Provisionsverbot würde Altersvorsorge zum Erliegen bringen

30.8.2023 – Zinswende und strengere Regeln belasten die Lebensversicherung in Deutschland. Die nächsten Jahre könnten schwierig werden, wenn sich die internationalen und nationalen Aufseher durchsetzen. Noch gibt es aber viele rechtliche Unsicherheiten, das zeigte sich auf dem „Strategiemeeting Lebensversicherung“.

„Das Altersvorsorgegeschäft der Lebensversicherer, insbesondere gegen laufenden Beitrag ist weiter stabil“, sagte Dr. Guido Bader, Vorstand der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., am Dienstag auf dem „Strategiemeeting Lebensversicherung 2023“ des Handelsblatts.

Fehlentwicklungen gefährden die Altersvorsorge

Guido Bader (Bild: Schmidt-Kasparek)

So schätzt er das sich die gebuchten laufenden Beiträge in der Lebensversicherung 2023 auf 64,2 Milliarden Euro belaufen. 2022 waren es 64,3 Milliarden Euro gewesen. Demgegenüber sind die Einmalbeiträge von 35,9 Milliarden Euro in 2022 auf 28,5 Milliarden Euro zurückgegangen. Für 2023 prognostizierte Bader einen nochmaligen Rückgang auf 25,5 Milliarden Euro.

„Mögliche Fehlentwicklungen in der Gesetzgebung und überbordende Regulatorik schaffen nicht nur Komplexität und ausufernde Bürokratiekosten, sondern gefährden auch die Altersvorsorge in Deutschland“, warnte Bader. Würden die ersten vier Vertriebswege durch ein aus der EU drohendes Provisionsverbot „weggeschossen“, käme die Altersvorsorge in Deutschland zum Erliegen.

Einfirmenvermittler hatten 2022 einen Anteil am Neugeschäft in der Lebensversicherung nach Beitragssumme von 39,2 Prozent, Versicherungsmakler von 26,9 Prozent, Kreditinstitute von 20,0 Prozent und Mehrfachvertriebe von 7,6 Prozent.

Nach Einschätzung von Bader ist die Branche trotz der Zinswende noch stabil.

Geringer Stornoanstieg in der Lebensversicherung

Jochen Ruß (Bild: Schmidt-Kasparek)

Auch Professor Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften (Ifa), betonte, dass er nicht davon ausgeht, dass nun alle Kunden mit einem Lebensversicherungs-Vertrag ihren Taschenrechner herausholen würden und nachrechneten, wann sich das Aussteigen aus der Lebensversicherung lohnt.

Würden Medien oder Vertriebe nicht massiv Kunden mit Kampagnen finanzrational machen, dann würde sich das Storno nicht wesentlich erhöhen.

„Ich gehe nur von einem sehr leichten Stornoanstieg aus“, betonte Bader. 2022 hatte die Stornoquote bei 4,36 Prozent gelegen.

Bader erläuterte, dass ab 2026 die Zinszusatzreserve massiv abgebaut werden kann. „Dann können die Lebensversicherer wieder höherverzinslich einkaufen.“ Der Höchstrechnungszins werde aber wohl frühsten 2025 erhöht werden können.

Ermittler wollen an Dualität der Vergütungen festhalten

Martin Klein (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Diskussion betonte Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Verbandes Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. (Votum), dass unbedingt die Dualität der Vergütung in Deutschland beibehalten werden soll. „Honorarberater wenden sich nicht an Kleinanleger“, so Klein. Ohne Provisionsberatung würden diese keine Beratung mehr erhalten.

Grundsätzlich wird die Provisionsberatung derzeit vom Bund der Versicherten e.V. (BdV) nicht abgelehnt. Es gibt aber auch keine Zustimmung. Nach Einschätzung von BdV-Chefökonom Constantin Papaspyratos sei politisch nicht mit einem Provisionsverbot in Deutschland zu rechnen.

Gleichzeitig kritisierte der Verbraucherschützer aber, dass es keinen Maßstab für Beratungsqualität gibt, weil es keinen transparenten Preiswettbewerb gebe. Die Kunden, die etwa ein Standardprodukt abschließen würden, erhielten bei jedem Vermittler die gleiche Behandlung. Wenn es keinen Markt gebe, könne es somit auch kein Marktversagen durch Provisionsberatung geben.

Immer Interessenkonflikte möglich

Constantin Papaspyratos (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach Meinung von Klein gibt es hingegen sehr wohl einen Wettbewerb. Weil die Kunden ein Gespür dafür hätten, ob sie über den Tisch gezogen würden, oder, ob man ihre Situation umfassen analysiere und berate.

Nach Ansicht des Verbraucherschützers Papaspyratos sollten die Kunden schon wissen, welche Provisionen der Vermittler erhalte. Grund sei, dass überhöhte Provisionen aus den Überschüssen der Lebensversicherer finanziert werden müssten. Papaspyratos: „Das geht den Kunden schon etwas an.“

Wissenschaftler Ruß verwies darauf, dass jedes Vergütungssystem Interessenkonflikte möglich macht.

Das unterstrich auch Peter Schwark vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Denn Honorarberater hätten großen Einfluss auf die Dauer der Beratung und somit auf die Höhe der Vergütung.

