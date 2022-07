Pensionskassen und Pensionsfonds schaffen stabiles Neugeschäft

4.7.2022 – Das Neugeschäft nach Anzahl der Verträge ist 2021 bei den Pensionskassen leicht und bei den Pensionsfonds um über 13 Prozent gestiegen. Das zeigen Auswertungen des GDV für einen Teil des Marktes. Die betriebliche Altersversorgung hatte insgesamt einen Anteil von 19 Prozent an allen Verträgen der Lebensversicherer.

Die deutschen Lebensversicherer haben ihr Neugeschäft im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent auf fünf Millionen Policen gesteigert.

Das geht aus der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2022“ (PDF, 2,5 MB) hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht hat. In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2021 präsentiert (VersicherungsJournal 30.6.2022).

Im Vergleich ist der Absatz von Pensionskassen und Pensionsfonds bescheiden. Zudem fallen die Verminderungsraten höher als bei den Lebensversicherern aus.

Pensionskassen: Rückgang bei den Beiträgen

In seiner Statistik erfasst der GDV 19 der 135 unter Bundesaufsicht stehenden Pensionskassen. Nach Verbandsangaben sind dies überbetriebliche Pensionskassen, überwiegend Gründungen von Versicherern.

In der aktuellen Auswertung weist der GDV darauf hin, dass zum 1. Januar 2021 eine größere Bestandsübergabe von einem Nicht-Mitglied auf ein Mitgliedsunternehmen stattgefunden habe. Die Werte des Gesamtjahres 2020 wurden laut Verband entsprechend angepasst.

Die Pensionskassen haben im vergangenen Jahr knapp 51.000 Verträge neu abgeschlossen. Im Vorjahr waren es 50.500 (VersicherungsJournal 12.7.2021). 2020 gab es einen Einbruch und es waren über die Hälfte weniger (15.7.2020).

Die Beitragssumme der Pensionskassen ging 2021 auf knapp 1,05 Milliarden Euro zurück. Das entspricht einem Minus im Vergleich zum Vorjahr von 11,7 Prozent. Bei rund 83 Prozent der Verträge wurde laufende Beitragszahlung vereinbart.

Viel Einmalgeschäft bei Pensionsfonds

Von den 33 Pensionsfonds unter Bundesaufsicht haben 15 ihre Zahlen dem GDV gemeldet. Die sind nach Verbandsangaben überwiegend Gründungen von Versicherern.

Die Einrichtungen haben im vergangenen Jahr 49.300 Verträge akquiriert, das entspricht einem Anstieg von 13,3 Prozent. Die Beitragssumme belief sich auf 1,758 Milliarden Euro. Davon entfielen auf laufende Beiträge 646,8 Millionen Euro (plus 11,7 Prozent) und auf Einmalbeiträge 1,11 Milliarden Euro (plus 32,7 Prozent).

Die Aufteilung kommentiert der GDV wie folgt: „Die Entwicklung der Beitragseinnahmen von Pensionsfonds ist stark von Einmalbeiträgen geprägt, die mit der Auslagerung von Pensionszusagen verbunden sind. Diese schwanken im Zeitverlauf stark.“

bAV-Anteil am Leben-Geschäft

In der aktuellen Broschüre zur Lebensversicherung schlüsselt der Versichererverband auch den Bestand an Verträgen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) auf. Insgesamt waren 2021 über 16,5 Millionen Policen der Vorsorge über den Arbeitgeber zuzuordnen. Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent.

Die bAV hatte insgesamt einen Anteil von 19 Prozent an allen Verträgen der Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds. Gemessen an den Bestandsbeiträgen lag der Anteil sogar bei 24 Prozent (Vorjahr: 23,6 Prozent).

Direktversicherungen erhöhten sich im Jahr 2021 um 1,4 Prozent auf rund 8,7 Millionen Verträge. Rückdeckungs-Versicherungen betrugen zum Jahresende 3,6 Millionen (plus 1,4 Prozent).