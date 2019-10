PKV-Verband: Beitragssatz in der SPV auf bis zu 7,9 Prozent

24.10.2019 – Nach Berechnungen der privaten Krankenversicherer könnte der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung bis zu 7,9 Prozent im Jahr 2040 steigen. Als Ziel setzte der PKV-Verband, dass Versicherte über eine private Pflege-Zusatzversicherung in die Lage versetzt würden, ihre persönliche Pflegelücke zu schließen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte im Gesundheitsausschuss an, Mitte nächsten Jahres Vorschläge für die langfristige Finanzierung der Pflege machen zu wollen.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) sieht aufgrund des demografischen Wandels die soziale Pflegeversicherung (SPV) vor großen Finanzierungs-Schwierigkeiten. Selbst im günstigsten Fall würden die Beitragssätze in der SPV bis zum Jahr 2040 auf 4,1 von derzeit 3,05 (Kinderlose 3,3) Prozent (VersicherungsJournal 27.11.2018) steigen.

Es sei aber unwahrscheinlich, dass die Ausgaben wie die Einnahmen über die nächsten rund 20 Jahre gleich ansteigen würden, sagte PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther am Mittwoch vor der Presse in Berlin.

Finanzielle Grenze

Der Verband verwies auf Berechnungen des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP), nach denen der Beitragssatz in der SPV sogar auf bis zu 7,9 Prozent im Jahr 2040 ansteigen könnte, wenn die Ausgaben um drei Prozent stärker steigen würden als die Einnahmen.

Die monatlichen Zusatzkosten in einem Pflegeheim würden im Bundesdurchschnitt bereits bei 1.928 Euro liegen. Dies hatte kürzlich eine Datenauswertung des PKV-Verbandes ergeben. Für die Aufstellung wurde auf die Kosten der stationären Pflege bei über 11.000 von insgesamt 14.000 vollstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland zurückgegriffen (30.9.2019).

Florian Reuther (Bild: Brüss)

Das Umlagesystem in der SPV stoße an seine finanziellen Grenzen, sagte Reuther. „Wir wollen stattdessen immer mehr Versicherte in die Lage versetzen, ihre persönliche Pflegelücke zu schließen, ohne nachfolgende Generationen zu belasten.“ Entsprechende Tarife der PKV seien bereits auf dem Markt und würden insbesondere beim Abschluss in jüngeren Jahren kostengünstig angeboten.

Förderinstrument für die Pflege-Absicherung einsetzen

Um einen neuen Generationenvertrag begleitend abzufedern, könnte nach Ansicht des PKV-Verbands eine Reihe von Förderinstrumente eingesetzt werden. So könnten Beiträge für eine Pflegezusatz-Versicherung steuerlich in voller Höhe angerechnet werden. Welche Steuerausfälle dies nach sich ziehen würde, habe man noch nicht berechnet, sagte Reuther.

Neben der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) könnte auch die betriebliche Pflegezusatz-Versicherung an Bedeutung gewinnen, wenn es auch hier steuerliche Anreize für Arbeitgeber geben würde, ihre Belegschaft kollektiv für den Pflegefall abzusichern.

Bei älteren Menschen könnte ein Einmalbetrag für die Pflege-Zusatzversicherung ein günstigeres Einstiegsalter schaffen und damit eine deutlich niedrigere Prämie ermöglichen.

Spahn kündigt Vorschläge zur Pflegefinanzierung an

Vor dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages kündigte Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern in der nicht-öffentlichen Sitzung für Mitte nächsten Jahres Vorschläge zur langfristigen Finanzierung der Pflege an. Dies berichtet der Informationsdienst des Bundestages, der auch Zugang zu den nicht-öffentlichen Ausschusssitzungen hat. Einer Pflegevollversicherung habe Spahn eine Absage erteilt.

Von Bündnis 90/Die Grünen gab es eine klare Absage an die Vorschläge des PKV-Verbands. „Die Vorschläge der PKV sind nicht neu, sondern ein Abklatsch des bereits gescheiterten Pflege-Bahr und verschärfen die bestehenden Probleme“, erklärte die pflegepolitische Sprecherin Kordula Schulz-Asche. Generationen-Gerechtigkeit gehe nur mit der Pflege-Bürgerversicherung.