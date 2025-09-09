Porschefahrer muss sich mit Citroën begnügen

20.10.2025

Der Fahrer eines Porsche 911 erlitt unverschuldet einen Unfall. Dabei entstand an dem von seinem Arbeitgeber geleasten Sportwagen ein Totalschaden. Für die Lieferzeit eines Nachfolgers stellte die Leasinggesellschaft einen Citroën DS3 Cross bereit.

Doch das genügte dem Mann beziehungsweise seinem Arbeitgeber als Leasingnehmer nicht. Mit dem Citroën (Entschädigungsklasse H) habe kein gleichwertiges Fahrzeug für den verunfallten Porsche 911 (Entschädigungsklasse L) zur Verfügung gestanden. Es sei als Geschäftsführerfahrzeug nicht geeignet.

Sein Arbeitgeber verlangte daher vom Haftpflichtversicherer des Unfallgegners eine Nutzungsausfallentschädigung in Höhe von 175 Euro pro Tag abzüglich der bereits bezahlten Mietwagenkosten. Als der Versicherer das ablehnte, klagte der Leasingnehmer.

Der Bundesgerichtshof wies mit Urteil vom 7. Oktober 2025 (VI ZR 246/24, PDF, 124 KB) die Klage zurück. Der als Ersatz für den Porsche angemietete Citroën sei dem Geschäftsführer der Klägerin zumutbar gewesen.

Dass der Sportwagen „gegenüber dem Ersatzfahrzeug eine höhere Wertschätzung des Geschädigten erfahre, etwa weil ihm ein höheres Prestige zukomme, es ein anderes Fahrgefühl vermittle oder den individuellen Genuss erhöhe“, begründe keine Unzumutbarkeit der Nutzung des Ersatzfahrzeugs. Solche die Lebensqualität erhöhenden Vorteile stellten keinen ersatzfähigen materiellen Wert dar, begründeten die Richter ihre Entscheidung.