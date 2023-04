Raser verkalkuliert sich bei geforderter Strafanpassung

24.4.2023 – Hat sich ein Amtsgericht auf Bitten eines Verkehrssünders dazu bereit erklärt, ein verhängtes Fahrverbot gegen Zahlung einer erhöhten Geldbuße zu halbieren, kann er sich später nicht darauf berufen, dass dazu seine Zustimmung erforderlich gewesen wäre. Das gilt zumindest dann, wenn das Bußgeld in einer angemessenen Höhe erhöht wurde – so urteilte das Oberlandesgericht Köln in einem rechtskräftigen Beschluss vom 7. Dezember 2022 (1 RBs 373/22).

Mit einem Bußgeldbescheid vom 21. April 2022 wurde gegen einen Mann wegen einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro verhängt. Er sollte außerdem für zwei Monate auf seine Fahrerlaubnis verzichten.

In seinem hiergegen beim Amtsgericht Siegburg eingelegten Einspruch forderte der Anwalt des Betroffenen, das Fahrverbot nach einer vorherigen Verständigung mit ihm gegen eine angemessene Erhöhung der Geldbuße auf einen Monat zu reduzieren.

Halbierung des Fahrverbots für erhöhte Strafzahlung

Das Amtsgericht teilte dem Betroffenen daraufhin mit, das beabsichtigt sei, die Geldbuße auf 1.500 Euro zu erhöhen und das Fahrverbot wie von ihm gewünscht auf einen Monat zu beschränken.

In dem Schreiben hieß es weiter: „Gegen die beabsichtigte Verfahrensweise können sie gemäß § 72 OWiG Widerspruch erheben. Dieser muss innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung dieses Schreibens bei Gericht eingegangen sein. Im Falle des Widerspruchs wird Termin zur Hauptverhandlung bestimmt werden“.

Der Betroffenen reagierte auf dieses Schreiben nicht. Das Amtsgericht ging daher davon aus, dass auch der Anwalt mit der Regelung einverstanden war. Der reichte jedoch nach Fristablauf im Namen seines Mandanten eine Rechtsbeschwerde beim Kölner Oberlandesgericht ein.

In der rügte er die Höhe der Geldbuße. Auch habe das Amtsgericht die von ihm gestellte Bedingung einer vorherigen Verständigung mit ihm nicht erfüllt.

Gericht bestätigt rechtskräftige Entscheidung

Diese durfte der Amtsrichter nach Überzeugung des Beschwerdegerichts aber unterstellen. Denn das Reduzieren des Fahrverbots habe in vollem Umfang den Vorstellungen des Verkehrssünders entsprochen. Auch die im Gegenzug erfolgte Erhöhung der Geldbuße sei angemessen.

Das Amtsgericht habe nach Ablauf der von ihm gesetzten Frist außerdem noch etwa zwei Wochen mit seiner endgültigen Entscheidung abgewartet, um dem Betroffenen und seinem Verteidiger eine Gelegenheit zur Äußerung einer abweichenden Vorstellung zu geben.

Da dies nicht geschehen sei, habe das Amtsgericht ohne Weiteres im Sinne einer erfolgten Verständigung davon ausgehen dürfen, dass auch die Verteidigung die vorgesehene Erhöhung des Bußgelds für angemessen erachtete. Die Entscheidung des Amtsgerichts sei daher rechtskräftig.