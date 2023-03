Pflegereform verzögert – 7,7 Millionen Pflegebedürftige bis 2070

31.3.2023 – Der PKV-Verband rechnet mit einer Kabinettsbefassung mit dem neuen Pflegereformgesetz am kommenden Mittwoch. Der PKV zufolge soll Gesundheitsminister Karl Lauterbach bis zum 31. Mai 2024 Vorschläge für eine dauerhafte Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung präsentieren. Destatis legte gestern eine Schätzung über die weitere Entwicklung der Pflegezahlen bis 2070 vor, wobei der stärkste Anstieg bis zum Jahr 2055 zu erwarten sei.

Das neue Pflegereformgesetz verzögert sich leicht: Ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in Berlin sagte auf Anfrage: „Die finalen Abstimmungen zur Pflegereform laufen noch.“ Kabinettsbeschlüsse würden auch grundsätzlich erst mit den Beschlüssen bekannt gegeben.

Nach Informationen des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) wird das Kabinett den Gesetzentwurf für das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) am kommenden Mittwoch dann mit einwöchiger Verzögerung verabschieden.

PKV-Verband warnt vor massiven Beitragsanstiegen in der SPV

Laut PKV-Verband ist jetzt eine Selbstverpflichtung des Bundes-Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) vorgesehen, bis 31. Mai 2024 im Einvernehmen mit vier weiteren Kabinettskollegen „Empfehlungen für eine dauerhafte Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung vorzulegen“. Mitspracherecht hätten dabei dann auch der Finanzminister, der Wirtschaftsminister, der Sozialminister und die Familienministerin.

Der Verband sieht das neue Reformgesetz, das zur Jahresmitte Beitragsanhebungen in Abhängigkeit der Kinderzahl in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) vorsieht, kritisch. Verbandsdirektor Dr. Florian Reuther erklärte vor der Presse in Berlin, es fehle vor allem an Generationen-Gerechtigkeit. „Das Gesetz erkennt nicht die Zeichen der Zeit.“

Private Pflegezusatz-Versicherung ist ein wichtiges Wachstumsfeld

„Den Trend von Teilkasko zur Vollversicherung können wir uns nicht leisten“, sagte Reuther. Für neue Leistungen sei kein Geld da. „Wir brauchen mehr Kapitaldeckung in der Pflege.“

Reuter verwies dabei auf die bislang in der privaten Pflegeversicherung (PPV) geschaffenen Alterungs-Rückstellungen im Volumen von 40 Milliarden Euro. Die private Pflegezusatz-Versicherung ist ein wichtiges Wachstumsfeld in der privaten Krankenversicherung (PKV).

Destatis: Zahl der Pflegebedürftigen könnte auf 7,7 Millionen steigen

Das Statistische Bundesamt (Destatis) legte gestern seine Berechnungen über mögliche Entwicklungen bei der Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2070 vor. Destatis betonte, dass es sich nicht um eine Prognose in verschiedenen Varianten handele, sondern nur um „Wenn-Dann-Aussagen“.

Dabei werde die Zahl der pflegebedürftigen Menschen allein durch die zunehmende Alterung bis zum Jahr 2055 um 37 Prozent zunehmen. Damit würde die Zahl der Pflegebedürftige von 5,0 Millionen im Jahr 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen.

Nach 2055 seien keine größeren Veränderungen mehr zu erwarten, da die sogenannten Babyboomer dann durch geburtenschwächere Jahrgänge im höheren Alter abgelöst würden. So seien bis 2070 etwa 6,9 Millionen (plus 38 Prozent) pflegebedürftige Menschen zu erwarten.

Wenn man aber eine steigende Pflegequote unterstelle, dann könnte die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis 2055 auf 7,6 Millionen und bis 2070 sogar auf 7,7 Millionen (plus 55 Prozent) ansteigen. Vor allem in der Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen würde die Zahl der Pflegefälle zunehmen.