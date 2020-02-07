Ranking: Welche Versicherer online am stärksten auffallen

8.12.2025 – Heute und Morgen hat wieder seinen „Techmonitor Assekuranz“ veröffentlicht. Das Marktforschungs- und Beratungsinstitut vergleicht darin regelmäßig die virtuelle Präsenz der Anbieter von Policen hierzulande. Das Ergebnis: Die Versicherten haben in den vergangenen sechs Monaten am häufigsten die Allianz, die Huk-Coburg und die Huk24 mit ihren Aktivitäten im Internet bemerkt.

In Deutschland „zeigt sich ein Trend, der vielen Marketing-Abteilungen der Versicherer zu denken geben dürfte“, mahnen die Autoren des rund 100-seitigen „Techmonitor Assekuranz 2025“ der Heute und Morgen GmbH. Für die Studie wurden im Oktober etwa 1.500 Erwachsene befragt.

Demnach nehmen die Menschen hierzulande digitale Werbemaßnahmen der Anbieter von Policen immer weniger wahr. Newsletter haben gegenüber dem Stand vor fünf Jahren (VersicherungsJournal 29.5.2020) 14 Prozentpunkte an Sichtbarkeit verloren, Online-Banner acht Prozentpunkte.

Werbeclips vor dem Start eines Online-Videos auf Plattformen wie Youtube wurden zwar von elf Prozent der Versicherten wahrgenommen. Kleinere Werbeformate in den sozialen Medien oder Podcasts konnten den Rückgang klassischer Digitalkanäle aber nicht ansatzweise ausgleichen.

Künstliche Intelligenz krempelt Werbemarkt um

Nach Angaben der Studienautoren dürfte der deutsche Werbemarkt für Versicherungen bereits vor dem nächsten Umbruch stehen. Denn künstliche Intelligenz (KI) „dürfte die Spielregeln im Onlinevertrieb zukünftig deutlich beeinflussen, wenn nicht sogar vollkommen transformieren“.

Bereits in diesem Herbst haben der Online-Umfrage zufolge neun Prozent der deutschen Versicherten das KI-Programm „ChatGPT“ gezielt zu Versicherungsthemen befragt. Dort sollten somit auch Versicherungsmakler und -vertreter hierzulande zunehmend für Präsenz sorgen (3.11.2025).

Denn um von Interessenten gefunden zu werden, müssen Versicherer und Vermittler zukünftig nicht nur Topplätze in den Trefferlisten der Suchmaschinen und Vergleichsportale erreichen. Insbesondere die Zielgruppe der Angehörigen der „Generation Z“ recherchiert verstärkt mit KI-Tools (10.10.2025).

Allianz mit den meisten digitalen Kontakten

„Digitale Sichtbarkeit bleibt unter sich wandelnden digitalen Rahmenbedingungen dennoch möglich“, erklären die Studienautoren des Marktforschungs- und Beratungsinstituts. Das zeige zum Beispiel die Allianz-Gruppe. Sie sammelt wie im Vorjahr (13.12.2024) die meisten digitalen Kontakte.

Konkret erzielt der deutsche Branchenprimus beim „Digital Touchpoint Index“ von Heute und Morgen einen Wert von 44. Das bedeutet, dass im Schnitt 44 Prozent aller Versicherten in Deutschland in den vergangenen sechs Monaten die Allianz im Internet mindestens wahrgenommen haben.

Damit erzielte der international tätige Konzern erneut die höchste digitale Sichtbarkeit im deutschen Gesamtmarkt. Erst mit deutlichem Abstand folgen die Huk-Coburg-Gruppe und ihre Tochtergesellschaft Huk24 AG mit Anteilen von 30 beziehungsweise 27 Prozent.

Ranking aus der Marktstudie Techmonitor-Assekuranz 2025 (Bild: Heute und Morgen)

Clark und Debeka fliegen aus den Top Ten

Den Bronzerang teilen sich der Direktversicherer und die Ergo Versicherungen, die ebenfalls auf einen Indexwert von 27 kommen. Damit liegt dieser Anbieter aber immer noch weit vor dem fünftplatzierten Mitbewerber um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden, der DEVK-Gruppe (18).

Es folgen in dem Ranking die Anbietermarken der

Die beiden letztgenannten sind in diesem Jahr für die Clark Germany GmbH und die Debeka Versicherungen nachgerückt, die nicht mehr unter den Top Ten nach Indexwert vertreten sind.

Des Weiteren hat Heute und Morgen die Indexwerte folgender, in alphabetischer Reihenfolge genannter Anbieter ermittelt, ohne das jeweilige Resultat zu nennen:

Sie gehören ebenfalls nicht zu denjenigen zehn Assekuranzen, deren Aktivitäten im Internet die Versicherten in den vergangenen sechs Monaten am häufigsten bemerkt haben.