Prämienschock beim Gewerbeschutz

21.10.2022 – In vielen Sparten werden die Versicherungen für Firmenkunden deutlich teurer. Gleichzeitig stemmen sich die Unternehmen gegen die Krise, wie eine Umfrage von Andsafe und Finanzchef24 zeigt. Das führt zu neuen Risiken, weil Geschäftsmodelle geändert werden. Der Beratungsbedarf der Versicherungsnehmer steigt stark. Je nach Branche gibt es große Unterschiede.

Gewerbekunden müssen mit einem regelrechten Prämienschock rechnen. So dürfte die Inhaltsversicherung für Waren, Vorräte und Betriebseinrichtungen 2023 um einen zweistelligen Prozentsatz teurer werden. Grund ist der Erzeugerpreisindex.

„Wir rechnen damit, dass die dynamische Summenanpassung um 40 bis 50 Prozent steigt.“ Das sagte Christian Buschkotte, Managing Director bei der Andsafe AG, am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Finanzchef24 GmbH anlässlich der Vorstellung des dritten Teils des „Reports Gewerbeversicherung 2022“.

Erhöhung bis 43 Prozent möglich

Christian Buschkotte (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im September 2022 um 45,8 Prozent höher als im September 2021. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am 20. Oktober 2022 mit. Nach Informationen des VersicherungsJournals liegt der Anpassungsfaktor für die Inhaltsversicherung bei rund 43 Prozent.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) verweist aber in seiner unverbindlichen Empfehlung darauf, dass der Anpassungsfaktor ohne die Steigerung der Energiekosten nur bei rund 14 Prozent liegt.

Laut Andsafe ist es nun jedem Versicherer selbst überlassen, in welchem Umfang er von der dynamischen Anpassung der Summen und Prämien Gebrauch macht. Eine volle Erhöhung würde in der Regel zu viel zu hohen Summen führen.

Mehr als zwei Drittel der Inhaltsversicherungen mit Anpassungsklausel

Buschkotte schätzt, dass mehr als 70 Prozent aller Inhaltsversicherungen eine Anpassungsklausel für die dynamische Summenanpassung enthalten. Betroffene Unternehmen müssen die Erhöhung hinnehmen. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es nicht. Sie können erst regulär zur Hauptfälligkeit aus dem Vertrag aussteigen.

Diese liegt bei vielen Verträgen aber am Jahresanfang. Und da es in der gewerblichen Inhaltsversicherung in der Regel eine Kündigungsfrist von drei Monaten gibt, müssen wohl die meisten Kleinunternehmen die höheren Prämien zumindest bis zum 30. September 2023 schlucken.

Andsafe selbst hat keine dynamische Erhöhung mit den Kunden vereinbart und will die Versicherungsnehmer nun hinsichtlich höherer Summen anschreiben. Unternehmen, die die Anpassungsklauseln in ihrer Police vereinbart haben, könnten der Summenerhöhung widersprechen. „Dann entfällt aber der Unterversicherungs-Verzicht“, warnte Buschkotte.

Weitere Sparten betroffen

Gewerbekunden müssen nach Einschätzung von Experten, mit weiteren erheblichen Beitragsanpassungen rechnen.

Das gilt laut Eileen Billerbeck (Billerbeck GmbH), Jochen Brenner (Südwestring Versicherungsmakler GmbH), Andreas Vollmer (Hasenclever + Partner GmbH + Co. KG) oder Johannes Brück (Hubert Brück KG) auch für die Flottenversicherung und die Betriebsgebäude-Versicherung.

Für die Gebäudeversicherung, die ebenfalls eine dynamische Anpassung der Summen vorsieht, liegt der Anpassungsfaktor laut GDV bei rund 15 Prozent.

Enormer Beratungsbedarf

Payam Rezvanian (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Auf Versicherungsmakler kommt nun ein enormer Beratungsbedarf zu. Das ist das Fazit, dass Payam Rezvanian, Geschäftsführer von Finanzchef24, aus dem aktuellen Gewerbereport zieht.

Denn die Unternehmer würden sich der Krise stellen und ihre Geschäftsmodelle aktiv ändern. Zwar würden viele Selbstständige angesichts explodierender Betriebskosten, nachlassender Kaufkraft und der nächsten zu erwartenden Corona- Pandemiewelle voller Sorgen in die Zukunft blicken.

Andsafe stellt bereits fest, dass der Anteil der Unternehmensgründer bei den Neukunden geringer wird. Gleichzeitig bleiben die schon eingesessenen Selbstständigen angesichts der drohenden Rezession nicht tatenlos. „Das führt ganz schnell zu einer neuen Risikosituation“, warnte Rezvanian.

Als Beispiel wurde der Dachdecker genannt, der nun zusätzlich Photovoltaik-Anlagen installiert. Zudem berichten Finanzchef24-Kunden von einem deutlich gestiegenen Diebstahlrisiko auf Baustellen. „Es werden bei uns auch mehr Vergleiche gerechnet“, so Rezvanian. Wie sich das in mehr Kunden umsetzt, kann der Online-Makler aber erst nach dem Jahresendgeschäft mitteilen.

Risiko der Insolvenz steigt

Die Stimmung bei den 645 befragten Unternehmen sei branchenabhängig unterschiedlich. Viele kleine Unternehmer und Unternehmerinnen zeigen allerdings eine neue Entschlossenheit und Agilität, nachdem sie sich von der Regierung während der Coronakrise kaum gesehen oder alleingelassen gefühlt haben.

„So schaut immerhin gut die Hälfte optimistisch auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden 12 Monaten, so Rezvanian. Die Inflation ist für die Unternehmer das wichtigste geschäftsbestimmende Thema in den nächsten zwölf Monaten.

Eng beziehungsweise direkt verbunden mit der Inflation sind für Unternehmen die höheren Energiepreise, steigende Betriebsnebenkosten und sinkende Konsumausgaben. Entsprechend denken 68 Prozent, dass höhere Energiepreise ihre Geschäftsentwicklung auf Jahressicht beeinflussen werden.

41 Prozent erwarten zudem sinkende Konsumausgaben, die auf den Umsatz schlagen. „Selbst wenn ein Kleinst- oder Kleinunternehmer weniger Energie benötigt als die Industrie, so fressen die horrenden Energiepreise die ohnehin schmalen Margen. Die Kombination mit gleichzeitig nachlassender Nachfrage könnte für einige existenzbedrohlich werden“, fasst Rezvanian zusammen.