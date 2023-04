Pflichtversicherung von Naturgefahren: Wenn nicht jetzt, wann dann?

24.4.2023 – Bislang ist die Versicherungswirtschaft in Sachen Naturgefahren nicht über eine 50-prozentige Anbindungsquote hinausgekommen. Forderungen, dies zu ändern, liegen auf dem Tisch. Die Krux: Eine rein privatwirtschaftliche Lösung wird nicht so einfach umzusetzen sein. Zugleich herrscht der politische Wille vor, den Staat vor einer allzu großen finanziellen Bedrohung zu schützen. Eine Mischform aus privatwirtschaftlicher Absicherung und Staatsgarantie ist hier der geeignete Weg, dem Risiko zu begegnen, schreiben Professor Dr. Hartmut Nickel-Waninger und Professor Dr. Harald Neugebauer in ihrem Gastbeitrag.

Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und könnte eine jahrzehntelange Diskussion um das Für und Wider der Einführung einer Pflichtversicherung von Naturgefahren in Deutschland beenden.

Die Bundesländer sind für die Einführung einer Pflichtversicherung (VersicherungsJournal 31.3.2023); der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat einen eigenen, sehr weitgehenden Vorschlag gemacht (15.2.2023, 1.11.2021). Und der Bedarf bei den Nachfragern ist unbestritten.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Zustimmung der Bundesregierung. Dann könnte die Einführung einer Pflichtversicherung für Naturgefahren auch in Deutschland Wirklichkeit werden. Und hierfür gibt es gute Gründe!

Große Deckungslücke bei der Versicherung von Naturgefahren

Das Unwettertief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) hat im Juli 2021 alle wachgerüttelt. Es gibt in Deutschland eine große Deckungslücke, wenn es um die Versicherung von Naturgefahren geht. Zwar hat sich die Versicherungswirtschaft schon seit den Oder- und Elbefluten bemüht, Naturgefahren-Abdeckungen zum Standard werden zu lassen. Über eine 50-prozentige Anbindungsquote ist man allerdings nicht wirklich hinausgekommen.

Selbst wenn man die kommunikativen Anstrengungen bis zur absoluten Unwirtschaftlichkeit steigern würde, ist kaum davon auszugehen, dass mehr als 80 Prozent der Gebäude gegen Naturgefahren versichert würden. Dies belegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Abschlussverhalten bei der Deckung von Risiken mit geringen Eintritts-Wahrscheinlichkeiten befasst haben.

Und spätestens seitdem der Nobelpreisträger Richard H. Thaler darauf hingewiesen hat, dass es tatsächlich Entscheidungssituationen gibt, bei denen die Menschen zwar von deren Richtigkeit zum Handeln überzeugt sind, es aber nicht tun, wissen wir, dass in manchmal ein kräftiges Schubsen notwendig ist.

Der Staat wird schon helfen

Aber selbst für rational handelnde Menschen wird der Abschluss einer Naturgefahrendeckung in Deutschland „mental blockiert“. Man kann sich in Deutschland nämlich mehr oder weniger darauf verlassen, dass der Staat bei Katastrophen schon helfen wird. Warum sollte man dann freiwillig eine Versicherungsprämie entrichten?

Es wird zwar immer wieder diskutiert, dass der Staat seinen Bürgern nun ein für alle Mal verbindlich erklären soll, dass es künftig keine Flutopferhilfe mehr geben würde. Aber dies wäre kaum realistisch durchzuhalten, weil ein funktionierendes Gemeinwesen bei Katastrophen und Notsituationen immer zum Handeln gezwungen ist.

So bleibt der Staatshaushalt immer bedroht, solange er nicht für eine flächendeckende Absicherung dieses Risikos sorgt. In anderen Ländern – auch in der EU – ist dies durch staatliche oder halbstaatliche Regelungen längst erfolgt (zum Beispiel in Spanien). Dass eine Pflichtversicherung gegen EU-Recht verstoßen würde, kann somit als Argument gegen eine Pflichtversicherung in Deutschland nicht wirklich herangezogen werden.

Ohne eine Staatsgarantie wird es nicht gehen

Eine rein privatwirtschaftliche Lösung wiederum, so auch der GDV-Vorschlag, hinkt an vielen Stellen. Wie sollen sich die Versicherer auf eine einheitliche Mindestdeckung für alle Gebäude verständigen (Kartellverbot)? Können Privatversicherer – wie im GDV-Vorschlag – tatsächlich verbindlich von einem Kunden eine Erklärung abfordern, dass er im Falle des Ablehnens eines Angebotes für eine Naturgefahren-Versicherung auf staatliche Leistungen völlig verzichtet?

