Parlamentarische Sommerpause endet: Heißer Herbst erwartet

31.8.2018 – Die parlamentarische Sommerpause geht nächste Woche mit ersten Sitzungen von Bundesratsausschüssen zu Ende. Es dürfte hoch hergehen, zumal wichtige Reformvorhaben der Bundesregierung in der Gesundheits- und Sozialpolitik zur Verabschiedung anstehen, um ab 2019 wirksam zu werden. Zudem geht es an die Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes und die abschließende Beratung über die Versicherungs-Vermittlungs-Verordnung.

Die parlamentarische Sommerpause endet nächste Woche mit ersten Sitzungen von Ausschüssen des Bundesrates, denen in erster Lesung viele Gesetzesvorhaben der Bundesregierung vorliegen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags kommen dann in der zweiten Septemberwoche zusammen.

Der Bundesrat tagt nach der Sommerpause erstmals am 21. September. Mit den dann beschlossenen Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen nimmt das Gesetzgebungsverfahren Fahrt auf.

Nach Angaben des Bundesrates hat die Bundesregierung nach ihrem Spätstart in diesem Jahr der Länderkammer über 30 Gesetzesentwürfe zugeleitet. Hierzu zählen etwa Vorhaben zur Stärkung der Pflegekräfte, der steuerlichen Entlastung von Familien oder die Förderung der Elektromobilität. Dem Grundgesetz zufolge hat der Bundesrat noch vor dem Bundestag den ersten Zugriff auf die Gesetzentwürfe.

Gesundheitsausschuss berät über GKV-Entlastungsgesetz

Am kommenden Mittwoch kommt der Gesundheitsausschuss des Bundesrates zusammen. Er wird unter anderem über Empfehlungen an das Plenum zum Gesetzentwurf zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versicherten-Entlastungsgesetz – GKV-VEG) beraten. Im Zentrum steht hier die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der GKV, indem Arbeitgeber und Rentenversicherung künftig die Hälfte des Zusatzbeitrages übernehmen müssen.

Ein weiteres wichtiges Projekt, das Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebracht hat, ist der Gesetzentwurf zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG). Debattiert wird auch über einen Entschließungsantrag der Länder Brandenburg und Thüringen, wie die Herausforderungen in der Pflege angenommen und die Kosten gerecht verteilt werden sollten.

Kommt das Rentenpaket noch in den Bundesrat?

Das Bundeskabinett hatte diese Woche das Rentenpaket verabschiedet, das im Kern Haltelinien beim Rentenniveau und beim Beitragssatz bis zum Jahr 2025 vorsieht. Des Weiteren sollen die Leistungen für neue Erwerbsminderungs-Rentner verbessert und die Mütterrente II aufstockt werden (VersicherungsJournal 30.8.2018).

Die Bundesregierung dürfte gegenüber dem Bundesrat auf die Dringlichkeit dieser Rentenreform, die am 1. Januar 2019 in Kraft treten soll, hinweisen, um das parlamentarische Verfahren zu beschleunigen.

Die Federführung läge dann beim Bundesratsausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik (AIS). Der Ausschuss tagt kommende Woche Donnerstag. Derzeit ist noch offen, ob sich der Ausschuss kurzfristig mit dem Rentenpaket befassen wird. Ebenfalls am Donnerstag tagt der Finanzausschuss, der auch den Beratungsstau auflösen muss. Bislang umfasst die Tagesordnung des Finanzausschusses 58 Beratungspunkte.

Mit Spannung dürfte die Versicherungswirtschaft die Beratungen im Finanzausschuss des Bundestages über die Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes (VersicherungsJournal 20.4.2018) verfolgen. In der Pipeline ist auch noch die überarbeitete Verordnung über die Versicherungs-Vermittlung und -beratung, deren abschließende Beratung ansteht (VersicherungsJournal 29.6.2018).