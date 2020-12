Pflicht zur Treppensicherung entscheidet sich an Zentimetern

4.12.2020 – In einem vor dem Bundesgerichtshof verhandelten Fall ging es um einen Beschäftigten, der auf einer Baustelle aus geringer Höhe seitlich von einer ungesicherten Treppe gestürzt war. Die Berufsgenossenschaft kann gegenüber seinem Arbeitgeber nur dann Regressansprüche durchsetzen, wenn nach den Unfallverhütungs-Vorschriften eine Treppensicherung erforderlich gewesen wäre. So lautet der Tenor des Urteils vom 21. Juli 2020 (VI ZR 369/19).

Der Entscheidung lag der Fall eines Malers zugrunde, der im November 2014 verunglückt war. Er war bei Malerarbeiten im Treppenhaus eines Gebäudes seitlich von der dritten Stufe der Treppe nach unten auf ein Podest gestürzt. Bei dem Unfall hatte er sich erhebliche Armverletzungen zugezogen.

Verletzung der Unfallverhütungs-Vorschriften?

Die Berufsgenossenschaft erkannte den Vorfall zwar als Arbeitsunfall an. Sie wollte jedoch den Arbeitgeber des Unfallopfers wegen Verletzung der Unfallverhütungs-Vorschriften in Regress nehmen.

Ohne Erfolg: Bereits die Vorinstanzen wiesen die Forderungen des gesetzlichen Unfallversicherers als unbegründet zurück. Anschließend erlitt dieser auch mit seiner beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegten Revision eine Niederlage.

Sturz aus 50 Zentimeter Höhe

Die Richter stimmten zwar mit der Berufsgenossenschaft darin überein, dass nach den Unfallverhütungs-Vorschriften freiliegende Treppenläufe und Absätze bei einer Höhe von mehr als einem Meter mit einer Absturzsicherung versehen sein müssen.

Die Höhe, aus welcher der Maler abgestürzt sei, habe jedoch lediglich 50 cm betragen. Seinem beklagten Arbeitgeber könne daher kein grob fahrlässiger Verstoß gegen die Vorschriften vorgeworfen werden.

Zwar habe dieser am Unfalltag davon abgesehen haben, an der Treppe zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss eine Absturzsicherung anzubringen, obwohl die Treppengeländer zuvor im Zuge der Bauarbeiten abgebaut worden waren. Das sei jedoch nicht kausal für den Sturz des Malers geworden. Denn in Höhe der Absturzstelle habe die Vorschrift zur Anbringung einer Sicherung nicht gegolten.

Fehlende Vorschrift zur Sicherung

Entgegen der Auffassung der klagenden Berufsgenossenschaft sei die von dem Maler betretene Treppe auch nicht deshalb insgesamt zu sichern gewesen, weil sie in ihrem oberen Teil eine Absturzhöhe von über einem Meter erreichte.

Eine solche Anbringung sei zwar sinnvoll und wünschenswert, damit der Nutzer der Treppe nicht an einem bestimmten Punkt ins Leere greift. Die Unfallverhütungs-Vorschriften würden jedoch keine durchgehende Sicherung des Treppenlaufes bis zum Boden vorschreiben.

Nicht mit tödlichem Verlauf zu rechnen

Im Übrigen müsse der obere Teil einer Treppe je nach den Umständen der konkreten Örtlichkeit auch nicht notwendig sicherungspflichtig sein, zum Beispiel weil sie wegen einer Seitenwand ausreichenden Schutz biete.

„Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass ein Treppenlauf insgesamt sicherungspflichtig wird, weil er im oberen Teil die Absturzhöhe von einem Meter überschreitet, kann jedenfalls für den unteren – für sich genommen nicht sicherungspflichtigen – Teil des Treppenlaufes nicht allgemein angenommen werden, dass die Sicherung dem Schutz der Arbeiter vor tödlichen Gefahren dient und elementare Sicherungspflichten zum Inhalt hat“, so in der Urteilsbegründung des BGH.

Denn bei einem Sturz wie dem des Malers aus einer Höhe von nur 50 cm müsse nicht mit einem tödlichen Verlauf gerechnet werden.