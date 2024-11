Pflegeversicherung: Barmer warnt vor alarmierender Kostenexplosion

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

8.5.2019 – In seiner letzten Rede als Aba-Chef rechnete Heribert Karch verschiedene Zeitmodelle für die betriebliche Altersversorgung (bAV) vor. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann setzt auf ein Obligatorium. Die Beschlüsse zur Doppelverbeitragung waren ein wichtiges Thema. (Bild: Lier) In seiner letzten Rede als Aba-Chef rechnete Heribert Karch verschiedene Zeitmodelle für die betriebliche Altersversorgung (bAV) vor. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann setzt auf ein Obligatorium. Die Beschlüsse zur Doppelverbeitragung waren ein wichtiges Thema. (Bild: Lier) mehr ...

14.6.2017 – Die Beitragsätze zur Sozialversicherung werden in den kommenden Jahrzehnten ohne umfassende Reformen massiv ansteigen. Zum Teil provokante Reformvorschläge finden sich in einem Gutachten, das die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Auftrag gegeben hat. (Bild: Brüss) Die Beitragsätze zur Sozialversicherung werden in den kommenden Jahrzehnten ohne umfassende Reformen massiv ansteigen. Zum Teil provokante Reformvorschläge finden sich in einem Gutachten, das die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Auftrag gegeben hat. (Bild: Brüss) mehr ...

17.9.2013 – Die Ablehnung der Reformpläne zur Krankenversicherung und ähnlicher Vorhaben schweißt selbst GKV und PKV zusammen. Beim 10. MCC-Kongress „Insurance Today and Tomorrow“ wurde auch über Kooperations-Möglichkeiten nachgedacht. Die Ablehnung der Reformpläne zur Krankenversicherung und ähnlicher Vorhaben schweißt selbst GKV und PKV zusammen. Beim 10. MCC-Kongress „Insurance Today and Tomorrow“ wurde auch über Kooperations-Möglichkeiten nachgedacht. mehr ...

18.7.2012 – Regierung und Opposition streiten darüber, wer der eigentliche Kostentreiber im Gesundheitswesen ist: die demografische Entwicklung oder der medizinisch-technische Fortschritt – oder am Ende gar beide Faktoren. Regierung und Opposition streiten darüber, wer der eigentliche Kostentreiber im Gesundheitswesen ist: die demografische Entwicklung oder der medizinisch-technische Fortschritt – oder am Ende gar beide Faktoren. mehr ...

30.6.2011 – Lebens- und Krankenversicherer sehen die Vorsorge für die Risiken Gesundheit und Alter als ihr Kerngeschäft an. Was sie ihren Kunden empfehlen, beachten sie selbst oft nicht, so eine aktuelle Studie. Lebens- und Krankenversicherer sehen die Vorsorge für die Risiken Gesundheit und Alter als ihr Kerngeschäft an. Was sie ihren Kunden empfehlen, beachten sie selbst oft nicht, so eine aktuelle Studie. mehr ...

22.9.2010 – Sind die öffentlich gemachten Defiziterwartungen in der gesetzlichen Krankenkasse überzogen? Die Deutsche Bundesbank sieht ihre finanzielle Situation nicht so düster, wie aus dem jüngsten Monatsbericht hervorgeht. Sind die öffentlich gemachten Defiziterwartungen in der gesetzlichen Krankenkasse überzogen? Die Deutsche Bundesbank sieht ihre finanzielle Situation nicht so düster, wie aus dem jüngsten Monatsbericht hervorgeht. mehr ...