschilderte Notsituation grundsätzlich für glaubhaft. Der Mann legte ein ärztliches Attest vor, aus dem sich eine Erkrankung ergibt, die mit plötzlichem, starkem Harndrang einhergeht. Auch die als Zeugen geladenen Polizeibeamten bestätigten seine Darstellung.

Dennoch entschied das Amtsgericht Dortmund mit Beschluss vom 3. Februar 2026 (729 OWi 2/26), dass der Mann das Bußgeld zahlen muss. Darauf weist Rechtsanwalt Detlef Burhoff auf seiner Webseite hin. Eine schriftliche Begründung veröffentlichte das Gericht nicht.

WERBUNG

Keine „notstandsähnliche Handlung“, wenn Folgen einer Krankheit bekannt

Nach den Feststellungen hatte der Betroffene lediglich rund 600 Meter zurückgelegt, bevor der starke Harndrang einsetzte. Das spreche dafür, dass die Beschwerden krankheitsbedingt nur schwer oder gar nicht kontrollierbar seien. Eine solche Erkrankung rechtfertige jedoch keine Gefährdung des Straßenverkehrs, so das Amtsgericht.

Und weil dem Betroffenen seine Erkrankung und deren Auswirkungen bekannt waren, verneinte es einen rechtfertigenden Notstand nach § 16 OWiG. Nach dieser Vorschrift kann eine an sich rechtswidrige Handlung ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn dadurch eine gegenwärtige Gefahr abgewendet wird und bei einer Interessenabwägung das geschützte Rechtsgut überwiegt. Diese Voraussetzungen sah das Gericht hier jedoch nicht als erfüllt an.

Verzicht auf Fahrt – oder Windeln tragen

In einem Urteilszusatz führte das Amtsgericht aus: „Ein unter dem ihm bekannten Krankheitsbild ‚plötzlicher Harndrang‘ leidender Betroffener muss gegebenenfalls auf Autofahrten gänzlich verzichten oder auch Windeln nutzen.“

Auch ein einfaches Einnässen auf dem Fahrersitz sei zur Vermeidung von Verkehrsverstößen unproblematisch möglich und zumutbar, wenn der Betroffene sich trotz des bekannten Problems eines jederzeit möglichen plötzlichen und unangekündigten Harndrangs zu der Fahrt entschieden habe, heißt es weiter.

In einem früheren Fall wurde ähnlich entschieden

In einem Beschluss vom 10. Oktober 2017 (4 RBs 326/17) hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm bereits ähnlich entschieden: Eine Notdurft rechtfertige nur in sehr seltenen Ausnahmefällen eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Andernfalls würde der betroffene Personenkreis einen „Freibrief“ für pflichtwidriges Verhalten im Straßenverkehr erhalten (VersicherungsJournal 6.11.2017).

Auch das OLG Hamm hatte es zum Nachteil des klagenden Autofahrers ausgelegt, dass ihm das Risiko eines plötzlich einsetzenden Harndrangs bereits bekannt war, als er seine Fahrt aufnahm. Nachdem dieser im Stau die Rettungsgasse blockiert hatte, um sich zu erleichtern, musste er ein Fahrverbot akzeptieren.

Lesetipp: „Unfälle und Regelverstöße: Wie Richter über Verkehrssünder urteilen“
Cover Dossier (Bild: VersicherungsJournal)

Wer haftet nach einem Unfall? Wie werden dabei Fahrfehler, Technikprobleme am Fahrzeug oder Drogenkonsum des Fahrers gewertet? Welche Parksünden können als Straftat gewertet werden? Wann können Richter von einem Fahrverbot absehen – und wann ist eine solche Ermessensentscheidung rechtlich ausgeschlossen?

Diese und andere Fragen beantwortet das neueste Dossier des VersicherungsJournals. Es gibt unter anderem einen fundierten Überblick über relevante Urteile im Verkehrsrecht – von Tempoverstößen bis Fahrerassistenzsystemen.

Anhand zahlreicher Praxisfälle zeigt die 54-seitige Publikation, wie Gerichte komplexe Unfallhergänge bewerten, welche Rechtsfolgen drohen und inwieweit Regelverstöße eine negative Auswirkung auf den Kfz-Versicherungsschutz haben können. Diverse weitere Themen rund um das Verkehrsrecht wie das Fahreignungsregister, häufige Verkehrsverstöße oder rechtliche Entwicklungen hinsichtlich von Fahrerassistenzsystemen werden verständlich aufbereitet.

Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

Mirko Wenig

 
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Weitere Artikel aus Markt & Politik
Korrektur im Artikel „Diese Wohngebäudeversicherer haben die Prämien am stärksten erhöht“
23.2.2026 – Die Itzehoer wurde in der ursprünglich veröffentlichten Textversion fälschlicherweise als einer der Akteure mit den höchsten Steigerungen aufgelistet. Tatsächlich erhöhten sich die Durchschnittsprämien nur unter unterdurchschnittlich. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Das sind die Bestandsgewinner in der privaten Unfallversicherung
23.2.2026 – 19 der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer konnten die Vertragszahl zwischen 2019 und 2024 gegen den Markttrend steigern. In der Spitze ging es um mehr als eine halbe Million Kontrakte bergauf. Und eine Gesellschaft konnte ihren Bestand sogar mehr als verdoppeln. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Unfallversicherer mit dem größten Kundenschwund
23.2.2026 – Sechs von zehn der 50 größten Anbieter hatten zwischen 2019 und 2024 sinkende Bestände zu verzeichnen. Vier davon büßten im sechsstelligen Bereich ein, wobei ein Akteur sogar fast 600.000 Policen verlor. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Greift die Tierhalterhaftung auch, wenn der eigene Hund gar nicht angriff?
20.2.2026 – Bei einem Rechtsstreit zwischen zwei Hundehalterinnen blieb bis zuletzt völlig unklar, welches Tier die Bisswunde verursacht hat. Trotzdem sprach das Gericht einer Frau ein Schmerzensgeld zu. (Bild: Vulkano12, CC BY-SA 3.0) mehr ...
 
Diese Vermittler gelten als besonders fair
20.2.2026 – Servicevalue und das F.A.Z.-Institut haben das im Netz verfügbare Meinungsbild zu etwa 17.000 Unternehmen untersucht. Wer in den Kategorien Finanz- und Anlageberater, Versicherungsmakler sowie Maklerpools besonders zu überzeugen weiß. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Deutscher Service-Preis 2026: Das sind die Sieger aus der Assekuranz
20.2.2026 – Um in dieser Meta-Studie ausgezeichnet zu werden, mussten die Kandidaten in Testkontakten, bei Kundenmeinungen und in sozialen Medien punkten. Sechs Versicherer und drei Vermittlerhäuser stechen besonders hervor. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die fünf größten Rechtsrisiken für Verbraucher
20.2.2026 – In welchen Bereichen Kunden ihre Rechtsschutzversicherung 2025 am häufigsten in Anspruch genommen haben, hat die R+V auf Basis ihrer Schadenfälle ausgewertet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
WERBUNG