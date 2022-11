„Prüfliste“ für fondsgebundene Produkte

2.11.2022 – Eine von der EU-Versicherungsaufsicht veröffentlichte „Methodik“ soll nationalen Behörden, Herstellern und Vertrieb Orientierung geben, welche Erwartungen an das Preis-Leistungs-Verhältnis fondsgebundener Versicherungen gestellt werden. Nicht zuletzt soll so ein Mindestmaß an gemeinsamer europäischer Herangehensweise gewährleistet sein.

In einem neuen Papier befasst sich die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) mit fondsgebundenen Produkten. Konkret handelt es sich um eine „Methodik“ zur Prüfung des Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Diese skizziere, wie fondsgebundene Produkte identifiziert werden können, die ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen und genaue Beobachtung durch die nationalen Behörden erfordern, um eine ausreichende Risikoüberwachung und -minimierung sicherzustellen.

Prüfung auf drei Ebenen

Dieses „Assessment“ erfolgt nach dem Muster einer „Top-down“-Analyse auf drei Stufen:

Stufe 1 ist die marktweite Untersuchung, die relevante „Ausreißer“ in jedem Markt, Unternehmen oder Produkten eruieren soll, die strenger durch die Aufsicht geprüft werden sollten;

Stufe 2 ist die Analyse auf Ebene des Einzelprodukts;

Stufe 3 ist die Überprüfung von Verfahren und Dokumentation mit Blick auf die „Aufsichts- und Lenkungsanforderungen“ (POG, „product oversight and governance“) gemäß der Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD).

Für jeden dieser drei Punkte sieht die Methodik verschiedene Werkzeuge vor und gibt Anleitungen, wie die Analyse durchzuführen ist.

Solche Mittel können unter anderem Bedingungswerke oder Basis-Informationsblätter sein, und auch Aspekte wie „Nachhaltigkeitsfeatures“ oder die Beratung und die Betreuung beim Verkauf und während der Vertragslaufzeit können einfließen.

Richtschnur für Behörden, Hersteller und Vertreiber

Eiopa-Hauptsitz in Frankfurt am Main (Bild: Eiopa)

Mit der Methodik will die Eiopa ein Mindestmaß eines gemeinsamen europäischen Ansatzes gewährleistet sehen, auf dessen Grundlage die nationalen Behörden Preis-Leistungs-Aspekte behandeln.

Zugleich „begrüßt“ die europäische Versicherungsaufsicht, wenn die auf nationaler Ebene zuständigen Behörden zusätzliche Schritte ergreifen, und regt solche an.

Das Papier richtet sich aber nicht nur an die Behörden. Auch die Produkthersteller und Vertreiber sind Adressaten: Ihnen biete es „mehr Klarheit“ in Bezug auf die „aufsichtlichen Erwartungen“ in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die „Methodology to assess value for money in the unit-linked market“ kann als PDF-Dokument (334 KB, nur in englischer Sprache abrufbar) von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.

Bafin hat ihre Erwartungen am Montag vorgelegt

Am Montag hatte bereits die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ihre Erwartungen an die Lebensversicherer formuliert. In dem Entwurf eines Merkblatts drohte sie den Gesellschaften mit vergleichsweise hohen Kosten eine verschärfte Aufsicht an.

Mit neuen Leitlinien will die Behörde „sicherstellen, dass kapitalbildende Lebensversicherungen Kundinnen und Kunden einen angemessenen Nutzen bieten und Interessenkonflikte beim Vertrieb dieser Produkte vermieden werden“. Kritisch werden Interessenkonflikte des Vertriebs gesehen (VersicherungsJournal 1.11.2022).