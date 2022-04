PKV: Warum Gesundheitsservices die Kunden nicht erreichen

19.4.2022 – Viele private Krankenversicherer streben eine neue Rolle an und wollen als Kümmerer in Gesundheitsfragen beim Kunden auftreten. Dafür investieren sie in einen ganzen Strauß an zusätzlichen Leistungen. Das Problem: Die Angebote erreicht gerade mal die Hälfte der Versicherten, wie eine Umfrage von Assekurata Solutions zeigt.

Immer mehr Gesellschaften streben eine Positionierung als Dienstleister in Gesundheitsfragen an und wollen nicht mehr als reiner Leistungserstatter gesehen werden. Abgesehen davon, stehen auch Kostenreduzierung, der Effekt der stärkeren Kundenbindung und eine erhöhte Weiterempfehlungs-Bereitschaft als Ziele der Unternehmen hinter den Maßnahmen.

Um das zu erreichen, bauen die privaten Krankenversicherer als auch die gesetzlichen Krankenkassen ihre digitalen Gesundheitsservices immer weiter aus. Aber kennen die Versicherten die Angebote überhaupt? Und nutzen sie die Anwendungen?

Diesen Fragen ist die Assekurata Solutions GmbH im Februar in einer Umfrage zum zweiten Mal nachgegangen. Die Analysten fragten insbesondere Bekanntheit und Inanspruchnahme von Gesundheitsservices unter Privatversicherten ab. Zusätzlich erweiterten sie die Auswertung um den Blickwinkel von gesetzlich Versicherten.

630 Personen nahmen an der Befragung teil, davon sind 319 privat krankenversichert und 311 gesetzlich.

Angebote erreichen nur Hälfte der Versicherten

Knapp eineinhalb Jahre nach der ersten Erhebung ist die Bekanntheit dieser zusätzlichen Angebote in der privaten Krankenversicherung (PKV) fast unverändert. Weiter gibt über die Hälfte (53,6 Prozent) der Befragten an, die Gesundheitsservices ihrer Versicherung nicht zu kennen.

Damit ist der Anteil gegenüber der Vorbefragung (VersicherungsJournal 14.1.2021) unter 516 Krankenvollversicherten um 3,6 Prozentpunkte gestiegen. In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kennen 49,5 Prozent das Gesundheitsangebot ihrer Krankenkasse.

Wer die Offerten nicht kennt, wird sie auch kaum nutzen. 33,8 Prozent der privat Versicherten haben diese Services bereits ausprobiert. 2021 waren es 37,6 Prozent. 71 Prozent sehen keine Notwendigkeit darin, auf die Angebote zuzugreifen.

Von den Kassenpatienten haben immerhin 50,6 Prozent die Mehrwerte bereits genutzt. 71 Prozent der Befragten haben allerdings keinen Bedarf für zusätzliche Leistungen.

Kundenportale und Apps werden akzeptiert

Informationen zu den Gesundheitsmehrwerten erhalten 64 Prozent der privat Versicherten von ihrer jeweiligen Gesellschaft. 46 Prozent sind es unter der gesetzlichen Klientel. Allerdings wären die Verbraucher offen für unterstützende Services. 44 Prozent der PKV-Kunden (plus zwölf Prozent zu 2021) hat dazu bereits Material angefordert und 60 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten.

Gerade die Pandemie befeuerte den Ausbau digitaler Leistungen auf der Versichererseite. Bereits im Frühjahr 2020, beim Ausbruch der ersten Coronawelle, haben diverse private Anbieter ihre Angebote um spezielle telemedizinische Offerten ausgebaut (25.3.2020, Medienspiegel 23.3.2020).

Aber was nutzen die Verbraucher davon? Laut Assekurata liegen Portale der Versicherer und Apps vorne. Knapp die Hälfte der Kunden und 43 Prozent der Kassenpatienten reichen digital ihre Rechnungen ein.

Anders sieht es dagegen bei Gesundheits-Apps oder Live-Chats aus: Die Mehrheit kennt die Angebote ihres Versicherers nicht mal. „Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dieser Service, wie auch der Live-Chat oder die Videoberatung, noch relativ neu am Markt sind und insbesondere in den vergangenen zwei Corona-Jahren durch den Lockdown an Bedeutung gewonnen haben“, so Assekurata.

Assekurata: Vermarktung ist Großbaustelle

Die Befragungsergebnisse zeigen laut der Auswertung, dass allgemeine Gesundheitsservices und digitale Anwendungen heute sowohl in der PKV als auch in der GKV noch nicht vollumfänglich bekannt und die Nutzungsakzeptanz unverändert ausbaufähig sei.

„Wie unsere Befragungsergebnisse zeigen, stellt allerdings die Vermarktung ebendieser Angebote innerhalb der Versicherten eine große Baustelle dar. Ein großer Teil der Kunden weiß gar nichts von den Services ihres Versicherers. Hier müssen die Gesellschaften noch deutlich zulegen“, fasst das Rating-Unternehmen seine Ergebnisse zusammen.

Nicht alle Versicherer offerieren die gesamte digitale Palette

Insgesamt um die 20 Prozent haben die privaten Krankenversicherer das Angebot ihrer digitalen Services ausgebaut. Im Fokus standen dabei Dienstleistungen zur akuten Behandlung bestimmter Krankheitsbilder und präventive Offerten zu Fitness und Ernährung. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Managementberatung Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH (21.3.2022).

Im Spätsommer 2021 verglich die Redaktion des IT-Fachmagazins „Chip“ die digitalen Mehrwerte der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherer. In der Auswertung wurden 22 gesetzliche und acht private Anbieter aufgeführt. Der Beitrag stellte die Digitalisierung im Gesundheitswesen in den Mittelpunkt.

Die komplette digitale Palette offerieren laut Chip nur die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. Noch am dünnsten sehe es bei der Barmenia Krankenversicherung AG aus, so der Artikel (9.8.2021).