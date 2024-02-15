Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Privathaftpflichtversicherung: Erstattung des Schadens auf eigene Faust gefährdet den Versicherungsschutz

19.3.2026 – Wer als Versicherungsnehmer einen möglichen Haftpflichtschaden selbst begleicht, kann die Kosten danach in der Regel nicht vom Versicherer zurückfordern. Dieser ist lediglich verpflichtet, Ansprüche Dritter zu prüfen, gegebenenfalls zu regulieren und abzuwehren – eine Erstattung bereits geleisteter Zahlungen an den Versicherungsnehmer sieht der Versicherungsschutz nicht vor. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts München.

Ein Münchner stürzte im Januar 2025 bei Glatteis vor dem Haus seines Bruders. Dabei hielt er sich nach eigener Aussage am Mercedes-Geländewagen seines Bruders fest und griff mit einer Hand das – seitlich unterhalb der Tür angebrachte – Trittbrett.

Weil er eine Jacke mit Applikationen und Reißverschluss getragen habe und Steine auf dem Trittbrett gelegen hätten, seien deutlich sichtbare Kratzer am Trittbrett und am Fenster entstanden.

Die Netto-Reparaturkosten betrugen 2.548 Euro, die Wertminderung 529 Euro und der Wert des Nutzungsausfalls 630 Euro. Diesen Schaden erstattete der Verursacher seinem Bruder in bar. Anschließend wandte er sich an seine private Haftpflichtversicherung, um den Betrag ersetzt zu bekommen.

Versicherer zweifelt Unfallhergang an – und wehrt Schaden ab

Der Versicherer äußerte jedoch Zweifel, ob die behaupteten Schäden tatsächlich durch den beschriebenen Sturz und den Griff ans Trittbrett entstanden sein könnten. Deshalb teilte sie dem Kläger mit, die Ansprüche geprüft und als rechtlich unbegründet zurückgewiesen zu haben.

Daraufhin verklagte der Münchner seine Versicherung vor dem Amtsgericht München auf Zahlung des Schadens sowie auf Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten.

WERBUNG

Amtsgericht München: Kläger ist nicht aktivlegitimiert

Das Amtsgericht München wies die Klage mit einem rechtskräftigen Urteil vom 18. November 2025 (172 C 8761/25) ab. Das Gericht informierte über den Ausgang in einem Pressetext; eine detaillierte Urteilsbegründung liegt derzeit nicht öffentlich vor.

Zur Begründung führte das Gericht aus, dass der Haftpflichtschutz nach den geltenden AVB die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie die Feststellung von Schadensersatzpflichten umfasst.

Vor diesem Hintergrund sei der Kläger nicht aktivlegitimiert, die Rückzahlung der von ihm bereits geleisteten Schadenssumme zu verlangen – er dürfe die Versicherung also nicht selbst auf Zahlung verklagen.

Zur Einordnung verwies das Gericht auf § 100 VVG. Danach ist ein Haftpflichtversicherer verpflichtet, Ansprüche Dritter zu prüfen und gegebenenfalls abzuwehren, nicht aber bereits vom Versicherungsnehmer gezahlte Beträge zu erstatten. Außerdem sei der Versicherer gar nicht berechtigt, entsprechende Zahlungen direkt an den Versicherten zu leisten.

Versicherer hat seine Pflicht mit Abwehr der Ansprüche bereits erfüllt

Auch eine andere rechtliche Einordnung der Klage half dem Kläger nicht weiter. In der Haftpflichtversicherung könne der Versicherungsnehmer in solchen Fällen grundsätzlich nur feststellen lassen, dass der Versicherer Versicherungsschutz gewähren muss, so erläuterte das Amtsgericht.

Eine solche Feststellungsklage hatte hier jedoch keinen Erfolg. Denn die Versicherung hatte ihre Leistungspflicht nicht bestritten, sondern den Versicherungsschutz bereits gewährt – indem sie die geltend gemachten Ansprüche geprüft und als unbegründet zurückgewiesen hatte.

Mirko Wenig

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Haftpflichtversicherung · Schadenersatz · Versicherungsvertragsgesetz
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Muss die Haftpflicht-Versicherung für den Ausraster eines Versicherten einstehen?
15.2.2024 – Ein Autofahrer hatte einen anderen Verkehrsteilnehmer nach einem Streit in den Rücken geschlagen und zu Fall gebracht. Der dabei Verletzte verlangte Schadenersatz und Schmerzensgeld. Das sollte der Privathaftpflicht-Versicherer des Schubsers übernehmen. Doch der ließ es auf einen Prozess ankommen (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Debeka Leben im Visier: Verbraucherzentrale bereitet Klage gegen Stornoabzug vor
16.12.2025 – Die Verbraucherschützer rechnen damit, dass sich eine fünfstellige Zahl an Betroffenen der Musterfeststellungsklage anschließen könnte. Im Einzelfall gehe es um tausende Euro. (Bild: Dominik Butzmann) mehr ...
 
Streit um D&O-Anspruch: Wie weit reicht die Ausschlussklausel?
2.12.2025 – Das OLG Frankfurt hatte befunden, ein Geschäftsführer habe die Pflicht verletzt, einen Insolvenzantrag zu stellen. Ist daraus auf die wissentliche Verletzung bestimmter anderer Pflichten zu schließen und daher ein Deckungsausschluss gerechtfertigt? Die Sache ging zum BGH. (Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0) mehr ...
 
Fingierter Verkehrsunfall? Wann Indizien reichen, den Schadensersatz zu verweigern
7.8.2025 – Ein Gerichtsurteil zeigt, wie Gerichte prüfen, ob eine Kollision zwischen zwei Autos tatsächlich ein Missgeschick war – oder ob sie absichtlich verursacht wurde, um die Versicherung zu betrügen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Wann Rechtsschutzversicherer wegen Aufklärungsmängeln leisten müssen
22.7.2025 – Einem Autokäufer wurde die Deckung gegen den Pkw-Hersteller wegen fehlender Erfolgsaussichten abgelehnt. Dagegen klagte der Versicherungsnehmer. Das Gericht hatte insbesondere zu klären, wie Versicherer ordnungsgemäß auf das Streitbeilegungsverfahren hinzuweisen haben. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Kfz-Halter haftet trotz Fahrzeugdiebstahls
25.6.2025 – Ein Dieb hatte mit einem geklauten Taxi einen Unfall verursacht. Anschließend wurde nicht nur der Fahrer, sondern auch der Fahrzeughalter sowie dessen Kfz-Versicherer auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt. Wann Letztere ebenfalls haftbar gemacht werden können. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...