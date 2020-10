Privates Altersvorsorgegeschäft im Abwärtsstrudel

6.10.2020 – Das private Vorsorgegeschäft fällt bei unabhängigen Vermittlern wieder schlechter aus. Nach der Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2020“ sind die Courtageeinnahmen bei mehr als fast jedem zweiten Makler und Mehrfachvertreter weiter gesunken. Die künftig besten Absatzchancen sehen die Befragten bei fondsgebundenen Lösungen ohne Garantien.

Das Geschäft mit privaten Altersvorsorgeprodukten hat im unabhängigen Vermittlermarkt ein weiteres Mal an Bedeutung verloren. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2020“ der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH (VersicherungsJournal 6.10.2020).

Grundlage der Untersuchung ist eine zwischen Ende Juli und Mitte August durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 244 angegeben.

Abnehmende Bedeutung des Vorsorgegeschäfts

Vor fünf Jahren besaß das private Vorsorgegeschäft aus heutiger Sicht für fast zwei Drittel der befragten Makler und Mehrfachvertreter noch eine „(sehr) große“ Relevanz. Aktuell liegt der Anteil nur noch bei 44 (Vorjahr: 47) Prozent (4.10.2019).

Für die Zukunft erwarten die Befragten bestenfalls eine minimale Verbesserung. Denn auch in fünf Jahren wird dieses Geschäft nach jetziger Einschätzung für nur 45 Prozent eine „(sehr) große“ Rolle spielen. Zum Vergleich: Vor drei Jahren lag der Anteil noch bei weit über der Hälfte (6.10.2017).

Als Grund für die geringere Relevanz des privaten Vorsorgegeschäfts nennen die Interviewten in erster Linie eine veränderte Nachfrage auf Kundenseite. Diese Antwortoption wählten mehr als zwei von drei (Vorjahr: drei von vier) Vermittlern.

Jeder dritte Umfrageteilnehmer gibt als Ursache die veränderte Produktlandschaft an. Für jeweils etwa jeden Vierten sind dafür die unattraktiver gewordene Vergütung in diesem Segment oder ein verändertes Absatzpotenzial verantwortlich. Mehrfachnennungen waren möglich.

Rückläufige Courtageeinnahmen

Gefragt wurde im Rahmen der Untersuchung auch nach der Umsatzsituation der unabhängigen Vermittler in der privaten Altersvorsorge. Nach einer leichten Entspannung im Vorjahr (auf unter 25 Prozent) berichten aktuell wieder über 43 Prozent der Interviewten von „viel schlechteren“ beziehungsweise „eher schlechteren“ Courtageeinnahmen in diesem Geschäftsfeld in 2020.

Im Gegenzug hat sich der Anteil derjenigen Vermittler, bei denen sich die Einnahmesituation nach eigener Einschätzung gebessert hat, von 28 auf unter 13 Prozent mehr als halbiert.

Aktuelle und künftige Produktfavoriten

Ermittelt wurden auch die aktuell regelmäßig vermittelten Produkte. Hier liegen erneut Fondspolicen mit Garantien auf dem ersten Platz. Diese werden aktuell von mehr als sieben von zehn (Vorjahr: acht von zehn) Interviewten regelmäßig vermittelt. Bei fondsgebundenen Verträgen ohne Garantien verminderte sich der Anteil von 64 auf 61 Prozent, bei den Indexpolicen von fast 44 auf unter 40 Prozent.

Bei den am häufigsten vermittelten privaten Altersvorsorgeprodukten belegen Fondspolicen ohne beziehungsweise mit Garantien die ersten beiden Positionen. Jeweils etwa jeder zweite Befragte verkauft diese Angebote „(sehr) häufig“. Zwischen jeder vierte und fünfte Vermittler vermittelt Indexpolicen, Klassik- oder Neue-Klassik-Offerten sowie (Unitised-) With-Profits-Angebote „(sehr) häufig“.

Einen positiven Umsatztrend für die kommenden ein bis drei Jahren sehen erneut die meisten Umfrageteilnehmer bei den Fondspolicen ohne Garantien. Annähernd jeder Zweite äußerte sich entsprechend. Fondspolicen mit Garantien liegen mit einem Anteil von weiterhin gut einem Drittel an zweiter Stelle.

Indexgebundene Lebens- und Rentenversicherungen nannte in diesem Zusammenhang gut jeder vierte Umfrageteilnehmer, With-Profit-Angebote knapp jeder Fünfte. Bei Vorsorgelösungen aus dem Bereich (Neue) Klassik erwartet nur etwa jeder zwölfte Interviewte einen positiven Absatztrend.

Weitere Studiendetails

Die 272-seitige „Marktstudie Privates Vorsorgegeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.610 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.