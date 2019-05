Provisionsdeckel: Die Vermittlerverbände sind sich einig

8.5.2019 – Zum Referentenentwurf für einen Provisionsdeckel für den Vertrieb von Lebensversicherungen haben sich Versicherungswirtschaft und Vermittlerverbände klar ablehnend geäußert. Unklar ist, ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz sich von den verfassungsrechtlichen Bedenken überzeugen lässt. In der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD gibt es etliche Skeptiker, die an dem Vorhaben zweifeln.

WERBUNG

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte kurz vor Ostern wurde einen Gesetzentwurf für einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung veröffentlicht (VersicherungsJournal 24.4.2019). Das Vorhaben folgt auf die Evaluierung des Ministeriums zu dem 2014 erlassenen Lebensversicherungs-Reformgesetz (VersicherungsJournal 20.4.2018).

Das LVRG hatte bereits eine Reduzierung der Abschlusskosten zum Ziel und zugleich sollte sichergestellt werden, dass die Lebensversicherer auch in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld ihre einmal gegebenen Garantien auch einhalten können.

Die Interessenvertreter konnten bis zum 6. Mai zu dem Entwurf Stellung beziehen.

Ein klares Nein der Versicherungswirtschaft zum Provisionsdeckel

Vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) kommt ein klares Signal an das federführende Finanzministerium: Aus „grundsätzlichen Erwägungen“ wird der Gesetzentwurf zur Deckelung von Abschlussprovisionen in der Lebensversicherung abgelehnt.

Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) mit seinen rund 40.000 Mitgliedern zeigt dem Ministeriummit die Rote Karte. Der Referentenentwurf schaffe „keinen substantiellen, finanziellen oder wirtschaftlichen Mehrwert“. Zudem lägen die direkten Abschlusskosten bereits heute unter den geforderten Höchstsatz von 2,5 Prozent und die durchschnittliche Vergütung insgesamt unter dem Höchstsatz von vier Prozent.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. zieht gemeinsam mit dem Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler (BFV) die rechtsgutachterliche Karte (VersicherungsJournal 13.2.2019). Der geplante Eingriff in die Einkommen der Versicherungsmakler sei klar verfassungswidrig.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) hatte in seiner Stellungnahme auch vor einem Verschieben der Vermittleraufsicht von den IHKn zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gewarnt (VersicherungsJournal 7.5.2019).

Verbraucherschützern geht der Provisionsdeckel nicht weit genug

Selbst Verbraucherschützer sind mit dem Referentenentwurf des BMF unzufrieden. Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) kritisiert den vorgeschlagenen Provisionsdeckel als immer noch viel zu hoch. Die vorgeschlagene Begrenzung ermögliche auch weiterhin „Exzesse im Vertrieb der kapitalbildenden Lebensversicherungen“, erklärte BdV-Vorstand Axel Kleinlein.

Der BdV fordert stattdessen eine Beschränkung der Abschlusskosten auf 1,5 Prozent. Zudem sollten die Verwaltungskosten auf fünf Prozent des Beitrags gedeckelt werden, damit Versicherer den Provisionsdeckel nicht über die Verwaltungskosten umgehen könnten.

Koalition streitet

Sollte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz von den verfassungsrechtlichen Bedenken nicht überzeugen lassen, steht ein Kabinettsbeschluss an. Dann wären die Fraktionen der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD am Zug; dort gibt es etliche Skeptiker, die am Sinn eines Provisionsdeckels zweifeln.

So hatte die Arbeitsgruppe Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Begrenzung der Vermittlungs-Vergütungen bereits abgelehnt (VersicherungsJournal 16.4.2019).