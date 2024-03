Radikaler Baumschnitt durch Nachbarn: 35.000 Euro Schadenersatz gefordert

11.3.2024 – Ein Grundstücksbesitzer, der entgegen einer Absprache mit einem Nachbarn nicht nur auf sein Anwesen überhängende Äste entfernt, sondern einen radikalen Baumschnitt vornimmt, ist zu Schadenersatz verpflichtet. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 6. Februar 2024 entschieden (9 U 35/23).

Geklagt hatte eine Frau, die Eigentümerin eines großen Grundstücks ist. Auf dem befindet sich ein 70 Jahre alter Baumbestand. Die Bäume werden jährlich durch einen Fachbetrieb beschnitten.

Im hinteren Bereich des Gartens grenzt das Grundstück an das des Beklagten. Hier steht in einem Abstand von 1,60 Meter zur Grundstücksgrenze eine alte Birke sowie in einem Abstand von 3,35 Meter ein Kirschbaum. Zum Zeitpunkt, als der Nachbar sein Anwesen erworben hatte, waren diese Bäume schon lange vorhanden.

Nachbar durfte Bäume zurückschneiden

Den Mann störte es, dass Äste der beiden Gewächse auf sein Grundstück herüberhingen. Er vereinbarte daher mit seiner Kontrahentin, sie zurückschneiden zu dürfen. Dabei schoss der Nachbar allerdings über das Ziel hinaus.

Denn er betrat Ende Mai 2020 in Abwesenheit der Frau deren Grundstück und machte sich in gravierender Weise über die beiden Bäume her. An der Birke verblieb kein einziges Blatt und auch den Kirschbaum kürzte der Beklagte vollständig ein. Ob sich Beide jemals wieder vollständig erholen werden, ist ungewiss.

Schadenersatzforderung in Höhe von 35.000 Euro

Die Grundstücksbesitzerin verklagte daraufhin ihren Nachbarn auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe von rund 35.000 Euro. Ihr Argument: Bei den Bäumen handele es sich um Teil eines Ensembles eines sehr aufwendig gestalteten naturnahen Gartens, in dem ein Lebensraum für Vögel und sonstige Tiere geschaffen worden sei.

Damit hatte sie zunächst in nur geringem Umfang Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Landgericht gab der Klage zwar grundsätzlich statt.

Das Gericht war jedoch der Meinung, dass der Geschädigten lediglich ein Schadenersatz in Form einer Wertminderung sowie die Kosten für die Entsorgung des Schnittguts zustünden. Es sprach ihr daher nur einen Betrag in Höhe von 4.000 Euro zu.

Teilwiederherstellung und Ausgleichsanspruch

Mit ihrer daraufhin beim Frankfurter Oberlandesgericht eingelegten Berufung erzielte die Frau einen Etappensieg.

Bei der Zerstörung eines älteren Baumes müsse ein Schädiger in der Regel keinen Naturalersatz in Form einer Anpflanzung eines gleichwertigen und gleichalterigen Baums leisten. Denn die Ersatzbeschaffung in Form der Verpflanzung eines ausgewachsenen Baums sei in der Regel mit besonders hohen und damit unverhältnismäßigen Kosten verbunden.

„Der Schadenersatzanspruch richtet sich daher üblicherweise auf eine Teilwiederherstellung durch Anpflanzung eines neuen jungen Baumes sowie einen Ausgleichsanspruch für die verbleibende Werteinbuße des Grundstücks.“

Diese Werteinbuße sei zu schätzen und um eine Alterswertminderung unter Berücksichtigung von Vorschäden und sonstigen wertbeeinflussenden Umständen zu bereinigen.

In Ausnahmefällen vollständige Wiederbeschaffungskosten

In Ausnahmefällen seien jedoch die vollständigen Wiederbeschaffungskosten zuzuerkennen. Das gelte zumindest dann, wenn die Art, der Standort und die Funktion eines Baumes für einen wirtschaftlich vernünftig denkenden Menschen den Ersatz durch einen gleichartigen Baum wenigstens nahelegen würden.

Das Berufungsgericht wies den Fall daher an die Vorinstanz zurück. Diese muss nun bei der Bewertung des Schadenersatzes die konkrete Funktion der beiden Bäume für das Grundstück der Klägerin aufklären.

Dabei müsse berücksichtigt werden, dass es der Klägerin zufolge bei der sehr aufwendigen naturnahen Gartengestaltung auch darauf angekommen sei, Lebensraum für Vögel und sonstige Tiere zu schaffen und einen Beitrag zur Umwandlung von Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff zu leisten.