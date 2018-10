Produkthaftung für fehlerhafte Hüftgelenke

17.10.2018 – Die Hersteller künstlicher Gelenke, die ihre Produkte vor Markteinführung nicht ausführlich testen, machen sich schadenersatzpflichtig, wenn Patienten zu Schaden kommen. Das geht aus zwei Urteilen des Landgerichts Freiburg vom 15. Oktober 2018 hervor (1 O 240/10 und 1 O 26/17).

Den unter einer schmerzhaften Hüftgelenksarthrose leidenden Klägern war im Jahr 2005 jeweils eine Hüftprothese eines international tätigen Medizinprodukt-Herstellers implantiert worden.

Große Schmerzen

Die erstmals im Jahr 2003 in Deutschland vertriebenen Prothesen wiesen mehrere Besonderheiten auf. So waren zum Beispiel sowohl der Hüftkopf als auch die Hüftpfanne aus Metall gefertigt und das mit einem besonders großen Durchmesser. Wegen der neuartigen Art der Befestigung mussten die Teile der Prothese während der Operation mit großer Kraft zusammengeschlagen werden.

Nachdem die Kläger in den folgenden Jahren zusehends unter großen Schmerzen litten, wurden die künstlichen Gelenke vier beziehungsweise fünf Jahre später wieder entfernt. Dabei zeigte sich in beiden Fällen, dass die Kläger unter einer Knochenauflösung am Oberschenkelknochen litten. Im Bereich des Prothesenschaftes wurde schwärzlicher Metallabrieb festgestellt. Das umliegende Gewebe wies Spuren von Chrom, Titan und Kobalt auf.

Die Kläger verklagten den Hersteller der Prothesen sowie seine deutsche Tochtergesellschaft, die für den hiesigen Vertrieb zuständig war, daraufhin gesamtschuldnerisch auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Mit Erfolg. Das Freiburger Landgericht gab ihren Klagen statt.

Weitere Tests

Nach Überzeugung des durch mehrere Sachverständige beratenen Gerichts waren die Schmerzzustände der Kläger sowie die Notwendigkeit eines Prothesenwechsels darauf zurückzuführen, dass die neuartigen künstlichen Gelenke einen Konstruktionsfehler aufwiesen. Sie seien in der Folgezeit auch vom Markt genommen worden.

Die Freisetzung von Metallpartikeln und Metallionen im Körper der Kläger habe zu Entzündungen und dem Knochenverlust geführt. Darauf, dass die Steckverbindungen mit einer Kraft zusammengefügt werden mussten, die so hoch sei, dass sie ein Operateur nicht stets gewährleisten könne, habe der Hersteller in der Operationsanweisung nicht hingewiesen.

Im Übrigen hätte dem Hersteller wegen umfangreicher Studien das Risikopotential, welches der neue Prothesentyp barg, durchaus bekannt sein müssen. „In dieser Situation wäre es geboten gewesen, weitere Tests durchzuführen, bevor Patienten mit der Prothese in Berührung gebracht werden“ – so das Gericht.

Vergleichbare Verfahren

Die Beklagten können sich auch nicht darauf berufen, dass wissenschaftlich nicht zu klären war, warum die Prothese bei manchen Patienten funktionierte, während sie bei anderen ausgetauscht werden musste. Denn auf einen solchen naturwissenschaftlichen Nachweis kommt es nach Meinung der Richter für die Frage der Produkthaftung nicht an.

Beim Freiburger Landgericht sind derzeit noch knapp 100 vergleichbare Verfahren anhängig.