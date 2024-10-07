Privatleute sind in drei Monaten um 138 Milliarden Euro reicher geworden

20.10.2025
Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland ist im zweiten Quartal um 138 Milliarden Euro auf 9,216 Billionen Euro gestiegen. Der Zuwachs setzt sich je zur Hälfte aus Investitionen und aus Wertzuwächsen zusammen. Das berichtet die Bundesbank.
Während die Bürger Termineinlagen um 14 Milliarden Euro reduzierten, bauten sie Bargeld und Sichteinlagen um 51 Milliarden Euro auf. Als Grund nennt die Behörde einen stärkeren Zinsrückgang bei Termineinlagen. In Aktien wurden sieben Milliarden Euro investiert und in Investmentfonds 24 Milliarden Euro. In Geldmarktfonds flossen vier Milliarden Euro.
An Versicherungs- und Pensionsansprüchen wurden 13 Milliarden Euro erworben, nach 16 Milliarden Euro im ersten Quartal. In Schuldverschreibungen wurde erneut eine Milliarde Euro investiert.
Die aggregierte reale Gesamtrendite stieg auf „etwa 1,4 Prozent“. Die Bundesbank merkt dazu an: „Allerdings erzielten Haushalte in der vermögensärmeren Hälfte der Verteilung weiterhin eine negative Rendite. … Bei den vermögendsten zehn Prozent der Haushalte konnten positive Beiträge von Kapitalmarktanlagen erheblich zur Steigerung der Renditen beitragen und prägten damit die reale Gesamtrendite des Finanzportfolios entscheidend.“
