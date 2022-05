Planänderung mitten auf der Kreuzung: Wann es sich um einen Rotlichtverstoß handelt

24.5.2022 – Eine Fahrzeugführerin wollte ursprünglich nach links abbiegen. Sie wechselte dann aber im Bereich einer Kreuzung durch Überfahren der Haltelinie der Linksabbiegerspur nach rechts, um geradeaus weiterzufahren. In diesem Fall begeht sie einen Rotlichtverstoß, wenn die Ampel der Linksabbiegerspur zu diesem Zeitpunkt auf Rot steht. Das gilt auch dann, wenn die Ampel für den Geradeausverkehr Grün anzeigt. So das Oberlandesgericht Brandenburg in einem Beschluss vom 14. April 2022 (2 OLG 53 Ss-OWi 462/21).

Die Beschuldigte wollte im Bereich einer großen Kreuzung mit ihrem Personenkraftwagen nach links abbiegen. Weil die Ampel für die Linksabbiegerspur zu diesem Zeitpunkt auf Rot stand, hielt sie ordnungsgemäß vor der Haltelinie an.

Geänderter Plan

Mehr als eine Minute später entschloss sich die Autofahrerin dazu, ihre ursprüngliche Absicht, nach links abzubiegen, aufzugeben und die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Denn sie hatte jenseits der Kreuzung eine Tankstelle wahrgenommen, an der sie tanken wollte.

Sie vergewisserte sich, dass sich auf der rechten Fahrspur keine Verkehrsteilnehmer näherten, und wechselte in die Spur für den Geradeausverkehr. Für den stand die Ampel zu diesem Zeitpunkt auf Grün.

Weil sie für das Fahrmanöver die Haltelinie der Linksabbiegerspur überqueren musste, wurde die Frau vom Amtsgericht Cottbus wegen vorsätzlicher Missachtung des Rotlichts zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 400 Euro sowie zu einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt.

Mit ihrer dagegen beim Brandenburger Oberlandesgericht eingelegten Rechtsbeschwerde hatte die Autofahrerin keinen Erfolg. Die Richter wiesen die Beschwerde als unbegründet zurück.

Vorsätzliche Handlung

Nach Ansicht des Beschwerdegerichts steht beim Fahrmanöver der Beschuldigten der Annahme eines qualifizierten Rotlichtverstoßes im Sinne von § 37 Absatz 2 Nr. 4 StVO in Verbindung mit § 49 Absatz 2 Nr. 2 StVO nichts entgegen.

„Denn eine abstrakte Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist nicht allein deshalb gänzlich zu verneinen, weil die Betroffene eine rote Ampel passiert und anschließend hinter der Haltelinie auf die – freigegebene – Fahrspur wechselte, wobei der diese Spur querende Verkehr ebenfalls Rot hatte“, so die Richter.

Durch ein derartiges Fahrmanöver würden nämlich insbesondere jene Verkehrsteilnehmer auf der durch Grünlicht freigegebenen Geradeausspur gefährdet. Denn diese würden in der Regel nicht mit einer Missachtung des Rotlichts auf der Linksabbiegerspur und einem anschließendem Spurwechsel aus diesem gesperrten Bereich auf die Geradeausrichtung rechnen.

Die Gefährdung sei in dem entschiedenen Fall insbesondere durch die bereits längere Zeit für die Abbiegerspur andauernde Rotlichtphase deutlich erhöht gewesen. Der Verstoß der Frau beruhe folglich nicht auf einer kurzzeitigen Unaufmerksamkeit. Sie habe vielmehr vorsätzlich gehandelt.