Muss ein Privatversicherer zum Schutz seines Unternehmens nicht doch einzelne Gebäude ablehnen, zum Beispiel wegen einer besonderen Gefährdung oder wenn er wegen einer hohen Bestandsdichte in einer Region keine Rückversicherungs-Deckung zu tragbaren Konditionen erhält?

Wie unterschiedlich die Versicherer auf die Initiative des GDV am Markt reagieren, kann man heute schon ablesen (2.3.2023, 27.3.2023). Selbst Vertreter einer rein privatwirtschaftlichen Lösung wie der Versichererverband, wissen, dass sie ohne eine Staatsgarantie realistischerweise nicht auskommen werden. Hierzu sind die möglichen Kumulereignisse einfach zu groß.

Mischform aus privatwirtschaftlich und staatlich

Auf rein privatwirtschaftlicher Basis wird man – aufgrund von Hindernissen sowohl bei der Nachfrage als auch beim Angebot – die Naturgefahren nicht so breit absichern können, dass der Staat von seiner Eintrittsverpflichtung entbunden wird. Wir schlagen deshalb eine Mischform vor, bei der die private Versicherungswirtschaft im Rahmen einer Pflichtversicherung die Versicherung und deren Abwicklung nach einem einheitlichen Deckungskonzept übernimmt.

Die bereits praktizierte Tarifierung und Zonierung auf Basis des Zonierungssystem (Zürs) der deutschen Versicherer sollte unbedingt beibehalten werden. Im Gegenzug stellt der Staat den Erst- beziehungsweise deren Rückversicherern eine Stop-Loss-Deckung zur Verfügung (orientiert an Ereignissen älter 200 Jahre).

Gleichzeitig sollten flankierend staatliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz erfolgen. Auch solle verbindlich geklärt werden, wo, wie und wer in Hochwasser-Schutzgebieten unter welchen Bedingungen bauen darf. Hierfür gibt es in der Schweiz bereits praktikable Lösungen.

Hausrat- und Inhaltsversicherung mit einbeziehen

Konsequenterweise sollte man die Hausrat- beziehungsweise Inhaltsversicherung gleich mit einbeziehen sollte, um vollständig zu vermeiden, dass der Staat im Katastrophenfall finanziell und organisatorisch eingreifen muss.

Eine solche Lösung hätte eigentlich nur Gewinner:

Die Bürger (Gebäudeeigentümer wie indirekt der Mieter) wüssten endlich, was sie im Falle eines Schadens an Ersatzleistung zu erwarten haben und für eine zeitnahe Abwicklung wäre gesorgt.

Die Versicherungswirtschaft hätte einen zusätzlichen Markt und

der Staat wäre von umfangreichen, nicht planbar Etat-Herausforderung geschützt. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Versicherungssteuer dürften seine dann noch verbliebenen Verpflichtungen (insbesondere aus dem Stop Loss) mehr als ausreichend kompensieren.

Staatliche Verpflichtung zur Hilfeleistung ein für alle Mal ablösen

Bleibt als Streitpunkt das sicher hohe Gut von freiheitlichen Lösungen. Zunächst bleibt festzuhalten, dass auch der nicht freiwillig Versicherte eine Gegenleistung erhält, die seinem versicherten Risiko entspricht.

Es soll nach dem hier gemachten Vorschlag keine Versicherung nach dem Umlageverfahren erfolgen. Die Prämienhöhe wiederum dürfte die Versicherungsnehmer kaum überfordern. Dagegen spricht der Wert des Gebäudes.

Die Einführung einer Pflichtversicherung ist zudem der einzig realistische Weg, um die staatliche Verpflichtung zur Hilfeleistung ein für alle Mal abzulösen. Insbesondere, weil sie einen festen Einführungszeitpunkt zulässt. Bleibt nur abzuwägen, ob wir es zulassen sollten, dass eine Gruppe von potenziellen Versicherungs-Verweigerern unter den Gebäudebesitzern einen Staat und damit die Allgemeinheit in finanzielle Nöte bringen darf?

Professor Dr. Hartmut Nickel-Waninger, Professor Dr. Harald Neugebauer

Hartmut Nickel-Waninger ist Mitglied der Aufsichtsräte der Bayerischen Beamtenversicherungen und Honorarprofessor an der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt. Harald Neugebauer ist Geschäftsführer des Berufsbildungswerks der Versicherungswirtschaft Rhein-Main (BWV) e.V. und als Dozent in der Bachelorausbildung an der Deutsche Versicherungsakademie (DVA) GmbH tätig. Ihr Beitrag ist in ausführlicher Fassung in der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), Ausgabe 4/2023 erschienen.