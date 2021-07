Plötzlich wird die Versicherungspflicht attraktiv

1.7.2021 – Einnahmen brechen weg, Ersparnisse müssen laufende Kosten decken, Geld für die eigene Vorsorge ist nicht verfügbar: Ohne Sicherheitsnetz bekommen Selbstständige, die Auswirkungen der Pandemie besonders zu spüren. In dieser Notlage wird die Zustimmung zu einer Versicherungspflicht größer, so eine Studie der Ergo.

Die Coronakrise trifft Selbstständige finanziell besonders hart. Das hat negative Konsequenzen für die Altersvorsorge dieser Berufsgruppe. Der Zuspruch zur diskutierten Versicherungspflicht wird größer.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage der Yougov GmbH im Auftrag der Ergo Group AG. Die Meinungsforscher interviewten für die Auswertung 511 Selbstständige vom 1. bis zum 7. Juni zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die finanzielle Vorsorge für das Rentenalter.

Pandemie frisst Rücklagen

Umfrage zur Versicherungspflicht (Bild: Ergo)

Die Mehrheit der Teilnehmer haben mit 61 Prozent wirtschaftliche Einbußen, 20 Prozent fürchtet sogar eine Insolvenz. 49 Prozent der Befragten geben an, dass sie aktuell weniger Einnahmen haben als noch vor der Pandemie. Drei Prozent haben derzeit keine Einkünfte.

Diese Bestandsaufnahme wirkt sich auf das Sparverhalten fürs Alter aus. 46 Prozent der befragten Selbstständigen können derzeit kein Geld oder nur weniger für die Rente auf die Seite legen.

Neun Prozent müssen sogar Ersparnisse, die fürs Alter gedacht waren, anfassen, um über die Runden zu kommen.

Entsprechend negativ fällt die Einschätzung der eigenen Zukunft aus. Knapp die Hälfte (49 Prozent) fürchtet, dass die Rücklagen später nicht reichen werden. 43 Prozent ist sogar der Überzeugung, dass die finanziellen Mittel im Ruhestand knapp werden.

46 Prozent befürworten Vorsorgepflicht

Die Coronakrise und ihre Folgen lässt aber viele Selbstständige umdenken. So befürworten 46 Prozent der Befragten eine verpflichtende Altersvorsorge, wie sie immer wieder politisch diskutiert wird, um im Alter ein zusätzliches finanzielles Sicherheitsnetz zu haben.

Nach Angaben der Versicherungsgruppe wollten vor der Pandemie 37 Prozent der Selbstständigen nicht privat für die Rente vorsorgen.

„An einer Versicherungspflicht für Selbstständige führt […] kein Weg vorbei. Die Ergebnisse der Befragung sind ein klarer Auftrag an die kommende Bundesregierung, dieses Problem zeitnah zu lösen“, lässt sich Dr. Michael Fauser, Vorstandschef der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, in einer Mitteilung zu der Auswertung zitieren.

Wir brauchen […] eine Pflicht zur Absicherung kombiniert mit der individuellen Wahl der Vorsorge. Dr. Michael Fauser, Vorstandschef der Ergo Vorsorge Lebensversicherung

Sicherheit und Flexibilität

Michael Fauser (Bild: Judith Wagner)

Wenn die kommende Bundesregierung nach den Wahlen im September eine Versicherungspflicht für diese Berufsgruppe einführt, was ist ihnen dann wichtig? 58 Prozent legt Wert auf einen integrierten Schutz vor Pfändung des angesparten Geldes im Falle von Einkommensausfällen.

Über die Hälfte mit 52 Prozent ist Flexibilität bei der Beitragszahlung wichtig. 42 Prozent wünschen sich Produkte, die nicht kompliziert und einfach zu verstehen sind. Zusätzlich sollen die Angebote Sicherheit bei der Kapitalanlage bieten.

Die Versicherunggruppe fragte in der aktuellen Umfrage auch nach der Ausgestaltung der Produkte für Selbstständige. 64 Prozent favorisieren den Faktor Sicherheit. 44 Prozent findet Flexibilität in der Auszahlungsphase wichtig, 38 Prozent dagegen in der Ansparzeit. 31 Prozent wünschen sich höhere Renditen, indem die Anbieter verstärkt am Kapitalmarkt investieren dürfen.

„Ein staatliches Standard-Produkt passt nicht zu den unterschiedlichen Anforderungen der Befragten an Ihre Altersvorsorge. Wir brauchen daher eine Pflicht zur Absicherung kombiniert mit der individuellen Wahl der Vorsorge, um jedem gerecht zu werden“, so Fauser zu den Ergebnissen.