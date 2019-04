Prognose bis 2035: Verwerfungen der Bevölkerungsstruktur

8.4.2019 – Nach einer Hochrechnung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung wird die Zahl der Menschen in Deutschland bis 2035 nur wenig sinken. Regional wird jedoch mit größeren Veränderungen gerechnet. Demnach wird das Gefälle zwischen prosperierenden Großstädten und strukturschwachen Regionen zunehmen. Davon wird insbesondere der Osten betroffen.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat Ende vergangener Woche die Studie „Die demografische Lage der Nation – Wie zukunftsfähig Deutschlands Regionen sind“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dabei hat das Institut erstmals berechnen lassen, wie sich die Bevölkerung in den 401 Kreisen und kreisfreien Kreisen bis zum Jahr 2033 entwickeln wird. Die regionalen Berechnungen anhand von 21 Indikatoren hatte die Cima Beratung + Management GmbH vorgenommen.

In Deutschland dürften sich in den kommenden Jahren die regionalen Verwerfungen zwischen den prosperierenden Großstädten und den entlegenen, strukturschwachen Regionen verschärfen, erklärte Reiner Klingholz, Direktor des Instituts.

Die meisten Kreise werden Bevölkerung verlieren

Nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die Bevölkerungszahl per 30. September 2018 auf 82,979 Millionen. Sie wird nach der Hochrechnung bis zum Jahr 2035 kaum merklich auf 82,3 Millionen Menschen schrumpfen.

Dennoch werden der Prognose zufolge rund 60 Prozent der Kreise und kreisfreie Städte an Bevölkerung verlieren.

In allen fünf ostdeutschen Flächenländern werden die Bevölkerungszahlen der Prognose zufolge bis 2035 zurückgehen – am stärksten in Sachsen-Anhalt mit 16 Prozent.

Im Osten werden die regionalen Verwerfungen besonders deutlich

Weite Regionen zwischen Rügen und dem Erzgebirge würden mehr als 20 Prozent ihrer Einwohner verlieren. Die Folge ist eine Überalterung.

Beispielhaft wird auf den brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße verwiesen, wo im Jahr 2035 auf eine Geburt vier Beerdigungen kommen dürften. Auf der anderen Seite liegt der sächsische Landkreis Bautzen bei der Geburtenrate mit 1,98 Geburten je Frau bundesweit vorne.

Die generelle Wanderungsbewegung zu den prosperierenden Städten zeigt sich auch in den neuen Bundesländern. Leipzig ist die am schnellsten wachsende Stadt. Bis zum Jahr 2035 dürfte das Einwohnerplus bei rund 16 Prozent liegen. Zu den Gewinnern werden auch Potsdam, Dresden, Erfurt, Jena, Rostock, Halle und Magdeburg zählen.

Auch die alten Bundesländer bleiben nicht verschont

Das Ranking offenbart das bekannte Nord-Süd-Gefälle in den alten Bundesländern. Als Problemregionen wurden vielerorts das Ruhrgebiet, das Saarland und die ländlichen Regionen entlang der früheren innerdeutschen Grenze ausgewiesen. Hierzu zählen auch noch Regionen in der Südwestpflanz und an den Küsten, wo die Einwohnerzahlen ebenfalls sinken würden.

„Wachstum und Schrumpfung liegen somit dicht beieinander und beides muss gestaltet werden“, erklärte Studien-Ko-Autor Manuel Slupina. Dies stelle die Politik vor erheblichen Ausgaben.

In den Wachstumsregionen mangele es an Wohnraum, Kindergärten und Schulen und in den sich entleerenden Regionen seien unkonventionelle Ideen gefragt, um eine stark überalterte Bevölkerung gut zu versorgen.

Gruppe der Über-64-Jährigen wächst vorerst am stärksten

Die Altersgruppe der über 64-Jährigen ist bundesweit jene, die am stärksten wächst. Bis 2035 wird sie aber der Prognose zufolge in den ersten Regionen Deutschlands schon wieder kleiner.

Insgesamt werden dann fünf kreisfreie Städte so stark gealtert sein, dass bis dahin die Sterbefälle massiv zunehmen. Dies gilt in den sachsen-anhaltinischen Städten Halle und Dessau-Roßlau, im thüringischen Suhl, im sächsischen Chemnitz sowie im niedersächsischen Wilhelmshaven.