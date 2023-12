PKV-Beitragsrückforderung: BdV warnt vor Masche von Anwaltskanzleien

11.12.2023 – Der BdV informiert in einem Blog-Beitrag über die Vorgehensweise von Anwaltskanzleien, die Versicherungsnehmer dazu drängen, überhöhte PKV-Beiträge durch eine Klage zurückzufordern. In der Regel lohne sich für den Verbraucher ein Rechtsstreit nicht, heißt es.

„Einige Anwaltskanzleien, insbesondere Legal Tech-Kanzleien, haben die Rückforderung von zu hohen Beiträgen für die private Krankenversicherung (PKV) zu einem ihrer Standbeine gemacht“, berichtet der Bund der Versicherten e.V. (BdV) in einem Blog-Beitrag auf seiner Homepage. Und warnt eindringlich vor dem „schnellen Geschäft“.

Die Vertriebsabteilung solcher Rechtsbüros würde Verbraucher davon überzeugen, ihre überhöhten PKV-Beiträge durch eine Klage zurückzufordern. Das Hauptziel sei dabei aber nicht die Korrektur der Beitragserhöhungen, sondern die Rechtsschutz-Versicherung der Mandanten – sprich die Generierung von Anwaltskosten, die dann von der Versicherung bezahlt werden.

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichthofs

Ohne eine solche Police würden Mandanten teilweise gar nicht erst angenommen. Denn erst durch die Zahlung der Rechtsschutz-Versicherer werde die massenhafte Rückforderung von Beiträgen lukrativ.

Grundlage des Geschäftsmodells ist dem BdV zufolge ein Urteil des Bundesgerichthofs (BGH) vom 16. Dezember 2020. Demnach sind Beitragserhöhungen für die PKV unwirksam, wenn die Begründung für eine Beitragserhöhung bestimmten inhaltlichen Anforderungen nicht genügt. In diesen Fällen haben Verbraucher einen Anspruch auf die Rückzahlung von zu viel gezahlten Beiträgen.

Textbausteine erleichtern Massenverfahren

Im Fokus der Anwälte in einer PKV-Abteilung einer solchen Kanzlei stünde ganz klar die Erfüllung des täglichen Klagepensums, so die Verbraucherschützer. Der Austausch mit der Gegenseite und die Kommunikation mit den Mandanten rückten in den Hintergrund.

Das Mandat werde nicht mehr einem Anwalt zugeordnet, sondern in verschiedene Stationen aufgeteilt vom Vertrieb bis zur Verhandlung vor Gericht. Klagen würden fließbandartig erhoben, Textbausteine die Arbeit erleichtern.

Im Gegenzug gingen auch die gegnerischen Anwaltskanzleien zur Fließbandarbeit über und arbeiteten ebenfalls mit Textbausteinen. Richter würden sich mittlerweile nur noch in der Rolle der Sachbearbeiter sehen. Der Rechtspflege werde insgesamt durch die Flut von PKV-Klagen überschwemmt.

Klagen lohnen sich langfristig meist nicht

Die Folgen sind für die Versicherungsnehmer weitreichend. Aufgrund der häufigen Erfolglosigkeit der Klagen verlieren sie nicht allein nur ihre Selbstbeteiligung und belasten ihre Rechtsschutz-Police.

Vielmehr „sollte auch beachtet werden, dass bisher die Beitragserhöhungen formell angegriffen wurden, das heißt, in der Regel aufgrund einer mangelhaften Begründung. Die PKV hat die Möglichkeit, diese Begründung nachzuholen, was dazu führt, dass Beitragserhöhungen für die Zukunft wirksam werden (aber nicht rückwirkend). Dementsprechend sinken die Erfolgsaussichten einer Klage“, schreibt der BdV.

Zudem würden die Beitragserhöhungen auch materiell angegriffen. Es werde überprüft, ob die Versicherungsleistungen nachweislich um mehr als zehn Prozent gestiegen sind, als ursprünglich kalkuliert.

„Insofern besteht also die Möglichkeit, dass die Kosten für das PKV-Unternehmen tatsächlich angestiegen sind, es aber versäumt, hat, die Erhöhung korrekt durchzuführen. Daher wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu einer Beitragserhöhung kommen, wobei das PKV-Unternehmen darauf achten wird, diese auch wirksam durchzuführen. Auf lange Sicht sind Beitragserhöhungen unvermeidbar“, heißt es.