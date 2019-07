Pflege: Zwei Drittel der Deutschen sind nicht vorbereitet

2.7.2019 – Bei der Absicherung des Pflegerisikos herrschen bei den Bürgern nach wie vor viele Unsicherheiten vor. Die Kosten für den Ernstfall und die notwendige Vorsorge werden oft falsch eingeschätzt. Das zeigt eine Umfrage der Versicherungskammer Bayern.

WERBUNG

Nur gut ein Drittel der Deutschen fühlt sich gut abgesichert, wenn im Pflegefall Hilfe notwendig wird. Fast zwei Drittel fühlen sich dagegen auf eine mögliche spätere Pflegebedürftigkeit nicht vorbereitet.

Das ergab eine repräsentative bundesweite Online-Umfrage im Februar unter 1.003 Bundesbürgern ab 18 Jahren des Marktforschungs-Instituts Toluna GmbH im Auftrag der Versicherungskammer Bayern (VKB).

Fast alle Befragten (92 Prozent) sind davon überzeugt, dass zur Absicherung von Pflegerisiken zusätzliche freiwillige Vorsorge notwendig ist. Trotzdem sorgen aber nur 34 Prozent tatsächlich vor und das oft mit ungeeigneten oder unzureichenden Instrumenten, so die Auswertung der VKB-Studie „Absicherung und Prävention“.

Kosten für Pflege werden unterschätzt

Ein Drittel der Befragten gibt an, in Sachen Pflege zusätzlich privat vorzusorgen. Allerdings unterschätzten dabei viele die tatsächlichen Kosten für eine professionelle Pflege zu Hause oder im Heim, wie bereits eine Studie der Deutschen Postbank AG im März gezeigt hat (VersicherungsJournal 13.3.2019).

Denn die nach den Leistungen der Pflege-Pflichtversicherung noch aus der eigenen Tasche aufzubringenden Beträge liegen schon bei ambulanter Pflege bei einigen Hundert Euro im Monat. Bei stationärer Pflege können es sogar oft über tausend Euro sein, so die VKB in ihrer Auswertung.

Was die Kosten der stationären Pflege in eine durchschnittliche Höhe von 1.800 Euro treibt, seien die Anteile für Wohnen und Essen. Die Kosten schwankten sehr stark in Abhängigkeit vom Wohnort. Dieser Anteil werde seit jeher nicht von den Pflegekassen getragen, wie Rainer Reitzler, Vorstandschef der Münchener Verein Versicherungen im Interview mit VersicherungsJournal erklärt hat (VersicherungsJournal 20.5.2019).

Über ein Drittel sorgt für Ernstfall vor

Die Frage: „In welchen Bereichen sichern Sie sich oder Angehörige bereits über die gesetzlichen Pflichtversicherungen hinaus aktiv ab?“, beantworteten 39 Prozent mit „für den Pflegefall“. 70 Prozent sorgen dagegen für materielle Schäden mit Haftpflicht und/oder Hausrat vor. 52 Prozent sichern sich gegen einen Rechtsstreit ab und 50 Prozent sorgen für das Alter vor.

Sich selbst sichern 34 Prozent der Befragten für den Pflegefall ab, für Angehörige sorgen nur 22 Prozent vor. Auch hier dominiert die Absicherung materieller Schäden: 68 Prozent schützen sich selbst mit entsprechenden Policen davor, Angehörige zu 40 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: VKB)

Die Umfrageteilnehmer, die tatsächlich für eine spätere Pflege vorsorgen, nannten folgende Instrumente: 31 Prozent mit Immobilien, 36 Prozent mit Bargeldreserven, 44 Prozent mit klassischen Altersvorsorgeprodukten und 85 Prozent über Zusatzversicherungen. Als Beispiele für die zusätzlichen Policen nannten die Teilnehmer Berufsunfähigkeits-, Unfall- oder Pflegeversicherung.

20 Prozent gaben an, nicht aktiv für den Pflegefall vorzusorgen.

Klärungsbedarf bei den Kunden

Manuela Kiechle, Kranken- und Pflegevorstand der VKB, findet es zwar erfreulich, dass die meisten Befragten Pflegezusatz-Versicherungen als Mittel ihrer Wahl zur Vorsorge angeben. Sie vermutet aber aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Praxis: „Offenbar verwechseln viele der Befragten die Pflege-Pflichtversicherung, die ja stets nur einen Teil der tatsächlichen Pflegekosten trägt, mit einer Pflegezusatz-Versicherung.“

Zusätzlich zu den Umfrage-Ergebnissen kündigte die Managerin einen neuen VKB-Service unter dem Namen „Pflege-Partner“ an. Kunden des Unternehmens können sich künftig zum Beispiel bei der Organisation der Pflege beraten lassen, Angehörige erhalten beim Eintritt eines Pflegefalls für drei Monate praktische Unterstützung.

Ergänzt wird das Angebot mit digitalen Services wie einer Online-Antragstellung, einem Pflegegrad-Rechner, einer Pflege-Suche und einem Dokumenten-Archiv.

Gründe für Wachstumseinbruch

In der privaten Pflegeergänzungs-Versicherung zählte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Ende 2018 rund 3,7 Millionen Versicherte (VersicherungsJournal 20.6.2019). Das entspricht 4,5 Prozent der Pflegepflicht-Versicherten.

„Nach dem Wachstumseinbruch 2018 von minus 40 Prozent hat sich die Lage mit einem Rückgang des Bestandswachstums um rund 18 Prozent noch nicht wieder gebessert“, schreibt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrem Blog (VersicherungsJournal 25.6.2019).

Eine der wesentlichen Ursachen für den Rückgang im Bereich der Pflegezusatz-Versicherung sei in der Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) zu suchen. Die Umstellung von drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade ab 2017 war auch mit einer Leistungsausweitung für bestimmte Pflegebedürftige einhergegangen (VersicherungsJournal 13.8.2015).