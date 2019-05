Privathaftpflicht-Policen effizient verkaufen

2.5.2019 – Im VersicherungsJournal Extrablatt 2|2019 geht es dieses Mal um den wirtschaftlichen Umgang mit einer Absicherung, die Vermittlern Chancen und Gefahren gleichermaßen bietet. Das neue Heft erscheint am 27. Mai.

WERBUNG

In kaum einer anderen Sparte lassen sich die Produktentwickler so oft etwas (scheinbar) Neues einfallen, wie in der Privathaftpflicht-Versicherung. Claus-Peter Meyer nennt das in seinem Kommentar im Extrablatt 2|2019 „Wettrüsten“ und gibt Tipps, was der Makler „mitmachen muss“ beziehungsweise wie er mit Tarifänderungen umgehen sollte.

Vergleich gängiger Ratings

Denn klar ist: „Jede Leistungsverbesserung bedeutet erst einmal, dass der Kunde nicht mehr den bestmöglichen Schutz hat.“ Haftpflicht ist zwar ein allgemein akzeptiertes Versicherungsprodukt mit einer Versicherungs-Durchdringung von schätzungsweise 85 Prozent.

Da es dem Vermittler aber wenig Ertrag, ist es für ihn umso wichtiger, effektiv und effizient zu arbeiten. Wie man da vorgehen kann, zeigt Makler Michael Salzburg von Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH.

Helfen kann dabei auch ein Vergleich der Ratings für Top-Haftpflicht-Tarife, wie ihn Björn Wichert anstellt. Er hat die gängigsten Bewertungen gegenüber gestellt.

Im Heft findet sich zudem ein kurzer Überblick über die Neuerungen, die sich in immer mehr Tarifen durchsetzen, sowie über Besonderheiten etwa bei der Versicherung von Drohnen oder zur Hundehalter-Haftpflicht. Dies und einiges Mehr findet sich im VersicherungsJournal Extrablatt 2|2019, das am 27. Mai erscheint.

...und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Es kann kostenlos als PDF-Datei im Internet heruntergeladen werden. Die Druckausgabe kann bis zum 8. Mai über dieses Formular bestellen werden.

Wer die Zeitschrift bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt. Premium-Abonnementen des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die E-Paper-Ausgabe im PDF-Format zugreifen.