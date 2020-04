PKV-Versicherter erleidet Rippenbruch bei schwerem Seegang

8.4.2020 – Bei wetterbedingten Gefahrenlagen ist die Führung eines Kreuzfahrtschiffs dazu verpflichtet, die Passagiere auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Das hat das Landgericht Rostock mit Urteil vom 12. Juli 2019 entschieden (1 O 11/18 (2)).

Dem Urteil lag die Klage eines privaten Krankenversicherers (PKV) zugrunde. Dieser hatte für einen Versicherten, der sich während einer Kreuzfahrt verletzt hatte, die Behandlungskosten übernommen.

Der Mann war zusammen mit seiner Frau Anfang Januar 2017 zu einer einwöchigen Kreuzfahrt auf der Nordsee aufgebrochen. Der letzte Reisehafen war Rotterdam. Von dort aus lief das Schiff in Richtung Zielhafen Hamburg aus. Wegen eines angekündigten Sturmtiefs legte der Kreuzfahrer acht Stunden vor dem geplanten Auslaufen ab.

PKV-versicherter Passagier verletzt sich bei Wellengang

Dass sie es bei der Fahrt nach Hamburg mit einem Sturmtief zu tun bekommen würden, davon bekamen die Passagiere zunächst nichts mit. Nach ihrer Wahrnehmung war die See mehr oder weniger glatt, so dass keine Schaukelbewegungen des Schiffs wahrzunehmen waren.

Das sollte sich während des Abendessens der Reisenden ändern. Denn während des Essens wurde das Schiff von einer so großen Welle getroffen, dass es krängte. Als das Schiff einige Minuten später eine weitere hohe Welle traf, die eine Krängung von rund zehn Grad auslöste, stürzte der Versicherte des PKV-Anbieters mit dem Stuhl um. Dabei wurde sein linkes Knie verletzt.

Rippenbruch nach weiterem Unfall

Nachdem das Bein bei einer Behandlung im Bordhospital mit einer Schiene stabilisiert worden war, wurde der Verletzte in seine Kabine entlassen. Als er wenig später die Toilette aufsuchte, wurde das Schiff von einer weiteren starken Welle getroffen.

Durch die dadurch ausgelöste Bewegung kam der Kläger erneut zu Fall. Dabei brach er sich zwei Rippen. Er wurde daher stationär in das Bordhospital aufgenommen und nach der Ankunft in Hamburg in einer dortigen Klinik weiterbehandelt.

Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht?

Der private Krankenversicherer des Unfallopfers warf der Schiffsführung vor, ihre Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt zu haben. Denn sie hätte die Passagiere vor den Gefahren durch den aufkommenden schweren Sturm warnen müssen. Das sei nicht geschehen.

Der Versicherer forderte daher, ihm die von ihm aufgewandten Behandlungskosten zu erstatten. Mit Erfolg: Das Rostocker Landgericht gab der Klage statt.

Nach Überzeugung der Richter hätten die Wellen, die die Verletzungen des Passagiers ausgelöst hatten, das Schiff – anders als von dessen Führung behauptet – nicht unvermittelt und unvorhersehbar getroffen. Die Verantwortlichen hätten wissen müssen, dass der Kreuzfahrer angesichts der im Seewetterbericht angekündigten Wetterlage durch besonders hohe Wellen getroffen werden konnte.

Seegang für die Reisenden nicht spürbar

Für die Passage habe sich die Situation hingegen zunächst als unauffällig dargestellt. Nach der Aussage mehrerer Zeugen sei die See nicht spürbar oder sichtbar aufgeraut gewesen als sie sich gegen 20 Uhr zum Abendessen begaben.

Eine Passagierin, die sich erst kürzlich einer Hüftoperation unterzogen hatte, bekundete, beim Gang in das Restaurant und während der ersten Stunde ihrer dortigen Anwesenheit keine nennenswerten Schiffsbewegungen wahrgenommen zu haben. Denn sonst wäre sie aus Sicherheitsgründen nicht zum Essen gegangen.

Warnung aus Kenntnis der Wetterlage erforderlich

„Lassen aber das Wetter und die See keine besonderen Auffälligkeiten erkennen, so kann ein Reisender grundsätzlich darauf vertrauen, dass das Schiff keine erheblichen und abrupten und plötzlichen Bewegung macht, die ihm den sicheren Stand, ob nun sitzend oder stehend, nehmen kann“, so das Gericht.

Die Schiffsführung sei daher in Kenntnis der Wetterlage im Rahmen ihrer Verkehrssicherungs-Pflicht dazu verpflichtet gewesen, die Passagiere vor möglichen heftigen Schiffsbewegungen, welche die Stand- und Sitzsicherheit gefährden, zu warnen. Das sei nicht geschehen. Die Klage des privaten Krankenversicherers sei daher begründet.