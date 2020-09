Pflegezusatz: Auf diese Anbieter setzen unabhängige Vermittler

24.9.2020 – Hinsichtlich der Vermittlung von privaten Pflegezusatzpolicen ist die Ideal der Favorit der unabhängigen Versicherungsvermittler. Knapp dahinter folgt die Allianz vor den gleichauf liegenden Anbietern DFV und Hallesche. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2020.

Die Ideal Lebensversicherung a.G. ist der Favorit der Makler und Mehrfachvertreter beim Vermitteln von privaten Pflege-Zusatzversicherungen. Dies ist der aktuellen Auflage III/2020 der Studienreihe Asscompact Trends zu entnehmen.

Details zur Methodik

Diese wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 357 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen Ende Juni und Mitte Juli.

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler unter anderem zu ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien befragt. Diese können über ein Drop-Down-Menü ausgewählt oder frei eingegeben werden.

In der Pflege-Zusatzversicherung – im Rahmen der Asscompact Trends wird keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen – gab es insgesamt 190 Favoritennennungen.

Allianz an zweiter Stelle

Position zwei belegt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die knapp ein Sechstel der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Ideal an der Spitze kommt auf einen Anteil von fast einem Fünftel.

Den Bronzerang teilen sich die DFV Deutsche Familienversicherung AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G., für die jeweils rund jeder zwölfte Befragte votierte. Position fünf sicherte sich die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit einem Anteil von knapp einem Zwanzigstel.

Süddeutsche und Württembergische mit deutlichen Verbesserungen

Die Ideal verteidigte den Spitzenplatz, den sie drei Quartale zuvor kurzfristig an die Allianz verloren hatte (VersicherungsJournal 15.1.2020). Während die Hallesche schon seit vielen Quartalen unverändert an dritter Stelle liegt, landete die DFV erstmals in den Medaillenrängen.

Die DKV verbesserte sich vom achten auf den fünften Platz. Noch stärker nach oben zeigt die Kurve der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK, von 19 auf sechs) sowie der Württembergischen Krankenversicherung AG (von 14 auf sechs).

Ebenfalls deutlich in der Maklergunst gewonnen hat die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Nachdem sie im Vorquartal von neun auf 17 abgerutscht war, liegt das Unternehmen nun auf dem achten Platz.

Diesen teilt sich der Volkswohl Bund mit der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Hansemerkur Krankenversicherung AG. Die Allianz war im Vorquartal neu in die Top Ten eingezogen und büßte nun zwei Positionen ein. Gleich um vier Ränge nach unten ging es für die Hansemerkur. Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben.

Private Pflegeversicherung nur auf den hinteren Plätzen

In der Absatzhitparade der unabhängigen Vermittler (4.9.2020) rangiert die private Pflege-Zusatzversicherung ganz weit unten (Platz 33 bei 39 abgefragten Produktgruppen).

Nur rund jeder sechste Interviewte berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft in diesem Versicherungszweig. Dafür lief der Absatz bei weit über der Hälfte der Umfrageteilnehmer „(sehr) schlecht“.

In der Auflage III/2020 der Asscompact Trends wurde im Sonderthema unter anderem ermittelt, welche Produktgeber in Corona-Zeiten die beste Servicequalität bieten (3.9.2020). Der 172-seitige Berichtsband kostet 1.508 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.