PKV-Verband will zusätzliche Pflege-Pflichtversicherung

18.4.2023 – Die gesetzliche Pflegeversicherung soll durch eine verbindliche Zusatzversicherung ergänzt werden, um den hohen Eigenanteil bei den stationären Pflegekosten in den Griff zu bekommen. Dies schlägt ein vom PKV-Verband einberufener Expertenrat vor. Das Konzept sieht den Auf- und Abbau von Alterungsrückstellungen, eine Begrenzung des Eigenanteils auf zehn Prozent, einen Annahmezwang für die Versicherungs-Unternehmen, einen Verzicht auf Gesundheitsprüfungen und keine Provisionen vor.

Eine obligatorische, kapitalgedeckt finanzierte Zusatzversicherung, verknüpft mit einem Annahmezwang für die Versicherungs-Unternehmen, ohne individuelle Gesundheitsprüfung und ohne Vertriebsprovision – dies schlägt der PKV-Verband Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. vor, um den hohen Eigenanteil bei Pflegekosten im stationären Bereich in den Griff zu bekommen.

Der „einrichtungs-einheitliche Eigenanteil“ (EEE) liegt nach seinen Angaben mittlerweile bei mehr als 1.200 Euro im Bundesdurchschnitt VersicherungsJournal 7.2.2023). Er muss von den Pflegebedürftigen aus eigener Tasche gezahlt werden und werde auch zukünftig dynamisch wachsen, so der Verband.

SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP hatten bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart zu prüfen, wie die soziale Pflegeversicherung um eine „paritätisch finanzierte Vollversicherung“ ergänzt werden kann, die „die Übernahme der vollständigen Pflegekosten umfassend absichert“. Mit einem eigenen Papier ist die Interessenvertretung nun dem Vorhaben der Ampel zuvorgekommen.

Das Konzept

Im vergangenen Herbst wurde eine fünfköpfige Expertenkommission einberufen, die Lösungsvorschläge in dem Bereich erarbeiten sollte, in dem „der Schuh am meisten drückt“, so der Vorsitzende Professor Dr. Jürgen Wasem vom Lehrstuhl Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen.

Das Ergebnis ist eine „Pflege-Plus-Versicherung“ (PDF; 614 KB). Das Konzept wurde am Montag vorgestellt. Die Eckdaten:

Einführung einer obligatorischen, kapitalgedeckt finanzierten Zusatzversicherung, verknüpft mit einem Annahmezwang für die Versicherungs-Unternehmen (ohne individuelle Gesundheitsprüfung und ohne Vertriebsprovision).

Die Kalkulation enthält eine automatische Dynamisierung zur Inflationssicherung, Kinder sind beitragsfrei versichert, Rentner zahlen nur den halbierten Beitrag.

Versichert sind die beim Pflegebedürftigen verbleibenden pflegebedingten Eigenanteile im Pflegeheim bis auf einen Selbstbehalt von zehn Prozent.

Der Beitrag liegt rechnerisch bei rund 39 Euro pro Monat für das Einstiegsalter von 20 Jahren, rund 48 Euro für 40-Jährige (bei Arbeitnehmern jeweils zur Hälfte paritätisch vom Arbeitgeber bezahlt).

Kein Umlageverfahren

Jürgen Wasem (Archivbild: Brüss)

Der Prüfauftrag im Koalitionsvertrag sehe vor, dass die ergänzende Absicherung generationengerecht ausgestaltet werden soll. Dies erscheine nachvollziehbar, werde doch die absehbare demografische Entwicklung in den Systemen aufgrund des Umlageverfahrens zu einer weiteren Belastung der jüngeren Generationen zugunsten der älteren Jahrgänge führen, heißt es in einer Zusammenfassung.

Vor diesem Hintergrund erachte es der Experten-Rat für geboten, die Absicherung der Eigenanteile an den pflegebedingten Kosten nicht ebenfalls über das Umlageverfahren zu finanzieren. Vielmehr werde ein Vorschlag entwickelt, der eine kapitalgedeckte Versicherung mit Auf- und Abbau von Alterungsrückstellungen vorsehe.

Das Modell sei innovativ, berücksichtige die unterschiedlichen Sicherungsbedarfe in den verschiedenen Altersgruppen und verbinde Kapitaldeckung mit sozialpolitischen Flankierungen, berichten die Autoren.

Freiwilligkeit zieht nicht

Es bestehe zwar bereits ein breites Angebot an Pflegezusatz-Versicherungen. Die Erfahrungen der vergangenen 30 Jahre zeigten allerdings, dass das Angebot nur sehr begrenzt genutzt werde.

„Eine sozialpolitisch wünschenswerte hinreichend breite Abdeckung des finanziellen Risikos der Eigenanteile kann daher nur erreicht werden, wenn sie obligatorisch ist. Der Experten-Rat empfiehlt daher, die ergänzende Absicherung der Eigenanteile als Pflichtversicherung für die gesamte Bevölkerung auszugestalten“, wird erklärt.

Versicherungspflicht vertretbar

Das Angebot einer lediglich freiwilligen Versicherung wäre auch deswegen problematisch, weil es zu adverser Selektion einlade: Personen mit überdurchschnittlichem Risiko, pflegebedürftig zu werden, würden die Versicherung voraussichtlich überdurchschnittlich häufig abschließen, so die Experten.

Da aber die Prämien für die „Pflege-Plus-Versicherung“ so berechnet seien, dass sie den erwarteten Kosten in den jeweiligen Alterskohorten entsprechen würden, gelte für die jeweiligen Geburtsjahrgänge eine Äquivalenz zwischen Prämien und Leistungen.

Man halte deshalb den mit der Versicherungspflicht verbundenen Eingriff in die Vertragsfreiheit zur Erreichung der Ziele des Koalitionsvertrags für vertretbar.

Die Kommission weist zudem darauf hin, dass sie mit den zur Verfügung stehenden Daten exemplarisch die resultierenden Prämien errechnet hat. Dabei habe man vorsichtig kalkuliert. So wurde unter anderem angenommen, dass die Leistungen jedes Jahr nominal um vier Prozent steigen werden.