Private Vorsorge und Biometrie: Diese Lebensversicherer begeistern Makler am meisten

12.11.2025 – Im Geschäftsfeld „private Vorsorge und Biometrie“ bietet aus Sicht von unabhängigen Vermittlern die Stuttgarter den besten Maklerservice der Lebensversicherer. „Silber“ ging an die Swiss Life. „Bronze“ teilen sich die Continentale und Vorjahressieger Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“, die auf einer Befragung von 341 Maklern beruht.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder untersucht, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Dazu gehörte neben der Schaden-/Unfallversicherung (VersicherungsJournal 7.11.2025) und der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (3.11.2025) auch das Segment „private Altersvorsorge/Biometrie“.

Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“ beruht auf einer im September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 341 Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 57,3 Jahre alt und haben 29,1 Jahre Branchenerfahrung. 14 Prozent davon sind weiblich und 86 Prozent männlich.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/Prozesse/Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnittsbewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

WERBUNG

Kompetenz der Ansprechpartner und Umgang mit Problemfällen

Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und der Umgang mit Problemfällen/Beschwerden ermittelt. Dies war auch im Vorjahr der Fall (VersicherungsJournal 6.11.2024) wie auch vor drei bis fünf Jahren (4.11.2022, 28.10.2021, 5.11.2020).

Dahinter folgt der Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ (von acht auf drei) vor der an vierter (Vorjahr: dritter) Stelle liegenden Kompetenz der Maklerbetreuer und dem Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale (weiterhin Rang fünf).

Private Vorsorge/Biometrie: Stuttgarter erobert Spitzenrang

Im Bereich private Altersvorsorge/Biometrie kletterte die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. nach einer Verbesserung um fünf auf 91 Zähler von Position fünf im Vorjahr (22.11.2024) auf den Spitzenplatz.

Der Anbieter schaffte es in neun der zwölf abgefragten Zufriedenheitskriterien in die Top Drei. Diese ist in Sachen „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ sowie „Courtageausgestaltung“ nur je einen Punkt entfernt, bei den Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechnern sind es zwei Zähler.

Das Unternehmen punktete insbesondere mit den (geteilten) Topbewertungen in den Prüfpunkten „Umgang mit Problemfällen/Beschwerden“, „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“, „Vermittlerportal“ sowie „digitale Unterstützung/Prozesse/Tools“.

Swiss Life gewinnt Silber

Die Swiss Life Lebensversicherung SE verteidigte den Silberrang mit 90 (Vorjahr: 89) Punkten. von der zehnten auf die zweite Position nach oben. Die Gesellschaft gelangte sechsmal unter die drei besten Akteure.

Dies schaffte sie zwar unter anderem nicht in den beiden für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Kriterien „Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale“ und „Umgang mit Problemfällen/Beschwerden“. Allerdings liegt die Swiss Life dort mit jeweils nur einem Zähler Rückstand in unmittelbarer Schlagdistanz zum Spitzentrio.

Dafür erzielte sie in den Aspekten „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ sowie „Courtageausgestaltung“ jeweils die höchste Punktzahl.

Continentale und Volkswohl Bund teilen sich Platz drei

Gleichauf an dritter Stelle liegen die Continentale Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit 89 Punkten. Erstere verbesserte sich um vier Zähler und Ränge, während Letztere einen Punkt und zwei Positionen einbüßte.

Die Continentale überzeugte vor allem mit der besten Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und den besten Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechnern sowie Marketingmaterialien. In den übrigen Prüfaspekten reichte es nicht zu einer Top-Drei-Platzierung. Der Rückstand auf diese beträgt je nach Kriterium bis zu fünf Zähler („Umgang mit Problemfällen/Beschwerden“ sowie „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“).

Der Volkswohl Bund war zwar in keinem Prüfpunkt besser als alle Wettbewerber, schaffte es aber in den beiden wichtigsten Kriterien sowie in den Aspekten „digitale Unterstützung/Prozesse/Tools“ und Marketingmaterialen jeweils auf den zweiten Rang. Hinzu kam Position drei bei den kundenbezogenen Unterlagen.

Fünffach geteilter Platz fünf

Den fünften Gesamtrang teilt sich ein Quintett, bestehend aus der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (von sieben auf fünf), der Hannoverschen Lebensversicherung AG (neu unter den Testkandidaten), der Helvetia Schweizerische Lebensversicherung AG, Direktion für Deutschland (von neun auf fünf), der Universa Lebensversicherung a.G. (von 13 auf fünf) und der WWK Lebensversicherung a.G. (von elf auf fünf).

Die letztgenannten Akteure verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich. So gewann die Alte Leipziger drei Punkte hinzu, die Helvetia vier Zähler und die WWK fünf Punkte. Die Universa steigerte sich sogar um sieben Zähler.

Die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G., die vor Jahresfrist noch gemeinsam den Bronzerang belegt hatten, fielen in der Rangliste deutlich zurück. Erster rangiert auf Position zehn, Letztere auf Rang zwölf. Ebenfalls deutlich nach unten zeigte die Kurve der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die vom fünften auf den 14. Platz abrutschte.

Die 408-seitige „Marktstudie Maklerservice 2025“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften. Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.