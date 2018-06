Politik zeigt sich offen gegenüber Provisionsdeckel

6.6.2018

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte am Dienstag zu einem verbraucherpolitischen Ausblick auf die Vorhaben der Bundesregierung in die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin eingeladen. Die neue Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), Rita Hagl-Kehl (SPD), nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Bei der anstehenden Evaluierung des LVRG könne man auf einen Provisionsdeckel verzichten, wenn denn der Vorschlag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) für einen Richtwert beider Provisionen wirken würde.

„Wenn dies funktioniert, dann brauchen wir keinen Provisionsdeckel“, sagte Hagl-Kehl. Aber man müsse sehen, ob das wirklich aufgeht, machte sie ihre Zweifel deutlich. Sie erinnerte daran, dass im Koalitionsvertrag festgehalten worden sei, die Finanzanlagenvermittler unter die Aufsicht der Bafin zu stellen (VersicherungsJournal 19.3.2018). Dass die Versicherungsvermittler im Koalitionsvertrag nicht erwähnt worden seien, „ist kein Freibrief“, fuhr sie fort.

ZRita Hagl-Kehl (Bild: Brüss)

Die Koalition strebe zwar kein Provisionsverbot an. Klar sei aber auch, dass es für bestimmte Produkte keine speziellen Vertriebsanreize geben dürfe, um diese in den Markt zu drücken. Hagl-Kehl lobte ausdrücklich den bei den Verbraucherzentralen angesiedelten Finanzmarktwächter, der Fehlentwicklungen frühzeitig aufdecken könne, um dann die Bafin einzuschalten. Mit Blick auf den im Koalitionsvertrag der Versicherungswirtschaft angebotenen Dialog zur Schaffung eines neuen standardisierten Riester-Produkts (VersicherungsJournal 27.4.2018) sagte die Staatssekretärin: „Die Menschen brauchen Sicherheit und Qualität“.