Für die meisten Kunden wäre Honorarberatung teurer

Peter Schwark (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Reiche Kunden finanzieren die Beratung von armen Kunden im aktuellen Provisionssystem“, betonte Ruß. Und er befürchtet, dass bei einem Provisionsverbot für Versicherungsmakler, wie es derzeit in Brüssel für Kleinanleger geplant ist, diejenigen, die die Beratung an dringendsten benötigten, sie nicht mehr erhalten würden.

Honorarberatung wäre bei kürzeren Laufzeiten erst ab einer Sparquote von 200 Euro pro Monat und bei längeren Laufzeiten ab 100 Euro pro Monat günstiger. So viel würden aber die meisten nicht sparen können.

Viel Streit gab es in den Diskussionsrunden darum, ob Beratung von Vermittlung getrennt werden kann. „Vermittlung ohne Beratung ist die große Ausnahme“, sagte Votum-Chef Klein. Das unterstrich GDV-Mann Schwark.

Die Vermittler hätten anfänglich eine Motivationsfunktion, damit die Kunden überhaupt über Altersvorsorge nachdenken würden, dann eine Lotsenfunktion, was überhaupt sinnvoll für den jeweiligen Kunden sei. Und erst dann komme das Thema Produkt. „Nur für die rund fünf Prozent der Selbstentscheider, kann man Vermittlung von Beratung trennen“, so Schwark.

Streit um Maßstab für „Value for money“

Volker Priebe (Archivbild: Lier)

Deutlich machte Dr. Volker Priebe, Mitglied des Vorstands der Allianz Lebensversicherungs-AG, dass die Branche sehr wohl im Sinne der Forderung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) „Value for money“ liefert.

So gäbe es das breit diversifiziertes Sicherungsvermögen, das auch in Substanzwerten investiert sei und nicht börsengehandelte Werte enthalte. Damit gebe es auch Inflationsschutz. So werde – das zeige auch den Wert der Lebensversicherung – Kleinanlegern Zugang zu Anlagen geschaffen, die ihnen sonst nicht möglich seien.

Mit modernen Lebensversicherungen könne man Renditechancen nutzen, sei aber nicht allen Schwankungen des Kapitalmarkts ausgesetzt.

Zentralen Wert für die Kunden habe auch die Rente, also die lebenslange Zahlung. „Die Diskussion sollte also nicht allein auf Performance und Kosten beschränkt werden. Es ist natürlich wichtig, dass die Produkte auch ein faires Preis/-Leistungsverhältnis haben“, so Priebe.

Die deutschen Lebensversicherer hätten zudem nach Meinung des Managers durch umfassende Beratungsprozesse und transparente Verbraucher-Informationen eine Alleinstellung in Europa. Lebensversicherer würden ganz im Sinne der Kleinanlegerstrategie Menschen dazu ermutigen, am Kapitalmarkt zu fairen Konditionen zu partizipieren.

Verschiedene Sichtweisen des Kundennutzens

Britta Langenberg (Bild: Finanzwende)

Laut Britta Langenberg, Leiterin Verbraucherschutz bei der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. kann man Kundennutzen sehr leicht messen. Die Kunden wollten wissen, was am Ende rauskommt. Langenberg: „Bei zwei Prozent in Aussicht gestellter Rendite bei einer Inflation von sechs Prozent, braucht kein Kunde einen Taschenrechner, um zu merken, dass sich das nicht lohnt.“

Verbraucherschützer Papaspyratos rät mit Testkäufen Erfahrungswerte zu sammeln, ob „Value for money“ von den Lebensversichern erfüllt wird. GDV-Mann Schwark konterte damit, dass es nicht um kurzfristigen, sondern langfristigen Erfolg geht.

Laut Verbraucherschützerin Langenberg wird der von der Bafin für jeden Kunden geforderte Zielmarkt von den Versicherer gegenüber den Kunden und Vermittlern nicht transparent gemacht. Das wäre unrichtig, betonte Allianzvorstand Priebe. Denn in der Beratungsdokumentation könne man längst nachlesen, aus welcher Risikoneigung das jeweilige Produkt für den Kunden ausgewählt worden ist.

Wildwuchs bei den Hochrechnungen

Einig war sich die Diskussionsrunde, dass es heute einen Wildwuchs bei den Hochrechnungen gibt. Daher forderte etwa Ruß hier mehr Einheitlichkeit. Priebe geht davon aus, dass der Wert von Angeboten zur Altersvorsorge über digitale Plattformen deutlicher werde und appellierte an alle in der Branche, die Finanzbildung der Menschen voranzubringen.

Insgesamt wurde deutlich, dass es noch viel Interpretations-Spielraum für das Bafin-Merkblatt zum „Wohlverhalten der Lebensversicherer“ gibt. Hinsichtlich der Kleinanlegerstrategie sei schwer abzuschätzen, welche Meinungsbildung es im europäischen Parlament und dem EU-Rat gebe.

So herrscht Unsicherheit, ob die Aufsichtsbehörden nun Benchmarks nutzen wollen, um Ausreißer zu identifizieren oder eine Preisregulierung einzuführen.