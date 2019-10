Patt zum Provisionsdeckel – noch viele Regulierungsbaustellen

23.10.2019 – Der Gesetzentwurf zur Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung wird wohl keine Kabinettsreife bekommen. Ob es hier noch einen Kompromiss geben könne, sei derzeit nicht abschätzbar, sagte Elisabeth Stiller, Leiterin Vertrieb beim GDV. Auf europäischer Ebene lägen auch noch genug Regulierungspfeile im Köcher. Allerdings sei die Mehrheitsfindung im neuen Europäischen Parlament nicht gerade einfach.

Die Koalition von CDU/CSU und SPD ist sich weiterhin nicht einig darüber, ob es auch beim Vertrieb von Lebensversicherungen einen Provisionsdeckel geben sollte. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird zwar nicht müde, seinen Deckelungsentwurf auch im November wieder in die Planung für die Kabinettssitzungen einzustellen. Die Finanzpolitiker der Union wollen von ihrem Nein zum Provisionsdeckel in der Lebensversicherung aber nicht abgehen.

Elisabeth Stiller (Bild: Brüss)

Ansonsten wird im Positionspapier der Unions-Arbeitsgruppe Finanzen in vielen Punkten aber Zustimmung zu den Plänen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) signalisiert (VersicherungsJournal 16.9.2019, 20.6.2019, 17.5.2019). Und dieser Gesetzentwurf des BMF ist ja auch kein Vorhaben, das im Koalitionsvertrag festgehalten worden wäre.

Provisionsrestriktionen in elf EU-Staaten

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) habe sich jedenfalls klar gegen Provisionsdeckelungen ausgesprochen. Damit stehe der Versichererverband an der Seite der Vermittlerverbände, sagte Elisabeth Stiller, Leiterin Vertrieb beim GDV, am Montag auf der abendlichen Fachtagung des Berliner Assekuranzclubs von 1877 e.V. (BAC) in der Berliner Niederlassung der Axa Versicherung AG.

Stiller zufolge haben bereits elf EU-Staaten Provisionsrestriktionen verfügt. In Deutschland war ja der Provisionsdeckel in der privaten Krankenversicherung (PKV) eingeführt worden. Und im Grünen-Wahlprogramm für Europa werde für ein generelles Provisionsverbot geworben, sagte Stiller.

Auch national gibt es noch viele Regulierungs-Baustellen

Im Koalitionsvertrag war vereinbart worden, dass die Finanzanlagenvermittler schrittweise unter die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gestellt werden. Hierzu hatte das BMF ein Eckpunktepapier veröffentlicht (25.7.2019). Noch stehe der Referentenentwurf des BMF aus, sagte Stiller. Dieser würde dann zunächst in die Verbändeanhörung gegeben.

Auch für das geplante Gesetz für faire Verbraucherverträge, bei dem es auch um Telefonwerbung gehen werde, fehle noch ein Referentenentwurf. Und als weitere Baustelle bezeichnete Stiller das Vorhaben, eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige einzuführen

In der EU müssen Parlament und Kommission erst einmal Tritt fassen

Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament und der Bestätigung von Ursula von der Leyen (CDU) als neue EU-Kommissionspräsidentin gilt es zunächst, den schwierigen Prozess der Mehrheitsfindung zu bestehen. Zudem müsse es für die neuen Kommissare grünes Licht vom Parlament geben. Da haperte es bei mehreren Kandidaten. Die neue EU-Kommission wird ihre Arbeit wohl erst im Dezember aufnehmen können, so Stiller.

Von zentraler Bedeutung ist der Parlamentsausschuss für Wirtschaft und Währung. In ihm sind acht deutsche Abgeordnete vertreten, wie Stiller weiter erläuterte. Für Kontinuität könnten – natürlich jeder für sich – der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) und Sven Giegold (Bündnis 90/Die Grünen) sorgen.

Ins Blickfeld der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) sind die Reiseversicherungen geraten, bei denen im Onlinevertrieb offenbar hohe Provisionen angefallen sind. Die Aufsicht habe in der EU diesbezüglich Fragebögen an 201 Unternehmen verschickt, sagte Stiller. Vermutet würden Verstöße gegen IDD-Regeln.