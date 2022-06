Pflichtversicherung gegen Elementarschäden kommt

3.6.2022 – Nachdem die Justizminister der Länder festgestellt haben, dass eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für alle Gebäudebesitzer verfassungsrechtlich durchaus möglich ist, haben sich jetzt auch alle Länderchefs dafür ausgesprochen. Der Bund hat zugesagt, die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden zu prüfen.

Die Ministerpräsidenten haben sich auf ihrer Konferenz am Donnerstag für die Wiedereinführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für alle Gebäudebesitzer ausgesprochen. Dies meldet unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur.

Sie folgten damit dem Antrag des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann (Grüne), der vom sächsischen Länderchef, Michael Kretschmer (CDU), unterstützt wurde. Die Zustimmung kam ohne Gegenstimme und ohne Aussprache zustande. Der Bund soll nun bis zur nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz einen Vorschlag für eine Regelung erarbeiten.

Ministerpräsident Wüst: Bund hat zugesagt, die Einführung zu prüfen

Vorausgegangen war ein Beschluss der Justizministerkonferenz. Darin heißt es, man würde die Einführung einer Pflicht für private Wohngebäudeeigentümer zur Versicherung gegen Elementarschäden innerhalb eines vom Gesetzgeber auszugestaltenden Korridors für verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen erachten (VersicherungsJournal 3.6.2022).

Wie üblich, schloss sich am Donnerstag an das Treffen der Länderchefs eine Besprechung mit dem Bundeskanzler an. Während der folgenden Pressekonferenz sagte dann der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Bund habe zugesagt, die Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden zu prüfen.

Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen für Pflichtversicherung

Die Politik ist sich offensichtlich einig. Kurz vor der Ministerpräsidenten-Konferenz hatten sich auch zwei Vertreter der Bundestagsfraktion der Grünen für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden ausgesprochen.

„Die Justizministerkonferenz und die Ankündigungen von Kretschmann und Kretschmer haben den Weg frei gemacht, die Frage nach einer Versicherungspflicht für Elementarschäden politisch neu aufzurollen“, werden Lukas Benner, Mitglied im Rechtsausschuss, und Stefan Schmidt, Mitglied im Finanzausschuss, in einer Stellungnahme zitiert.

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und anderen Regionen habe die existenzbedrohende Dimension solcher Ereignisse abermals vor Augen geführt. Durch den fortschreitenden Klimawandel würden Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hochwasser überall in Deutschland immer wahrscheinlicher.

Elementarschutz als Teil einer umfassenden Vorsorgestrategie

Das derzeitige System staatlicher Nothilfen im Katastrophenfall stelle schon heute weder eine verlässliche noch gerechte Lösung dar, so die beiden Politiker. Eine Versicherungspflicht wäre eine mögliche Antwort hierauf.

„Für uns steht in jedem Fall fest, dass der Versicherungsschutz gegen Elementarschäden allgemein ausgeweitet werden und gleichzeitig sozial verträglich bleiben muss. Wie und auf welchem Wege, werden wir gemeinsam mit den Ländern auf Grundlage des Beschlusses weiter diskutieren“, meinen Benner und Schmidt.

Hierbei gelte: Eine Neuregelung könne nur Teil einer umfassenden Vorsorgestrategie zu den Folgen der Klimakrise sein. Dafür bräuchte es insbesondere Verbesserungen bei Risikomanagement und Hochwasserschutz sowie mehr Unterstützung für Kommunen und Städte.